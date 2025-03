Al forzar la rendición de Columbia, Trump está salvando la educación

25 de marzo, 2025

Los académicos progresistas han estado entre las voces más fuertes que llaman a una nueva "resistencia" a la segunda Administración del presidente Donald Trump. Pero su retórica airada y sus llamados a luchar contra lo que consideran una amenaza a todo lo que aprecian se demostró que era poco más que aire caliente. La primera vez que un destacado bastión de la izquierda como la Universidad de Columbia se vio ante la disyuntiva de luchar o rendirse ante Trump, se dobló como un traje barato.

La cuestión era la tolerancia e incluso el fomento del antisemitismo por parte de Columbia. La universidad de la Ivy League en el Upper West Side de Manhattan se había convertido en uno de los ejemplos más prominentes y escandalosos de la oleada de odio a los judíos que se ha extendido por todo el país y el mundo desde el asalto palestino a Israel liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

La Administración de Washington exigió que la universidad hiciera algunos cambios drásticos en sus políticas de admisión y disciplinarias, así como que pusiera uno de sus departamentos más problemáticos -el dedicado a los estudios sobre Oriente Medio- bajo "tutela académica" durante al menos cinco años. Y dejó claro que si Columbia no cumplía, perdería hasta el último céntimo de los 1.200 millones de dólares que recibe del Gobierno federal cada año.

Apenas ocho días después de que la Administración emitiera su ultimátum, Columbia ondeó la bandera blanca y accedió a cada una de las demandas de Trump.

Esta decisión ha sido recibida con llantos y lamentos por parte de la izquierda. Los expertos izquierdistas y progresistas la describen como el triunfo de un movimiento populista antiintelectual, que recuerda la histeria anticomunista de McCarthy de los años cincuenta, y el posible fin de la educación superior estadounidense.

Los partidarios de la periferia afirman que acabará con la libertad académica y destruirá el propio sistema universitario, algo que perjudicará a la seguridad nacional estadounidense. Los izquierdistas más duros que apoyan la destrucción de Israel y buscan normalizar el antisemitismo, como la columnista del Washington Post Karen Attiah, son más tajantes. Dicen que si Trump se sale con la suya, pasará rápidamente a destruir cualquier otro vestigio de disidencia, acabando así con la democracia y comenzando una nueva era de fascismo.

Un momento decisivo



Este es el tipo de retórica a la que nos han acostumbrado los oponentes de Trump. Llevan tanto tiempo acusándole de destruir la democracia que gran parte del país está insensible a sus protestas.

Pero esta vez, sus enemigos no se equivocan al alarmarse. Lejos de ser solo otra disputa de la guerra cultural o un alboroto por algo que él o el vicepresidente JD Vance han dicho para molestar a las sensibilidades de izquierda, lo ocurrido en Columbia es un momento decisivo no solo para esa universidad u otras similares, sino para una lucha que afecta a toda la educación y la sociedad estadounidense en su conjunto.

Sin embargo, lo que ha hecho Trump no es algo que vaya a destruir la educación superior o la libertad para todos los demás. Es justo lo contrario. Que también pueda ser un punto de inflexión en la batalla contra el antisemitismo, por muy importante que eso fuera, es solo un aspecto secundario de una victoria en la lucha más amplia contra un conjunto de ideologías tóxicas que pretende derribar no solo el excepcionalismo estadounidense, sino la propia civilización occidental. No es exagerado señalar que si esta medida y otras decisiones relacionadas resisten, como deberían, el escrutinio judicial, Trump podría haber salvado no solo la educación estadounidense, sino también Occidente.

La larga marcha de la izquierda por la educación superior, así como por otros sectores de la sociedad, alcanzó su punto álgido en los últimos cinco años. Tras el pánico moral del verano de 2020 de Black Lives Matter, el catecismo woke de diversidad, equidad e inclusión (DEI) se hizo no sólo omnipresente en toda la sociedad estadounidense, sino obligatorio en el mundo académico, las artes, el mundo corporativo y, gracias a la Administración Biden, en todo el Gobierno.

El movimiento antirracista que impuso al país la teoría crítica de la raza (CRT), la interseccionalidad, el colono/colonialismo y la DEI puede haber sido presentado al público como un esfuerzo para fomentar una mayor igualdad. Pero no es nada de eso.

Era un veneno marxista, que se extendía por toda la sociedad y el sistema educativo, empeñado en fomentar una guerra racial permanente y en demoler los valores del canon occidental como fundamento de la república estadounidense. En lugar de igualdad de oportunidades, exigía "equidad", un programa apenas velado de cuotas raciales que favorecería a algunos grupos etiquetados como víctimas y perjudicaría a los considerados opresores "blancos". Era un ataque al principio mismo de la libertad individual.

El hecho de que legitimara y fomentara el antisemitismo -porque la CRT considera falsamente a Israel y a los judíos como opresores "blancos"- era sólo un aspecto del impacto de la cultura de la DEI que se convirtió en la nueva ortodoxia que no podía cuestionarse. Era un sistema de creencias tan omnipresente que se convirtió en la corriente dominante en el mundo académico en la generación actual, y se extendió rápidamente por todas partes después de 2020.

Conseguir un trabajo en el mundo académico se convirtió en algo prácticamente imposible si no se aceptaba primero el compromiso de DEI. El hecho de que los conservadores se hubieran extinguido en gran medida en el mundo académico fue parte de ello. Pero también es cierto que el odio antisemita a Israel no sólo se normalizó, sino que se trató como una prueba de virtud.

Tan firme era el control progresista de la educación -en el sistema K-12, así como en la universidad y los estudios de postgrado- que muchos observadores desesperaban de poder cambiarlo. Pocos creían que algo pudiera provocar el tipo de reforma generalizada que devolviera a las escuelas existentes, incluidas las más destacadas como Harvard, Yale, Princeton, la Universidad de Pensilvania, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Columbia, su antigua posición como bastiones de los valores occidentales. Ese era el razonamiento razonable para la creación de nuevas instituciones de enseñanza, como la Universidad de Austin o la versión renovada del New College del estado de Florida, donde no reinaría la ortodoxia del woke.

Con la jerarquía educativa existente dirigida por una generación de administradores y profesores que habían sido adoctrinados en doctrinas izquierdistas, ¿qué razón había para esperar que pudieran ser persuadidos de desechar una moda intelectual aceptada casi universalmente y que castigaba la herejía con la censura y el desempleo?

La influencia del 'Tío Sam'



Resulta que la respuesta a esa pregunta era sencilla. Dinero.

Despojar a estas instituciones de las enormes sumas que obtienen del Gobierno federal para una amplia variedad de programas, e incluso a aquellas con grandes dotaciones, como Harvard (50.700 millones de dólares), Yale (41.400 millones), Princeton (34.100 millones), Penn (22.300 millones) y Columbia (14.800 millones)- tendrían dificultades para seguir funcionando. Las amenazas de donantes ricos indignados por la forma en que los campus se habían convertido en entornos hostiles para los judíos, o la forma en que las presidentes de Harvard, Penn y MIT no decían que la defensa del genocidio de los judíos iba en contra de las normas de su institución, podrían causar problemas. Pero ningún exalumno enfadado tenía el mismo tipo de influencia que el Tío Sam, el principal financiador de la educación superior en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

Aquellos horrorizados por los esfuerzos de Trump tienen razón cuando dicen que es un caso de injerencia del Gobierno en el mundo académico. Un crítico prominente, el presidente de la Universidad de Princeton, Christopher L. Eisgruber, reconoció en un ensayo en The Atlantic que el antisemitismo es algo malo y debe ser investigado. Pero afirmó que poner condiciones a la financiación federal, incluso cuando se trata de algunos elementos universitarios que se comportan mal, debería estar fuera de lugar.

Pero lo que ignoran personas como Eisgruber es que el Gobierno lleva décadas estableciendo normas para las escuelas, sin que nadie proteste. Desde la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, es un hecho que ninguna entidad que reciba financiación federal puede incurrir en discriminación racial. El Título VI de esa ley también abarca la discriminación por motivos religiosos y étnicos, algo que las Administraciones de ambos partidos políticos, incluidas las de los presidentes Barack Obama, Joe Biden y Trump, acordaron aplicar a los judíos.

Como incluso el escritor progresista Franklin Foer también señaló en The Atlantic, si cualquier otro grupo hubiera sido tratado como lo han sido los judíos desde el 7 de Octubre, la administración de Columbia no lo habría tolerado ni por un segundo. Durante más de un año, los judíos (excepto aquellos dispuestos a abjurar públicamente de su fe o su condición de pueblo y su conexión con el Estado judío) han sido acosados y sometidos a intimidación, rechazo, silenciamiento e incluso violencia.

Hipocresía liberal



Lo mismo puede decirse de todas las demás instituciones académicas en las que las turbas pro-Hamás se han desbocado en el último año y medio. Si hubiera habido cánticos a favor de la violencia contra los afroamericanos o los hispanos, o tomas de edificios escolares en nombre de los esfuerzos de grupos de odio o terroristas dirigidos contra esos grupos, como el Ku Klux Klan o los neonazis, todo el mundo sabe lo que habría seguido.

No se habría producido un prolongado examen de conciencia por parte de las universidades. Los administradores tampoco habrían entablado negociaciones de rodillas dobladas para intentar apaciguar a quienes se comportan de esa manera. No habrían emitido declaraciones destinadas a evitar enemistarse con los partidarios de estas personas.

Por el contrario, los castigos habrían sido rápidos y perentorios. Habrían supuesto la expulsión de alumnos y el despido de cualquier empleado institucional o profesor con un mínimo de garantías procesales. Ninguna escuela habría aceptado ni por un minuto que uno de sus departamentos académicos fuera tomado por aquellos cuyas enseñanzas propugnaban tales cosas.

Sin embargo, todo lo anterior ocurrió en campus en los que los administradores no sólo temían enfadar a los manifestantes; era dolorosamente obvio que la mayoría de esas instituciones simpatizaban con ellos.

La influencia de la DEI se hizo patente en las admisiones. No sólo se favorecía en el proceso a los estudiantes que encajaban en las categorías aprobadas de minorías, y se colocaba en desventaja a la mayoría de los judíos; también se daba preferencia a los procedentes de países extranjeros plagados de antisemitismo, que pagaban la matrícula completa en lugar de estar becados, hasta el punto de que formaban una clara mayoría de los que estudiaban en la escuela. No era de extrañar que muchos de ellos, como Mahmoud Khalil, a quien la Administración Trump pretende deportar, fueran líderes de la agitación antisemita y pro-Hamás.

Es igualmente cierto que las universidades de élite como Columbia parecen haber favorecido la admisión de aquellos que participaron en el activismo de izquierda, mientras que a los estudiantes de secundaria a menudo se les aconseja minimizar u omitir la mención de actividades extracurriculares judías y especialmente pro-Israel.

Además, muchas de estas mismas instituciones han sido famosas por su intolerancia hacia todo lo que oliera a pensamiento conservador. Como señaló John Podhoretz, editor de la revista Commentary, Eisgruber "accedió a la destrucción del departamento de clásicas de su universidad y echó al profesor de clásicas que protestó". Y, como aprendió Amy Wax, de la Universidad de Pensilvania, alzar la voz contra la DEI u otras políticas de izquierda puede llevar a que se intente despedir incluso a una distinguida y muy honrada profesora titular como ella.

Esto ha conducido a una situación en la que es prácticamente indiscutible que se ha vuelto casi imposible que alguien que manifieste abiertamente tener creencias conservadoras o apoyo al sionismo sea contratado o consiga la titularidad en la inmensa mayoría de las facultades y universidades de cualquier departamento de humanidades.

Así pues, no se trata de libertad académica ni de libertad de expresión, principios que la izquierda ignora siempre que se trata de quienes no comulgan con sus prejuicios.

La izquierda intolerante



Algunos afirman que los conservadores no deberían celebrarlo, ya que las injerencias en el mundo académico pueden ser de doble sentido, y una futura Administración demócrata podría castigar a las universidades conservadoras de esta misma manera.

Tales acusaciones son ridículas.

Incluso si las medidas de Trump resisten el escrutinio de los tribunales, como deberían, la idea de que el mundo académico pronto estará controlado por la derecha es absurda.

Es más, tales medidas ya se han producido en aquellos raros casos en los que las universidades se resisten a la moda progresista imperante. Esto se puso de manifiesto con la exitosa campaña del Estado y la ciudad de Nueva York para obligar a la Universidad Yeshiva a reconocer un club LGBTQ, a pesar de que violaba las creencias judías ortodoxas de la institución.

Independientemente de lo que cada uno piense sobre los derechos de los homosexuales, el apaleamiento de una institución de enseñanza superior para que cumpla -con la misma amenaza de denegación de financiación pública que está utilizando Trump- lo que un Gobierno considera correcto o incorrecto, fue aplaudido por medios como el New York Times y presentado como un triunfo de la virtud sobre el prejuicio.

Esto ocurrió al mismo tiempo que el Times editorializaba que la presión sobre Columbia para que dejara de participar en prácticas de DEI y tolerancia del antisemitismo era una prueba del autoritarismo de Trump.

Salvar la educación superior



Tampoco debemos tomarnos en serio la idea, también respaldada por el Times, de que las amenazas de desfinanciación por ideología woke no sólo destruirán las universidades, sino que harán que Estados Unidos sea menos competitivo a la hora de desarrollar nuevas tecnologías y avances médicos. Por el contrario, como ha escrito persuasivamente la autora Heather Mac Donald, solo si se libra a la academia de las prácticas cada vez más extendidas que están sustituyendo la excelencia por cuotas raciales DEI podrá invertirse el declive de las instituciones estadounidenses, incluidas las dedicadas principalmente a las matemáticas, la ciencia y la medicina.

Y eso es exactamente lo que Trump ha dado a la educación superior estadounidense la oportunidad de hacer.

Pero el impacto de lo que está haciendo la Administración irá mucho más allá del mundo académico o de la comunidad judía, aunque el apoyo que da a los judíos que han estado bajo asedio desde el 7 de Octubre, es de enorme importancia.

La facilidad con la que la Administración ha mostrado a los radicales de izquierda que se han hecho con el control de gran parte de la vida estadounidense, mientras pocos prestaban atención hasta que fue demasiado tarde, es alentadora. Todo tipo de instituciones optarán ahora por desechar sus prácticas nocivas, antes que enfrentarse a la pérdida de financiación gubernamental.

Ya no es posible considerar que la guerra contra Occidente que han promovido los progresistas tenga un único resultado inevitable. Estados Unidos tiene ahora la oportunidad de recuperar su equilibrio y rechazar una ideología arraigada en el odio marxista al canon occidental que también alimentó el antisemitismo.

Visto así, los ideólogos de izquierda y sus compañeros de viaje progresistas tienen razón al lamentar la determinación del presidente en este asunto. Sus hipócritas acusaciones de tiranía deberían ser desestimadas como meras maniobras de aquellos que han buscado alegremente reprimir a sus oponentes.

Independientemente de lo que Trump consiga en el resto de su segundo mandato, si continúa presionando en este frente, habrá ayudado a asegurar el futuro de Estados Unidos y a mantener a salvo a los judíos de una manera que marcará los primeros meses de su Administración como un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos.

© JNS