Israel recupera a seis rehenes del cautiverio de Hamás en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 22 de febrero, 2025

Israel redimió el sábado a seis rehenes vivos del cautiverio de Hamás en la Franja de Gaza: Eliya Cohen, de 27 años, Avera Mengistu, de 39, Hisham al-Sayed, de 36, Omer Shem Tov, de 22, Tal Shoham, de 40, y Omer Wenkert, de 23.

Cohen, Shem Tov, Shoham y Wenkert fueron secuestrados durante la masacre del 7 de octubre de 2023, dirigida por Hamás, mientras que Mengistu y al-Sayed padecen enfermedades mentales y cruzaron a la Franja hace más de una década.

Hamás liberó a Mengistu y Shoham durante una ceremonia de propaganda en Rafah, al sur de Gaza, mientras que Cohen, Shem Tov y Wenkert fueron liberados en un intercambio similar en Nuseirat, en el centro del enclave palestino. Al-Sayed fue entregado en la ciudad de Gaza.

La familia de Shoham emitió un comunicado en el que celebraba el "momento inolvidable", al tiempo que instaba al gobierno a hacer todo lo que estuviera en su mano para traer a casa a los cautivos restantes.

"Damos las gracias a todo el pueblo de Israel que ha estado con nosotros durante estos largos días de dolor y sufrimiento. Durante estos días, necesitamos privacidad para Tal, Adi y los niños", decía el comunicado.

"En este momento crucial de nuestras vidas, nuestra única petición es aprovechar esta oportunidad para lograr un acuerdo que devuelva a los padres a sus hijos -los hijos necesitan a sus padres - y devuelva a todos los rehenes a casa: a los vivos para su rehabilitación y a los fallecidos para el descanso eterno".

Añadieron los familiares de Mengistu: "Nuestra familia ha soportado 10 años y cinco meses de sufrimiento inimaginable. Durante este tiempo, ha habido continuos esfuerzos para conseguir su regreso, con oraciones y súplicas, algunas silenciosas, que han permanecido sin respuesta hasta hoy. ... Pedimos que se respeten estos momentos, y que se nos conceda la paz y el descanso que tan desesperadamente necesitamos".

Todos los rehenes fueron entregados a representantes de la Cruz Roja y conducidos a un punto de encuentro en Gaza, donde fueron transferidos a las fuerzas especiales israelíes.

A continuación, los cautivos fueron llevados de vuelta a Israel, donde fueron sometidos a un examen físico y psicológico preliminar en unas instalaciones del ejército cerca del kibutz Re'im, situado cerca de la frontera, y a un encuentro con sus familias.

"Los comandantes y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel saludan y abrazan a los rehenes que regresan en su camino a casa, al Estado de Israel", dijo el ejército en un comunicado.

La familia de Cohen dijo en un comunicado el sábado: "Estamos abrumados de emoción y gratitud por el regreso de Eliya a casa después de 505 largos y tortuosos días en cautiverio. ...

"Queremos dar las gracias a los soldados de las FDI, a los combatientes, al Foro de Familias de Rehenes, a nuestro oficial de enlace con las familias, Amit, y especialmente a todos los ciudadanos de Israel por su abrazo, apoyo y fe inquebrantable. Muchas oraciones han sido escuchadas hoy, y damos las gracias a todos los que nos han acompañado en este largo viaje", añade el comunicado.

La familia de Shem Tov señaló que sobrevivió al cautiverio a pesar de padecer celiaquía y que se ha convertido en "un hijo de todo el Estado de Israel" desde la invasión y masacre del 7 de octubre.

"Todavía no lo sabemos todo -las historias de horror sólo se revelarán con el tiempo. Pero ahora, podemos abrazarle de nuevo", dijo la familia en un comunicado.

"Gracias al Creador, al pueblo de Israel por sus oraciones, fuerza y amor. Gracias a los soldados que se sacrificaron por este momento, a todos los implicados en las negociaciones y los esfuerzos diplomáticos. Gracias a la familia y amigos de Omer, y a los nuestros, que nunca se rindieron y nunca perdieron la esperanza", añadía.

A cambio, Israel iba a liberar el sábado a 602 terroristas palestinos, incluidos 50 condenados a cadena perpetua, 60 condenados a largas penas y 47 detenidos de nuevo tras el canje de 2011 por el soldado cautivo de las FDI Gilad Shalit.

Sin embargo, Israel informó a funcionarios palestinos en Ramala que la liberación se pospondría hasta las 20:00 hora local.

"En relación con el retraso en la liberación de los terroristas, tras la conclusión de la consulta de seguridad del primer ministro Benjamín Netanyahu, se tomará una decisión sobre los próximos pasos y se completará la devolución de los restos de los rehenes en esta fase", dijo una fuente israelí anónima citada por los medios de comunicación hebreos.

Está previsto que Hamás devuelva otros cuatro cuerpos a Israel el próximo jueves, en lo que sería el intercambio final de la Fase 1 del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 19 de enero y debe finalizar el 1 de marzo.

El viernes, Netanyahu elogió a los rehenes asesinados y devueltos el día anterior -el octogenario Oded Lifshitz y los niños Kfir y Ariel Bibas- y prometió traer a casa desde Gaza a la madre de los niños, Shiri Bibas.

"La crueldad de los monstruos de Hamás no tiene límites. No sólo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños bebés. De una manera increíblemente cínica, no devolvieron a Shiri a sus hijitos, los angelitos, y metieron el cuerpo de una mujer gazatí en un ataúd", dijo Netanyahu en un mensaje de vídeo a la nación.

"Trabajaremos resueltamente para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros secuestrados -tanto vivos como muertos- y asegurarnos de que Hamás pague el precio completo por esta cruel y malvada violación del acuerdo". La sagrada memoria de Oded Lipshitz y Ariel y Kfir Bibas quedará consagrada para siempre en el corazón de la nación. Dios vengará su sangre", continuó.

El viernes por la noche, Hamás devolvió el cadáver de Shiri Bibas, asesinado a sangre fría en cautiverio.

Yarden Bibas fue liberada el 1 de febrero tras 484 días en cautividad de Hamás.

Los terroristas de Gaza siguen reteniendo a 63 rehenes, de los que se ha confirmado la muerte de 36.

© JNS / Charles Bybelezer