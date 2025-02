Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 9 de febrero, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este sábado en una entrevista con The New York Post que preferiría resolver la cuestión nuclear iraní de forma diplomática, sin recurrir a acciones militares.

"Me gustaría que se llegara a un acuerdo con Irán sobre lo no nuclear. Preferiría eso a bombardearlo a muerte", dijo. "No quieren morir. Nadie quiere morir", añadió.

"Espero que decidan que no van a hacer lo que actualmente piensan hacer. Y creo que serán realmente felices", dijo.

El 4 de febrero, Trump hizo comentarios similares en su portal de medios sociales Truth Social, diciendo que quiere que Irán "crezca y prospere pacíficamente."

"Los informes de que Estados Unidos, trabajando en conjunto con Israel, va a volar a Irán en pedazos, ESTÁN GRANDEMENTE EXAGERADOS", publicó.

"Quiero que Irán sea un país grande y exitoso, pero que no pueda tener un arma nuclear", añadió.

"Preferiría con mucho un Acuerdo de Paz Nuclear Verificado, que permita a Irán crecer y prosperar pacíficamente", escribió. "Deberíamos empezar a trabajar en él inmediatamente, y tener una gran Celebración de Oriente Medio cuando esté firmado y completado".

Trump firmó una orden ejecutiva el 4 de febrero para reimponer sanciones de "máxima presión" a la República Islámica.

El presidente dijo entonces que estaba "dividido" respecto a la orden. "Es muy dura con Irán", dijo Trump. "Con suerte, no vamos a tener que usarla mucho (...) Me disgusta hacerlo", añadió.

El Líder Supremo de Irán Ayatolá Ali Jamenei dijo durante una reunión con miembros de la fuerza aérea iraní el viernes que "no se debe negociar con un gobierno así."

"Si nos amenazan, les amenazaremos. Si actúan según esas amenazas, haremos lo mismo. Si socavan la seguridad de nuestra nación, sin duda responderemos de la misma manera", dijo.

Trump fue advertido durante su campaña presidencial de 2024 sobre un complot de asesinato por parte de funcionarios iraníes, aparentemente buscando venganza por el asesinato selectivo por parte de Estados Unidos del general iraní Qassem Soleimani en enero de 2020.

Ya en 2022, Jamenei promovió un vídeo animado en el que aparecía un ataque con drones contra Trump y el ex secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, informó The New York Post.

El 3 de febrero, Trump advirtió públicamente a Irán que sería "arrasado" si lo asesinaba.

©️JNS