Tras recibir el cadáver de Shiri Bibas, las autoridades israelíes confirman que murió durante su cautiverio en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 22 de febrero, 2025

La residente de Nir Oz Shiri Bibas fue asesinada mientras estaba cautiva en Gaza, anunció el kibutz a primera hora de la mañana del sábado, después de que Hamás devolviera su cuerpo a Israel a última hora de la noche anterior.

"Con dolor y profunda tristeza, el kibutz Nir Oz anuncia el asesinato de Shiri Bibas, que su memoria sea una bendición, que fue secuestrada en su casa", según un comunicado de la comunidad.

El jueves, Hamás devolvió los cuerpos de los hijos de Shiri, Kfir y Ariel, junto con el del octogenario Oded Lifshitz. Sin embargo, el cuarto cuerpo liberado de Gaza, que Hamás dijo que era el de Shiri Bibis, resultó pertenecer a una mujer no identificada.

El grupo terrorista palestino entregó el viernes por la noche el cuerpo de Shiri a la Cruz Roja, que a su vez entregó el cadáver a Israel para su identificación.

"Shiri es traída a casa después de 505 días", dijo el Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos en un comunicado el sábado.

"Shiri Bibas fue secuestrada a la edad de 32 años, junto con sus dos hijos pequeños de su casa en el kibutz Nir Oz. El 7 de octubre [de 2023], el mundo contuvo la respiración en agonía, viendo las horribles imágenes de Shiri, sosteniendo a Ariel y Kfir en sus brazos, mientras era secuestrada a punta de pistola", continúa el comunicado.

"Hoy, todos lloramos la pérdida de esta madre leona, que defendió ferozmente a sus hijos hasta el final".

Posteriormente, el foro emitió un comunicado en nombre de la familia Bibas.

"Tras el proceso de identificación en el Instituto de Medicina Forense [de Tel Aviv], hemos recibido esta mañana la noticia que tanto temíamos: nuestra Shiri fue asesinada en cautividad y ahora ha regresado a casa con sus hijos, su marido, su hermana y toda su familia para descansar.

"A pesar de nuestros temores sobre su destino, seguíamos esperando poder abrazarlos, y ahora estamos sumidos en el dolor y con el corazón roto", continúa el comunicado. "Durante 16 meses buscamos la certeza, y ahora que está aquí, no trae consuelo, aunque esperamos que marque el comienzo del cierre".

El 7 de octubre de 2023, terroristas gazatíes asaltaron Nir Oz. Forzaron la puerta de la casa de la familia Bibas utilizando un taladro y otros equipos y entraron en la habitación segura donde se escondían los cuatro. El padre Yarden informó del ataque a toda su familia en tiempo real, enviando un mensaje de texto diciendo que "parece el fin".

Intentó defender a la familia con su arma personal, pero fue arrollado. En las fotos se le puede ver secuestrado en una motocicleta entre dos terroristas, herido y sangrando por la cabeza.

El vídeo del secuestro de Shiri -aterrorizada e intentando proteger a sus dos hijos con los brazos mientras la rodeaban hombres enmascarados con armas- se convirtió en un símbolo de la masacre del 7 de octubre. Los padres de Shiri, Yossi y Margit Silberman, fueron asesinados ese día.

Yarden Bibas fue liberado el 1 de febrero tras 484 días cautivo de Hamás.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió el viernes por la mañana a los rehenes asesinados y prometió exigir responsabilidades a los terroristas palestinos.

"La crueldad de los monstruos de Hamás no tiene límites. No sólo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños bebés. De una manera indeciblemente cínica, no devolvieron a Shiri a sus pequeños hijos, los angelitos, y pusieron el cuerpo de una mujer de Gaza en un ataúd", dijo Netanyahu en un mensaje de vídeo a la nación.

"Trabajaremos con determinación para devolver a Shiri a casa junto con todos nuestros secuestrados -tanto vivos como muertos- y asegurarnos de que Hamás paga todo el precio por esta cruel y malvada violación del acuerdo [de alto el fuego]", añadió.

Más tarde, el sábado, Hamás tiene previsto liberar a los rehenes Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert y Eliya Cohen, secuestrados el 7 de octubre de 2023, así como a Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, que padecen una enfermedad mental y entraron en la Franja por voluntad propia hace más de una década.

