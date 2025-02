Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 13 de febrero, 2025

La mayoría de judíos estadounidenses afirma haber cambiado su comportamiento por miedo al antisemitismo, según un informe anual del Comité Judío Americano (AJC) que documenta el odio hacia los judíos en Estados Unidos, publicado el miércoles.

Alrededor del 56% de los judíos estadounidenses dicen que han evitado ciertos comportamientos o actividades por temor al antisemitismo, aumentando de un 46% reportado en 2023, según el estudio Estado del antisemitismo en América 2024.

Se trata del primer análisis de los impactos del antisemitismo en los judíos y adultos estadounidenses durante el año completo posterior al ataque terrorista perpetrado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Un 40% afirma que ha evitado llevar o mostrar públicamente objetos que pudieran identificarle como judío, frente al 26% en 2023. Un 37% afirma que ha evitado publicar contenidos en internet que pudieran identificarle como judío o revelar sus opiniones sobre cuestiones judías, en comparación con el 30% en 2023. Otro 31% sostiene haber evitado ciertos lugares, eventos o situaciones por preocupación por su seguridad o comodidad, frente al 26% en 2023.

Ted Deutch, director general del AJC, dijo a JNS que los datos de la encuesta son una herramienta crucial para combatir el odio a los judíos.

"Estos datos sirven como base para establecer prioridades políticas y garantizar que los líderes de todos los sectores comprendan plenamente la gravedad del problema", expresó. "Lo tomamos y lo compartimos con líderes de todo el país. Lo compartiremos con la Administración Trump, incluidos los miembros del Congreso, y el bipartidista Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo en la Cámara y el Senado, que desempeña un papel fundamental en el tratamiento de este problema", agregó.

Según el informe, la gran mayoría (90%) de los judíos estadounidenses afirman que el antisemitismo ha aumentado. El 61% indica que ha incrementado mucho y el 29% algo desde el 7 de Octubre, y un tercio (33%) de los miembros de esta comunidad manifiestan que han sido objeto personal de antisemitismo -en persona o virtualmente- al menos una vez en el último año.

"Estos ataques contra Israel resuenan profundamente"



La encuesta anual también incluye un componente comparativo, que mide las opiniones del público en general sobre el antisemitismo en Estados Unidos con las de la comunidad judía.

Según el informe, el 93% de los judíos estadounidenses considera que el antisemitismo en el país es un problema, frente al 72% del público en general.

Deutch declaró a JNS que, aunque un alto porcentaje del público en general reconoce el odio contra los judíos en estos momentos, su persistencia indica que no se está haciendo lo suficiente para afrontar y combatir este flagelo.

"Necesitamos líderes en toda la sociedad -líderes empresariales, líderes tecnológicos, líderes gubernamentales y líderes educativos en todo el país- para dejar claro que al igual que habría tolerancia cero para cualquier otra forma de odio dirigido a un grupo por ser quien es, lo mismo debe ser cierto para el antisemitismo", dijo. "Ese es el mensaje más importante", añadió.

Deutch señaló además que "estamos teniendo esta conversación apenas unos días después del Super Bowl, donde alguien que una vez fue, por donde se le mire, un ícono cultural, Kanye West, utilizó el evento para promocionar su sitio web de venta de camisetas con esvásticas. Todo el mundo debería indignarse por ello. Todo el mundo debería exigir responsabilidades y asegurarse de que esto nunca se considere aceptable. En lugar de eso, estamos viendo artículos que sugieren que, aunque fue un problema, también hubo otros problemas ese día".

Según el informe, el 81% de los judíos estadounidenses afirman que preocuparse por Israel es muy (51%) o algo (30%) importante para lo que significa para ellos ser judíos. Los adultos también reconocen y comprenden la conexión entre la identidad judía e Israel, y el 85% afirma que la afirmación "Israel no tiene derecho a existir" es antisemita. Esta cifra coincide con la de los judíos estadounidenses, que opinan lo mismo en un 85%.

Deutch dijo a JNS que el nuevo informe podría finalmente contrarrestar las afirmaciones de que el antisionismo es distinto del antisemitismo.

"Es fundamental para la conversación sobre lo que ha sucedido desde el 7 de Octubre que reconozcamos que para más del 80% de los judíos estadounidenses, Israel es una parte central de su identidad judía", declaró. "Así que cuando la gente argumenta que pedir la destrucción del único Estado judío no es antisemita, o cuando protestan frente a negocios judíos en respuesta a los acontecimientos en Gaza, o gritan a los judíos en las calles que Israel no tiene derecho a existir, ya no tenemos que adivinar si eso es antisemitismo: lo es", remarcó.

"Hemos visto manifestantes marchando en apoyo de terroristas que existen para masacrar judíos", dijo. "Ahora también comprendemos que estos ataques a Israel resuenan profundamente en la comunidad judía de aquí. Por eso es tan importante ver todo esto junto y acabar con la idea de que pedir la destrucción de Israel -el único Estado judío- no es de alguna manera antisemita", agregó.

Deutch dijo a JNS que los datos de la encuesta también sugieren que los estadounidenses judíos se han afiliado más a instituciones judías desde la masacre del 7 de Octubre.

"Desde el 7 de Octubre, hemos visto un aumento espectacular del número de personas de la comunidad judía que han decidido responder a este aumento del antisemitismo levantándose y declarando a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo y al mundo que son judíos orgullosos, que seguirán viviendo orgullosamente como judíos en Estados Unidos, con sus estrellas judías y sus etiquetas de rehenes y lazos amarillos, y todas las formas en que pueden demostrar que no van a dejar que ganen los antisemitas", concluyó.

© JNS