Nasralá estaba "deprimido" tras la Operación Grim Beeper, según su hijo

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 3 de marzo, 2025

El exlíder de Hezbolá Hasan Nasralá cayó en depresión tras la eliminación de Fuad Shukr a manos de Israel en la llamada Operación Grim Beeper, que dejó fuera de combate a miles de combatientes de Hezbolá en dos días en septiembre, según declaró Jawad Nasralá, hijo del terrorista chií, en una entrevista el domingo.

"Mi padre se deprimió tras el asesinato de Fuad Shukr. Y después de la operación de los beepers, todos los que se reunieron con él dijeron que ya no está con nosotros", declaró el hijo de Nasralá al programa de televisión libanés Panorama Today.

Shukr, alto comandante del grupo terrorista apoyado por Irán y uno de sus miembros fundadores, murió en un ataque aéreo israelí sobre Beirut el 30 de julio de 2024.

La operación de los beepers, llevada a cabo encubiertamente por Israel, hirió a miles de operativos de Hezbolá en una serie de explosiones simultáneas de beepers portátiles y walkie-talkies en dos eventos separados el 17 y 18 de septiembre de 2024.

Los duros golpes que el Estado judío asestó a Hezbolá causaron "sentimientos difíciles" para Nasralá personalmente y dañaron la moral de los combatientes del grupo, añadió Jawad, que es el segundo hijo mayor de Nasralá.

"El 27 de septiembre de 2024, a las 18:21 horas y como parte de la 'Operación Nuevo Orden', las FDI eliminaron Hasan Nasralá, líder del grupo terrorista Hezbolá, así como Ali Karaki, comandante del Frente Sur [del grupo terrorista], y otros altos mandos, en el cuartel general subterráneo de Hezbolá en Beirut, junto con otras infraestructuras militares, durante varios ataques simultáneos", declaró recientemente el Ejército israelí junto con imágenes recién publicadas del ataque aéreo del 27 de septiembre.

Al parecer, la Fuerza Aérea israelí lanzó al menos una docena de bombas bunker-buster de 2.000 libras sobre el búnker de Nasralá. Dos funcionarios israelíes no identificados declararon a The New York Times que, como parte de la operación, se lanzaron más de 80 bombas en cuestión de minutos.

Una semana después, un ataque contra un búnker en el distrito Dahiyeh de Beirut mató a Hashem Safieddine, primo materno de Nasralá, jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá y principal candidato a sustituirle.

El funeral de los difuntos cabecillas de Hezbolá se celebró la semana pasada en Beirut, unos cinco meses después de su asesinato. Miles de partidarios de Hezbolá se congregaron en el principal estadio deportivo de Beirut para asistir a la ceremonia fúnebre mientras cazas de la Fuerza Aérea Israelí sobrevolaban Beirut a baja altura.

"Los aviones de combate de la FAI que ahora sobrevuelan en círculos los cielos de Beirut por el funeral de Hasan Nasralá están transmitiendo un mensaje claro: Quienquiera que amenace con destruir Israel y ataque Israel, ese será su final", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

"Ustedes se especializarán en funerales y nosotros en victorias", añadió.

© JNS