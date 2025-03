Grupos increpan al 'New York Times' por afirmar que la familia Bibas 'murió en cautiverio'

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 28 de febrero, 2025

Pocos días después de que Associated Press recibiera críticas generalizadas por decir que tres miembros de la familia Bibas -la madre Shiri, de 32 años, y sus dos hijos pequeños, Ariel, de 4, y Kfir, de 9 meses- "murieron en cautiverio", The New York Times se enfrentó a una reacción similar.

Mientras informaba sobre sus funerales, el Times afirmó en actualizaciones y en una historia de Instagram que los rehenes "murieron en cautiverio" y "murieron en Gaza".

"¿Por qué el New York Times no lo dice? Shiri, Ariel y Kfir Bibas fueron ASESINADOS", escribió el Comité Judío Americano. "Los terroristas mataron a los dos pequeños con sus propias manos. Dejen de encubrir a Hamás".

El grupo de vigilancia de los medios de comunicación proisraelíes HonestReporting escribió: "Simplemente espantoso, New York Times. Shiri, Ariel y Kfir Bibas no simplemente 'murieron en cautiverio'. Fueron secuestrados y asesinados a sangre fría por terroristas de Hamás. Por favor, empiecen a mostrar algo de respeto, tanto por las víctimas de la depravación de Hamás como por el periodismo profesional".

Confirmado a través de análisis forenses, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que los niños Bibas fueron estrangulados hasta la muerte en noviembre de 2023, un mes después de haber sido secuestrados de su casa en el kibutz Nir Oz como parte de los ataques terroristas dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Hamás devolvió sus cuerpos el 20 de febrero, además del que dijo que era el de Shiri, aunque las pruebas de ADN determinaron que los restos no eran de ella sino de una mujer desconocida y no de una rehén. El grupo terrorista devolvió el cuerpo de Shiri el 21 de febrero.

Miles de israelíes se alinearon en la ruta del cortejo fúnebre, muchos de ellos vestidos de naranja, el color del pelo de los chicos que se ha convertido en un símbolo de la batalla por la concienciación sobre la difícil situación de los rehenes.

Shiri, Ariel y Kfir fueron enterrados juntos en un ataúd.

