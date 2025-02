Or Levy, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami, liberados de Gaza tras 491 días

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 8 de febrero, 2025

Tres israelíes fueron liberados el sábado tras 491 días en cautiverio de Hamás en la Franja de Gaza, elevando a 21 el número total de rehenes redimidos en la actual primera fase del acuerdo de alto el fuego.

Or Levy, de 34 años, Eli Sharabi, de 52, y Ohad Ben Ami, de 56, fueron entregados por miembros de la Cruz Roja a tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre las 11:15 de la mañana (hora local) y conducidos de vuelta a territorio israelí unos 30 minutos después.

Antes de su liberación, Hamás hizo desfilar a los rehenes en un escenario ante una multitud de palestinos en en el centro de Gaza. Los tres hombres parecían frágiles y demacrados.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu emitió un comunicado en el que daba la bienvenida a casa a los cautivos. "El gobierno de Israel abraza a los tres repatriados", se leía, y añadía: "Las impactantes imágenes que hemos visto hoy no quedarán sin respuesta".

"El Gobierno, junto con todos los funcionarios de seguridad, les acompañará a ellos y a sus familias. El Gobierno de Israel se compromete a devolver a todos los rehenes y desaparecidos", continuaba.

"Guerra psicológica", "imágenes perturbadoras"

Tras la retransmisión en directo de la entrega, el Ministerio de Sanidad israelí pidió a la población que limitara el consumo de este tipo de imágenes.

"Se está librando una guerra psicológica que puede causarnos daños", dijo el doctor Gilad Bodenheimer, jefe de la división de salud mental del ministerio. "Instamos al público a minimizar la exposición a imágenes y videos angustiosos y a ser conscientes de lo que ellos, sus hijos y sus seres queridos están viendo".

Añadió el Hostage and Missing Families Forum (Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos): "Las perturbadoras imágenes de la liberación de Ohad, Eli y Or sirven como otra cruda y dolorosa evidencia que no deja lugar a dudas: ¡no hay tiempo que perder para los rehenes!".

Las FDI llevaron a los rehenes liberados a unas instalaciones cercanas a la frontera para someterlos a un examen físico y psicológico preliminar y reunirse con sus familias.

Levy fue secuestrado en el festival de música Supernova cerca del kibutz Re'im durante la masacre del 7 de octubre de 2023. Su esposa, Eynav, fue asesinada; su hijo Almog, que ahora tiene tres años, vive con sus abuelos desde el asalto terrorista.

Sharabi y su hermano Yossi fueron secuestrados del kibutz Be'eri durante la invasión palestina. La esposa y las hijas de Sharabi fueron asesinadas en su casa durante el ataque, mientras que se ha confirmado la muerte de Yossi, cuyo cuerpo sigue retenido en Gaza.

Ben Ami fue sacado de Be'eri junto con su esposa, Raz, que fue liberada como parte de un alto el fuego de una semana en noviembre de 2023.

A cambio, Israel debía liberar el sábado a 183 terroristas palestinos: 18 condenados a cadena perpetua, 54 condenados a largas penas y 111 que fueron detenidos en Gaza durante la guerra.

Liberaciones anteriores

El sábado pasado, los israelíes Yarden Bibas, Ofer Kalderon y Keith Siegel fueron liberados de Gaza. Dos días antes fueron rescatados del cautiverio terrorista tres israelíes -la soldado de las FDI Agam Berger, de 20 años, junto con los civiles Arbel Yehud, de 29 años, Gadi Mozes, de 80 años-, y cinco trabajadores agrícolas tailandeses -Pongsak Thaenna, Sathian Suwannakham, Watchara Sriaoun, Bannawat Saethao y Surasak Lamnao-.

La semana anterior, Jerusalén redimió a cuatro mujeres soldados de las FDI -Karina Ariev, de 20 años; Daniella Gilboa, de 20 años; Naama Levy, de 20 años; y Liri Albag, de 19 años- secuestradas en la base de Nahal Oz durante la invasión dirigida por Hamás.

Tres mujeres civiles -Emily Damari, Romi Gonen y Doron Steinbrecher- fueron liberadas el 19 de enero, poco después de que entrara en vigor el alto el fuego.

Según estimaciones israelíes, aún hay 76 rehenes cautivos de Hamás en Gaza, 73 de ellos secuestrados durante los ataques del 7 de octubre.

De los 251 rehenes tomados el 7 de Octubre, 178 han sido devueltos o rescatados, y se cree que Hamás retiene 35 cadáveres, 34 de ellos tomados durante la invasión transfronteriza y el del teniente de las FDI Hadar Goldin, que fue secuestrado por el grupo terrorista palestino en 2014.

