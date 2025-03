Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de marzo, 2025

El enviado especial de Estados Unidos para Asuntos de Rehenes Adam Boehler confirmó el domingo pasado en una serie de entrevistas televisivas con medios estadounidenses e israelíes que las conversaciones directas con Hamás sí habían tenido lugar, a pesar de la antigua política estadounidense contraria a negociar con terroristas.

"La razón por la que me reuní con Hamás es porque quiero trabajar para ayudar a sacar a estadounidenses e israelíes", dijo durante una entrevista con Kan News de Israel, añadiendo que quería conocer las exigencias del grupo terrorista para poner fin a la guerra. "Algunas de las cosas de las que hablaron eran cosas relativamente razonables y factibles", sostuvo.

Boehler afirmó que Hamás había sugerido un canje de prisioneros por rehenes: la liberación de los 59 rehenes restantes en Gaza, tanto vivos como fallecidos, por un número indeterminado de terroristas palestinos en cárceles israelíes. El grupo terrorista también había sugerido una tregua de cinco a diez años, "en la que Hamás depondría todas las armas y en la que Estados Unidos ayudaría, así como otros países, [a] garantizar que no haya túneles, que no se haga uso ningún militar de nada y que Hamás no participe en política en el futuro."

El emisario subrayó que actúa por orden del presidente de Estados Unidos Donald Trump, "que me dio instrucciones para que cada persona vuelva a casa."

El enviado estadounidense para Oriente Medio Steve Witkoff viajará al parecer el próximos martes a Doha, Qatar, para mantener conversaciones sobre el alto el fuego, uniéndose a una delegación israelí que llegó este lunes a la capital qatarí.

Las conversaciones serán las primeras desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero pasado y desde el acuerdo inicial entre Israel y Hamás que estableció un alto el fuego de 42 días en Gaza, que finalizó el 1 de marzo tras conseguir la liberación de 33 rehenes, tanto vivos como fallecidos.

La Administración Trump está presionando para lograr un acuerdo que garantice la liberación de todos los rehenes restantes, amplíe el alto el fuego hasta el mes sagrado islámico del Ramadán y la festividad judía de Pésaj, y conduzca potencialmente a una tregua a largo plazo.

"Me sorprendería que entre yo, Steve Witkoff, gente como Mike Waltz [consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos], gente como el secretario [de Estado Marco] Rubio, este sea el equipo A, el equipo A de política exterior que reunió el presidente Trump. Tienes un montón de gente que está ahí, que es gente muy, muy talentosa y me sorprendería si no hay algún movimiento", manifestó Boehler a la presentadora de Kan News Tali Moreno.

"Si quiero ser optimista, diría que semanas", afirmó en respuesta a una pregunta de Moreno sobre cuándo cree que serán liberados los rehenes.

Sin embargo, más tarde el domingo pasado, Boehler afirmó que sus posiciones estaban siendo "malinterpretadas", definiendo a Hamás como un grupo terrorista que ha asesinado a miles de inocentes en un post en X.

"Son POR DEFINICIÓN gente MALÍSIMA. Y como @POTUS ha dicho, ni un solo miembro de Hamás estará a salvo si Hamás no LIBERA A TODOS LOS REHENES INMEDIATAMENTE", expresó, etiquetando a Trump, Witkoff, Rubio y Waltz.

El ex embajador de Trump en Israel David Friedman criticó los intentos de forjar un acuerdo con Hamás, calificándolos de "pérdida de tiempo."

"La semana pasada, el presidente Trump presentó brillantemente a Hamás una opción binaria: liberar a todos los rehenes y rendirse, o ser destruido. Es el único camino para poner fin a la guerra", manifestó en X Friedman el domingo pasado.

"Si escuché correctamente a @aboehler en los programas de noticias del domingo, dio el paso sin precedentes de reunirse con Hamás para considerar una tercera vía: llegar a un acuerdo en el que Hamás 'no participaría' en el Gobierno de Gaza", agregó.

"Un acuerdo con Hamás es una pérdida de tiempo y nunca se cumplirá. Intentarlo está por debajo de la dignidad de Estados Unidos. Adam, sé que tienes buenas intenciones, pero escucha a tu jefe. La elección debe seguir siendo binaria", subrayó.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado que 35 de los rehenes que siguen en Gaza han muerto. La inteligencia israelí cree que 22 están vivos, mientras que la situación de dos sigue siendo incierta. Entre los cautivos hay cinco estadounidenses, entre ellos Edan Alexander, de 21 años, que se cree que está vivo.

Hamás lideró una invasión terrorista del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, asesinando a 1.200 personas, hiriendo a miles más y secuestrando a 251 a Gaza, desencadenando una guerra regional contra Irán y sus aliados terroristas.

©️JNS