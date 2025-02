La ineludible necesidad de sacar conclusiones sobre la sociedad árabe palestina

Publicado por Jonathan S. Tobin Verificado por 21 de febrero, 2025

Evitar las generalizaciones sobre grupos de personas es casi siempre prudente. Al hacerlo, evitamos las trampas que pueden llevarnos a conclusiones prejuiciosas que nos hacen olvidar que incluso quienes difieren de nosotros en muchos aspectos tienen una humanidad común. Cuando la gente se refiere a oponentes de cualquier tipo diciendo que "ellos" (quienesquiera que sean) "son todos iguales" y, por tanto, malos, sabemos que normalmente nos están diciendo mucho más sobre sí mismos que sobre cualquier otra cosa.

Y sin embargo, por mucho que deseemos que no sea así, hay ocasiones en las que los grupos muestran comportamientos repugnantes que son una clara ilustración de sus creencias y valores.

Durante el último mes, los árabes palestinos han hecho precisamente eso durante las ceremonias que formaban parte de la liberación de los rehenes que tomaron el 7 de octubre de 2023. Sus celebraciones de aquella orgía de asesinatos en masa, violaciones, torturas, secuestros y destrucción gratuita alcanzaron un nuevo mínimo esta semana cuando entregaron los restos de cuatro rehenes asesinados: Oded Lifshitz, que tenía 83 años cuando fue secuestrado; Shiri Bibas, de 32; y sus hijos pequeños, Ariel, de 4; y Kfir, de sólo 9 meses. Sin embargo, las pruebas realizadas más tarde demostraron que el cuerpo que se suponía que era el de Shiri, en realidad, no era ella. Fue un acto de crueldad más que añadir a tantos otros cometidos por los palestinos.

La entrega de sus féretros, en los que al parecer se indicaba la hora de su "detención" por parte de terroristas de Hamás y civiles que los siguieron hasta las comunidades israelíes devastadas por su ataque, fue una celebración salvaje, acompañada de música alegre a todo volumen y multitudes de palestinos vitoreando.

Un desquiciado espectáculo de sed de sangre

Fue un espectáculo extraño y desquiciado de sed de sangre y odio que debería poner a prueba la capacidad incluso de los más dedicados apologistas de los palestinos para racionalizar su comportamiento. Pero dudo que les haga cambiar de opinión.

Lo mismo puede decirse de los elementos marginales de la comunidad judía y otros izquierdistas que han tomado partido contra Israel. En gran medida han sido adoctrinados por ideologías izquierdistas woke, como la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad, y creen que los judíos son los únicos que no merecen derechos. Habiéndose tragado el mito de que la guerra que libran los palestinos para destruir el único Estado judío del planeta es de algún modo análogo a la lucha histórica por los derechos civiles en Estados Unidos, creyendo que no hay nada que sus enemigos puedan hacer que no pueda justificarse.

Para quienes no están cegados por la ideología, la cuestión es qué debemos hacer con estas exhibiciones organizadas por los palestinos. Gran parte de los principales medios de comunicación corporativos, que a menudo han actuado como taquígrafos de Hamás desde las atrocidades del 7 de Octubre, siguen restándoles importancia o ignorándolas. Sin embargo, estos últimos casos de barbarie árabe palestina no son aislados ni atípicos. Cuando se ponen en el contexto de lo que ocurrió en ese Shabat negro en el sur de Israel, así como de los atentados suicidas de la Segunda Intifada, la celebración del secuestro y asesinato de bebés no puede excusarse como una mera reacción a la contraofensiva de Israel dirigida a destruir a Hamás.

Además, durante las últimas décadas, el sistema educativo, los medios de comunicación y la cultura popular palestina se han empapado de odio intransigente y virulento hacia los judíos e Israel. Se ha valorizado el terrorismo brutal y el culto a la muerte.

Todo esto debería llevar a los observadores racionales a dejar de fingir que no hay algo fundamentalmente erróneo en los palestinos, que también debe tenerse en cuenta a la hora de debatir cómo resolver el conflicto con ellos.

Por mucho que las personas decentes siempre intenten por reflejo proyectar sus propias creencias y valores en los demás, incluso en aquellos con los que están enfrentados, hay ocasiones en las que la evidencia exige que dejemos de fingir que no existen algunas diferencias claras entre las culturas nacionales.

Los comportamientos colectivos de odio en los que participa un gran número de personas y que son sancionados por sus líderes e instituciones son el tipo de cosas que no pueden ignorarse. En tales casos, es imposible no sacar conclusiones sobre la sociedad que los ha producido.

Algunos ejemplos históricos

En la historia abundan los ejemplos de este tipo.

En el mundo antiguo, los romanos jaleaban la humillación de sus enemigos derrotados en salvajes celebraciones colectivas que culminaban en espectáculos sangrientos y ejecuciones masivas que eran concebidas y apreciadas como una forma de entretenimiento popular.

Lo mismo puede decirse de las procesiones y celebraciones teatrales del Partido Nazi en Alemania, algunas de las cuales fueron capturadas para la posteridad en películas artísticas por la simpatizante del partido Leni Riefenstahl. El odio a los judíos y la veneración a su Führer demostraron que el nacionalismo descontrolado puede degenerar en histeria colectiva. En aquella época, gran parte del mundo hizo la vista gorda ante estos carnavales de odio o pensó que eran un buen espectáculo.

Trágicamente, esas exhibiciones resultaron ser un sello colectivo de aprobación de las guerras de conquista y genocidio. Eso no sólo produjo la guerra más sangrienta de la historia y un Holocausto, sino que también hizo recaer una catástrofe sobre el pueblo alemán en la que hasta 9 millones de ellos fueron asesinados y aproximadamente 12 millones forzados a abandonar sus hogares cuando se redibujaron las fronteras de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Si bien esto causó un gran sufrimiento a los alemanes, la mayor parte del mundo civilizado consideró sin compasión esta retribución como su merecido. Recordaban la forma en que los alemanes habían abrazado el nazismo y habían participado en las atrocidades masivas cometidas contra los judíos, así como contra los países europeos que habían conquistado.

Al igual que los palestinos que se aferran a su nakba o al relato del "desastre" a manos de los judíos en 1948, los alemanes también tenían su propia historia de haber sido tratados injustamente por los vencedores de la Primera Guerra Mundial y la utilizaban para justificar la victimización de otros. Mezclada con las enfermizas teorías raciales y el antisemitismo de los nazis, creó un brebaje fatal de odio que los llevó a ellos y al mundo al desastre.

Ya es hora de evaluar a los palestinos de forma similar.

Construir una identidad nacional

No se puede negar que han sufrido a lo largo del último siglo. En lugar de trabajar con los judíos que regresaban para compartir el país de una manera que hubiera beneficiado a ambos pueblos, prefirieron rechazar el compromiso. A partir de la década de 1920, se aferraron a la exigencia de que el reloj retrocediera a un pasado mítico en el que los árabes locales gobernarían por sí solos la tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo y los judíos serían, en el mejor de los casos, una minoría tolerada y discriminada. Construyeron su identidad nacional en torno a ese mito, a pesar de que nunca había existido tal Estado en la historia de ese país, que se remonta a la Antigüedad.

Traicionados por sus dirigentes y tratados con desprecio por otros Estados árabes que se negaron a absorber o reasentar a los refugiados de 1948, redoblaron su legado de derrota y desposesión. En lugar de aceptar la realidad del Estado judío y su legitimidad, les ha resultado imposible ir más allá de su inútil búsqueda de la destrucción de Israel. En lugar de ello, han rechazado numerosas ofertas de paz y de creación de un Estado, además de apoyar a grupos cada vez más extremistas como los islamistas de Hamás. Peor aún, han creado una cultura en la que derramar sangre judía ha sido la única forma de que las organizaciones políticas ganen credibilidad.

Todo esto es trágico. Los palestinos se han hecho daño a sí mismos de esta manera mucho más de lo que han herido a los israelíes.

Pero después de los últimos 16 meses, la simpatía por su narrativa victimista debería descartarse. En su lugar, es hora de que rindan cuentas no sólo por sus horribles actos, sino por una mentalidad colectiva que ha normalizado la barbarie.

Si la opinión internacional no estuviera tan contaminada por las actitudes antisemitas tradicionales y por la variante moderna woke que ha etiquetado falsamente a un estado como "colono-colonial" y "apartheid", nadie toleraría que los palestinos abrazaran el terror ni que celebraran con odio sus maldades. El mundo no clamaría para recompensarles por el 7 de Octubre y el trato que dan a sus víctimas con ayuda, y mucho menos con un Estado.

Responsabilizarles

Pero los recientes acontecimientos deberían reforzar la voluntad de la administración del presidente Donald Trump de imaginar un futuro para Gaza en el que los palestinos -como los alemanes de hace 80 años- se vean obligados a pagar un precio por sus crímenes. Como el historiador Andrew Roberts escribió recientemente en The Free Press, en lugar de condenar el plan de Trump como "limpieza étnica", existen claros precedentes de este tipo de rendición de cuentas que han sido aceptados por un consenso internacional.

Más que eso, la última celebración palestina del terror y el odio debería obligar a los miembros del mundo civilizado a dejar de darles un pase por su comportamiento.

Es muy posible que haya muchos palestinos horrorizados por lo que está haciendo su sociedad. Eso es cierto, no sólo por la falta de voluntad de abandonar una "resistencia" que equivale a una justificación del genocidio de los judíos, sino también por lo que ha hecho a su propio pueblo. Pero no se han dado a conocer ni se han opuesto a la cultura del terror.

También es cierto que resistir a Hamás y a las demás organizaciones terroristas, incluida la supuestamente "moderada" Al Fatah que controla la Autoridad Palestina, sería difícil y extremadamente peligroso. Pero en el pasado, el mundo no ha mostrado ninguna reticencia a juzgar a naciones y pueblos por su disposición a hacer precisamente eso.

Incluso en la Alemania nazi, donde un gobierno totalitario controlaba todos los aspectos de la sociedad y el miedo al régimen hitleriano estaba justificado, algunos se resistieron. Y, por supuesto, hubo casos de "gentiles justos" que intentaron salvar a los judíos de la muerte, aunque fueron raros en Alemania y la mayoría resultaron infructuosos.

A pesar de la presencia cercana de fuerzas israelíes e incluso de las recompensas económicas ofrecidas a quien ayudara a escapar a uno de los rehenes, no parece haber habido ni un solo secuestrado entre los palestinos de Gaza. Habría sido peligroso aceptar esa oferta. Pero hemos sabido que muchos de los rehenes fueron retenidos por civiles en sus propias casas, no sólo en los túneles de Hamás. Se les obligaba a cocinar, limpiar y cuidar a los niños. Sin embargo, ni un solo árabe palestino parece haber estado dispuesto a salvar a uno solo de los rehenes, ni siquiera a los que estaban retenidos en sus casas. También está el hecho de que algunos de los peores atropellos del 7 de Octubre fueron cometidos por civiles y no por las fuerzas de asalto de Hamás.

En lo que respecta a los palestinos, toda la retórica bienintencionada sobre la humanidad común fue derrotada por una mentalidad colectiva que, como la de los alemanes, demonizaba a los judíos.

Sacar conclusiones sobre los palestinos no tiene por qué obligarnos a imitar su odio deshumanizándolos. Pero sí nos obliga a ser honestos sobre su cultura nacional y a exigir que cambie antes de que se les permita tener poder para infligir más daño a otros o a sí mismos.

Enfrentados a una derrota total y con su país en ruinas, los alemanes cambiaron y dejaron atrás su pasado nazi, aunque no todos los responsables del Holocausto rindieran cuentas. Los palestinos, sin embargo, nunca cambiarán hasta que el mundo civilizado deje de mimarlos y de excusar su cultura de muerte, odio y dedicación intransigente a la guerra perpetua contra los judíos.

Tras los últimos ejemplos de su depravación colectiva -la matanza de un anciano, una joven madre y sus dos bebés- hay que hacerles ver que si no transforman su cultura nacional serán castigados con políticas que tendrán consecuencias permanentes para su vida y ambiciones nacionales. La alternativa es condenar tanto a israelíes como a palestinos a otro siglo de conflicto inútil y a más exhibiciones enfermizas de odio, como la que Hamás escenificó para celebrar la muerte de inocentes.

