Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de marzo, 2025

El embajador adjunto de Israel ante la ONU, Jonathan Miller, criticó el martes a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por lo que llamó la "instrumentalización" de la preocupación por la situación en la Franja de Gaza.

Durante una sesión del CSNU para debatir la situación humanitaria en Gaza, Miller dijo a los miembros del consejo que era hora de que la comunidad internacional se tomara en serio el compromiso de garantizar la libertad de los rehenes que permanecen retenidos en la Franja.

El propósito de la reunión, convocada por Argelia y Somalia, y apoyada por China, Francia, Guyana, Pakistán y Eslovenia, no era "buscar la verdad, sino complacer la agenda política de ciertos miembros", afirmó. "Cualquier debate sobre el sufrimiento humanitario que no comience con la liberación de los rehenes no es un debate honesto", añadió.

Israel decidió el 2 de marzo detener la entrada de ayuda en Gaza, alegando la negativa de Hamás a aceptar una propuesta del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, para ampliar la primera fase del acuerdo de alto al fuego.

Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos durante la noche del lunes, matando a varios altos cargos de Hamás. El grupo terrorista afirma que murieron más de 400 personas.

Miller señaló el martes que, a pesar de la prohibición de entrada de ayuda a la Franja, no había escasez de alimentos. Unos 25.000 camiones de ayuda entraron en Gaza durante las seis semanas de tregua, junto con combustible y otros suministros, dijo.

"Las cantidades masivas de ayuda humanitaria que Israel coordinó y facilitó -al menos las cantidades que no han sido confiscadas por Hamás- han llegado a todos los segmentos de la población de Gaza, con una trágica excepción: los rehenes", afirmó Miller.

Dorothy Shea, encargada de negocios ad interim de la misión estadounidense ante las Naciones Unidas, declaró el martes que "la culpa de la reanudación de las hostilidades recae exclusivamente en Hamás".

El grupo terrorista "[prefiere] seguir manteniendo rehenes cautivos y ocultarse entre la población de Gaza, utilizándola como escudo humano. Es la población de Gaza la que seguirá sufriendo por el desprecio de Hamás por la vida humana", afirmó.

Hizo estas declaraciones después de que Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, calificara de "inconcebible" el bloqueo israelí de la ayuda.

Fletcher también señaló que Naciones Unidas sólo ha podido financiar el cuatro por ciento de lo que dice necesita para su respuesta humanitaria.

Varios miembros del Consejo de Seguridad criticaron la reanudación de los ataques aéreos por parte de Israel y su prohibición de entrada de ayuda. James Kariuki, embajador adjunto del Reino Unido ante la ONU, declaró: "Para que Israel esté seguro, estos terroristas no pueden tener ningún papel en el futuro de Gaza. Pero cortar la ayuda y reanudar los combates no es un medio para este fin".

El CSNU tiene previsto reunirse de nuevo el viernes para celebrar su sesión mensual ordinaria sobre el expediente israelo-palestino.

La misión israelí en la ONU dijo a JNS que el rehén israelí liberado Eli Sharabi tiene previsto comparecer ante el consejo el jueves por la mañana en una reunión abierta.

