Actualmente estamos experimentando la peor oleada de antisemitismo que se recuerda. Pero esa constatación no debe hacernos pensar que el mundo anterior a octubre de 2023 era un relativo lecho de rosas para el pueblo judío. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la masacre de Hamás en Israel, hubo una miríada de episodios y acontecimientos que pusieron de relieve que el odio y la sospecha hacia los judíos como colectivo no se extinguieron con los nazis.

A finales de este año se cumplirán 50 años de uno de los más atroces de aquellos estallidos, cuyas secuelas aún vivimos: la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la Resolución 3379 del 10 de noviembre de 1975, que determinó que el sionismo, el movimiento de liberación nacional de los judíos, era una forma de racismo.

Israel y sus aliados tienen ocho meses para decidir si ese aniversario será marcado como una victoria póstuma o como un día de luto.

Por supuesto, se podría argumentar que la victoria ya se produjo en 1991 cuando, tras la expulsión de Iraq del Kuwait ocupado y el consiguiente intento de Estados Unidos de convocar negociaciones de paz regionales, la diplomacia estadounidense -que, inmediatamente después de la Guerra Fría, carecía de un rival serio- consiguió que la Asamblea General revocara su resolución de 1975. Pero, lamentablemente, fue una victoria efímera por dos razones.

En primer lugar, la ideología antisionista que sustentaba la resolución persiste. Orquestada por la Unión Soviética, la Resolución 3379 denunciaba el sionismo como una "amenaza para la paz y la seguridad mundiales". Estableció un vínculo explícito entre Israel y los antiguos regímenes de minoría blanca de Sudáfrica y Zimbabue para demostrar sus acusaciones de "racismo" y "apartheid". Esas acusaciones sonarán inquietantemente familiares a los estudiantes universitarios judíos que ahora capean la embestida pro-Hamás, todos ellos nacidos mucho después de 1975.

En segundo lugar, aunque la Asamblea General anuló la Resolución 3379, la burocracia propalestina creada en el seno de las Naciones Unidas exactamente al mismo tiempo también persiste. Como resultado, el organismo mundial todavía se comporta como si "el sionismo es racismo" siguiera vigente. Para que el aniversario de noviembre sea portador de algún mensaje de esperanza para israelíes y judíos, es imperativo abordar y desmantelar esa burocracia, y su operación de propaganda asociada.

En los 18 meses que han transcurrido desde el pogromo de Hamás en Israel, hemos visto esa burocracia en acción. La UNRWA -la agencia creada originalmente en 1949 para ocuparse de la primera generación de refugiados árabes de la Guerra de Independencia de Israel- ha sido un pilar de los mensajes antiisraelíes, sin inmutarse por el desenmascaramiento de decenas de sus empleados como operativos de Hamás. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que dedica un punto entero del orden del día solo a Israel en sus deliberaciones trienales mientras ignora a violadores en serie como Rusia, Irán y Corea del Norte, publicó la semana pasada una letanía de acusaciones inventadas bajo la apariencia de un "informe" que equivalía a lo que Israel calificó de "libelo de sangre". Una de las más nocivas odiadoras de Israel en la escena, Francesca Albanese, sigue ejerciendo como relatora especial de la ONU sobre los "Territorios Palestinos Ocupados".

Ha llegado el momento de centrarse en aquellos elementos de la burocracia palestina que están comparativamente ocultos. El Departamento de Asuntos Políticos de la ONU cuenta con una División para los Derechos de los Palestinos, cuyo trabajo consiste en llevar a cabo la agenda del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, compuesto por 25 miembros y 24 observadores procedentes de los Estados miembros. La abolición de ese comité, y por tanto de la división que lo acompaña, debería convertirse en un objetivo explícito del Estado de Israel, de las diversas organizaciones no gubernamentales judías con estatus de observador en las Naciones Unidas y de la comunidad más amplia de organizaciones de investigación y defensa que presionan por la igualdad soberana de Israel dentro del sistema de la ONU.

El comité se creó el mismo día de la aprobación de la resolución "El sionismo es racismo" para dar expresión concreta al manifiesto antisionista que encarnaba la resolución. Los "derechos inalienables" que representa este comité incluyen el "ejercicio por parte de los palestinos de su derecho inalienable a regresar a sus hogares y propiedades de los que han sido desplazados y desarraigados". Nótese la terminología utilizada aquí: no "refugiados palestinos de la guerra de 1948-49", sino todos los palestinos, incluidos los nacidos después de 1948 en el mundo árabe, Europa, Norteamérica y Latinoamérica. No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que se trata de una fórmula para la eliminación de la soberanía judía en la Tierra de Israel, la misma fórmula que impulsa el actual movimiento de solidaridad pro-Hamás y le da el inmerecido brillo de los derechos humanos.

Los costes de funcionamiento de este comité se estiman en 6 millones de dólares anuales. Como escribí unos meses después de la inauguración del primer mandato presidencial de Donald Trump: "En términos de organización internacional, eso no es nada extraordinario, pero cuando se considera cómo se gasta el dinero, es poco menos que obsceno". Me gustaría imaginar que el presidente Trump comprenderá este hecho instintivamente y actuará en consecuencia. La aversión de Trump a las burocracias hinchadas y políticamente cargadas no ha variado desde entonces. Por esa razón y por otras, es razonable esperar que cuando la exrepresentante de Nueva York Elise Stefanik sea finalmente confirmada como la elección de la Administración como embajadora ante las Naciones Unidas, hará del desmantelamiento del comité una prioridad.

El pasado septiembre, cuando la Asamblea General aprobó una resolución exigiendo la retirada inmediata de Israel de Judea y Samaria (Ribera Occidental), advirtiendo que el Estado judío "debe asumir las consecuencias legales de todos sus actos internacionalmente ilícitos", Stefanik emitió una respuesta mordaz. "Las Naciones Unidas aprobaron por abrumadora mayoría una vergonzosa resolución antisemita para exigir que Israel se rinda ante terroristas bárbaros que buscan la destrucción tanto de Israel como de Estados Unidos", declaró. "Una vez más, la podredumbre antisemita de la ONU se pone de manifiesto al castigar a Israel por defenderse y recompensar a los terroristas respaldados por Irán", agregó.

La "podredumbre" a la que se refería Stefanik está (como sin duda ella sabe) institucionalizada y es estructural, incrustada en el corazón de la organización desde hace 50 años, si no más. En 1965 -dos años antes de que la Guerra de los Seis Días diera a Israel el control de Cisjordania, Gaza y el este de Jerusalén- los soviéticos insistieron en las sesiones de redacción de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en que se incluyera una condena del "sionismo" junto al "nazismo" y el "antisemitismo". Como observó el académico israelí Yohanan Manor, los debates de la Convención "demostraron a los árabes y a la Unión Soviética que era posible condenar el sionismo si encontraban la manera de asegurarse el apoyo del bloque afroasiático".

Diez años más tarde, lo consiguieron con la aprobación de la Resolución 3379. ¿Cómo se conseguiría la abolición del Comité? Hace muchos años, el difunto diplomático estadounidense Richard Schifter me dijo que "un número significativo de embajadores en Nueva York votan contra Israel sin instrucciones de sus Gobiernos". Dado que estas resoluciones implican cuestiones presupuestarias, requieren una mayoría de dos tercios de los votos según las disposiciones de la Carta de la ONU. Así que la respuesta al problema es que te dirijas a los jefes de Gobierno. Consigues que den instrucciones a los embajadores sobre cómo votar".

Ya existe un precedente: en agosto de 2020, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky retiró a su país del Comité apenas unos meses después de su elección. Dado su compromiso de proteger a Israel dentro de las Naciones Unidas y sus agencias y departamentos asociados, Estados Unidos debe perseguir el mismo resultado con tantos Estados como sea posible, de aquí a noviembre y, si es necesario, más allá.

