Las viles analogías Hitler-Trump de la izquierda deshonran la Shoah

23 de abril, 2025

Tras unas elecciones volátiles el pasado noviembre, parecía haber un consenso entre la gente sensata de que era hora de bajar un poco el volumen del partidismo histérico que caracterizaba gran parte de los comentarios políticos en 2024. Dos intentos de asesinato del presidente Donald Trump y el fracaso de los esfuerzos de los demócratas por convencer a la mayoría de los votantes de que las elecciones eran una elección entre democracia y autoritarismo, cuando no nazismo, deberían haber provocado cierto examen de conciencia sobre cómo se habían estado comportando los estadounidenses. Parecía hora de que todo el mundo se calmara y dejara de demonizar a sus oponentes políticos, así como a familiares, amigos y vecinos que votaran a un candidato diferente.

Tal vez era pedir demasiado a quienes se habían pasado los últimos 10 años convenciéndose de que el "malvado hombre naranja" no era simplemente una persona grosera y a veces vulgar con la que no estaban de acuerdo, sino la personificación de todo el mal.

Y así, justo a tiempo para la observancia anual de Yom Hashoah -el día reservado en el calendario hebreo para recordar el Holocausto, que este año comienza en la noche del 23 de abril y continúa hasta el jueves 24 de abril- se lanza una nueva racha de esfuerzos desvergonzados y vergonzosos para comparar a Trump, su Administración y sus partidarios con Adolf Hitler y el régimen nazi.

Los culpables de hacer esto parecen estar trabajando bajo la ilusión de que son intrépidos narradores de la verdad, reuniendo a la "resistencia" contra un presidente malvado que muchos de ellos creen que busca el fin de la democracia. La Administración no está exenta de críticas, pero su uso promiscuo de invocaciones de Hitler y los nazis indica algo más que un mal caso de síndrome de enajenación de Trump.

La educación sobre el Holocausto fracasó

La forma en que la discusión sobre el presidente parece girar en torno a la Alemania de los años 30 y 40 es una señal evidente de que los esfuerzos por educar a los estadounidenses sobre el Holocausto han fracasado por completo. Quienes comparan a Trump con Hitler no sólo son culpables de hiperpartidismo y mala historia. Esencialmente están reduciendo el peor crimen de la historia de la humanidad a otra amarga disputa política que nada tiene que ver con el totalitarismo y el asesinato en masa de los nazis.

De hecho, es muy posible que la mayoría de los intentos de educación sobre el Holocausto no logren transmitir la enormidad de lo que hicieron los nazis y sus colaboradores. Es posible que en las últimas décadas más gente haya oído hablar del Holocausto gracias a los esfuerzos por difundir su conocimiento. Pero como muchos de estos programas, que se han convertido en obligatorios en uno u otro grado en las escuelas de 39 estados, hacen hincapié en universalizarlo, todo lo que parecen haber hecho es popularizarlo como metáfora de cualquier cosa que la gente considere mala, prejuiciosa o poco amable. Pocos, incluidos muchos líderes de opinión de alto nivel educativo, así como judíos, parecen entender que fue un acontecimiento mundial singular producto de 2.000 años de antisemitismo.

Entre los ejemplos recientes más atroces se incluye un discurso del ex vicepresidente Al Gore en el que analogó lo que llamó el intento de la Administración de crear su propia realidad con los nazis. Gore comenzó diciendo que las analogías con el Holocausto son erróneas. Pero luego, como para recordar a los oyentes que era un político de carrera antes de empezar a asumir la pose de sabio global, siguió adelante e hizo una. Todas las Administraciones tergiversan la verdad y a veces mienten descaradamente para obtener ventajas políticas, sobre todo aquella en la que él era el número dos del presidente Bill Clinton. Pero hablar de honestidad es rico viniendo de un hombre que ganó un inmerecido Premio Nobel de la Paz y un igualmente inmerecido Oscar por una película documental sobre el medio ambiente que estaba repleta de inexactitudes, medias verdades y profecías descabelladas sobre una inminente subida de 20 pies del nivel del mar que nunca ocurrió.

Otro fue la pieza publicada por The Forward que en realidad comparaba una amplia gama de opiniones conservadoras de la corriente dominante -incluidas críticas a la incompetencia del ex presidente Joe Biden; la forma en que los ideólogos radicales se habían apoderado de la educación estadounidense y alimentaban el antisemitismo; el descuido de los intereses de los votantes de la clase trabajadora; y el uso por parte del Partido Demócrata de la guerra de leyes al estilo de una república bananera para frustrar la voluntad de los votantes- con la propaganda nazi.

En concreto, el artículo decía que la insatisfacción con la izquierda que permitió a Trump ganar tanto el voto popular como el Colegio Electoral no era más que una versión reciclada del dolchstosslegende: la afirmación hitleriana de que Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial y luego se sumió en el caos económico fue porque había sido apuñalada por la espalda por los judíos. Erizado de negación sobre estas cuestiones y desprecio por el pueblo estadounidense, el argumento parecía ser que los votantes descontentos con los fracasos y el extremismo de los demócratas sólo estaban comprando grandes mentiras al estilo nazi.

¿Cenar con Hitler?

Sin embargo, por insensatos y deshonestos que fueran esos argumentos, quizá aún peor fue el op-ed que encabezó la sección de opinión de The New York Times el 21 de abril, del cómico, actor y guionista y productor del programa "Seinfeld" Larry David. En ella, David intenta claramente ensartar al cómico y presentador liberal Bill Maher, que recientemente habló en su programa de HBO "Real Time With Bill Maher" sobre haber cenado con Trump en la Casa Blanca. Maher sorprendió a muchos de sus compañeros que odian a Trump al descubrir que -aunque seguía en feroz desacuerdo con las posturas y políticas del presidente, y deploraba muchas de sus declaraciones-también era un agradable compañero de cena. Y lo que es más importante, tampoco era el demonio que escupe fuego de la imaginación liberal. De hecho, Maher se sintió obligado a decir a sus espectadores que Trump era capaz de un discurso calmado y estaba dispuesto a aceptar el desacuerdo con una sonrisa o encogiéndose de hombros de forma muy parecida a como se comportaría cualquier persona razonable.

No había nada intrínsecamente destacable o de interés periodístico en los comentarios de Maher. Las historias sobre el civismo, la amabilidad y la generosidad de Trump siempre han competido con otras historias sobre su mal comportamiento, rapacidad e incivilidad. Es probable que ambas narrativas sean ciertas, ya que Trump es un personaje complejo que no es ni un santo ni un demonio, sino una figura más grande que la vida capaz tanto de grandes hazañas como de pecados. Pero, independientemente de lo que la gente piense de él, no es un dictador ni un asesino de masas.

David ha ganado cientos de millones monetizando un acto cómico basado en una peculiar mezcla de obcecación que divierte a mucha gente y repugna a otros (entre los que me incluyo). Pero habla en nombre de muchas otras élites liberales que creen que Maher cometió un pecado imperdonable al "normalizar" a Trump en lugar de tratarlo como un gran villano que no merece más que vilipendio. En su pieza crudamente escrita que tiene toda la sutileza de un mazazo, que es lo que pasa por ingenio estos días entre los liberales ortodoxos, David escribió sobre una cena ficticia e intercambio de opiniones con Hitler, similar a la velada de Maher con Trump.

David hizo encabezados por ayudar a condenar al ostracismo al abogado y profesor de Derecho de Harvard durante muchos años Alan Dershowitz, un compañero demócrata que, sin embargo, defendió a Trump contra lo que consideraba inapropiadas acusaciones de destitución, incluso gritándole en público. Pero está claro que a David le gustaría hacer lo mismo con Maher. Parece estar afirmando que compartir una comida con Trump -y descubrir que, al conocerlo cara a cara, resulta que no es un malo de dibujos animados ni el peor criminal de la historia- no es diferente de los intentos de restar importancia a la maldad de Hitler, como hicieron muchos apaciguadores en los años treinta.

Normalizar la violencia en lugar de Trump

Esta es una peligrosa marca de política porque parece estar arraigada en una visión de que no es suficiente oponerse al presidente por medios democráticos normales. Muchos de los que pertenecen al partido que se proclama defensor de la democracia no están escarmentados por su derrota del año pasado y por la forma en que fue abandonado por los votantes de clase trabajadora de todas las razas. En cambio, creen que la reacción apropiada a Trump 2.0 es la "resistencia". Esto polariza aún más un país ya profundamente dividido y plantea la perspectiva de normalizar la violencia política, que, como dijo el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro descubrió durante la Pascua judía en Harrisburg, la capital del estado, es ahora más probable que proceda de antisemitas que odian a Israel que se han tragado la propaganda izquierdista que de extremistas de derechas.

También convierte el debate sobre cada tema en uno en el que los oponentes de Trump parecen dispuestos a oponerse y vilipendiar incluso sus posiciones más razonables. Es el caso de su determinación de tomar medidas contra el antisemitismo en los campus universitarios estadounidenses. También puede llevarles a ensalzar deshonestamente a sus oponentes, como comparar absurdamente a un inmigrante ilegal criminal deportado que era miembro de la banda MS-13 acusado de violencia doméstica con Alfred Dreyfus, víctima inocente de una conspiración antisemita en 1894 en Francia, como The Forward hizo esta semana en otro desquiciado artículo.

Los oponentes de Trump hicieron lo mismo en 2020 cuando el Jewish Democratic Council elaboró un video comparando a los republicanos con los nazis que fue vergonzosamente respaldado por la historiadora Deborah Lipstadt y el exlíder de la Liga Antidifamación Abe Foxman, que competían por el puesto de enviado antisemitismo de Biden, un cargo del Departamento de Estado. Lipstadt recientemente confesó que, en contraste con la voluntad de Trump de tomar medidas contra el odio a los judíos, la Administración de Biden no lo hizo, al tiempo que no explicó por qué guardó silencio al respecto cuando hablar claro habría importado.

Que Trump, que ha sido el presidente más proisraelí desde la fundación del Estado de Israel moderno, así como el opositor más activo y eficaz al antisemitismo que jamás se haya sentado en el Oficina Oval, debería ser comparado con Hitler no es meramente atroz sino un reflejo de algo verdaderamente enfermo en el discurso político contemporáneo.

El verdadero escándalo no es la ofensa a Trump, que puede recibir insultos y repartirlos con los mejores. Tampoco es la alegre obtusidad ante el sentimiento público fuera de la burbuja de la opinión de la élite liberal que sus oponentes demuestran al recurrir a tales calumnias. El problema es que hemos llegado a un punto en el que sencillamente no hay sanción en la plaza pública por hacer analogías con el Holocausto que deberían estar por debajo del desprecio y fuera de los límites incluso de la disputa política más amarga.

Esperar buen gusto de Larry David puede ser tan ridículo como cualquier cosa que hiciera su personaje semiautobiográfico en su programa "Curb Your Enthusiasm". Pero el hecho de que una publicación que sigue afirmando ser el "periódico oficial" de la nación, por muy anticuado que esté ese título, publique y destaque un artículo en el que compara al presidente con Hitler nos dice algo importante. Demuestra que, a pesar de la palabrería que le dedican, a las clases parlanchinas y a la clase dirigente liberal no les importa nada el Holocausto ni sus lecciones. Lo mismo ocurre con Gore, los editores de The Forward y tantos otros partidarios que han sucumbido a la misma tentación durante la última década mientras luchaban en vano por contener su aversión por Trump.

Silencio sobre los herederos de Hitler

Para ellos, el recuerdo de los 6 Millones, incluido 1,5 millones de niños, y la campaña eliminacionista de los nazis no es sagrado en sí mismo. Tampoco parece ser un recordatorio de su deber de demostrar solidaridad con los esfuerzos para frustrar a aquellos que buscan el genocidio de los judíos hoy en día por parte de Hamás y otros terroristas respaldados por Irán que no son tan análogos a Hitler y sus partidarios como los sucesores del siglo XXI de su campaña ideológica para exterminar al pueblo judío. Claramente, para ellos, la Shoah no es más que un garrote político que blandir contra sus oponentes mientras se adhieren a la absurda creencia solipsista de que cualquiera que no les guste es Hitler.

Tampoco conviene a los izquierdistas, incluidos los judíos, que se han mostrado públicamente indiferentes ante la guerra contra Israel que libran los islamistas genocidas de Hamás y otros apoderados terroristas iraníes, así como el auge del antisemitismo que se desató después de los ataques palestinos y las atrocidades en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, para estar lanzando analogías con el Holocausto.

Las discusiones sobre el Holocausto deberían mantenerse separadas de las batallas partidistas. Quienes deseen hablar de él -sin importar si son judíos o no judíos, republicanos o demócratas, conservadores o liberales- deben comprender que la forma más importante de honrar el legado del Holocausto es solidarizarse con Israel. El Estado judío es su único y verdadero monumento conmemorativo y la garantía de que la impotencia nunca volverá a permitir el asesinato de millones de judíos. Por el contrario, nada degrada más la memoria de lo que hicieron los nazis que invocar esta trágica historia con el propósito de virtue-signal el disgusto por un adversario político como Trump.

© JNS