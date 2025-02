Jamenei rechaza la idea de negociar con EEUU: "No se resolverá ningún problema"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 7 de febrero, 2025

Negociar con Estados Unidos no sería ni "sabio, ni inteligente, ni honorable", dijo el líder de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, de 85 años, durante una reunión con miembros de la Fuerza Aérea el viernes.

"No se debe negociar con un Gobierno así", dijo, según Irán Internacional, un medio de noticias contrario al régimen con sede en Londres.

Jamenei añadió que las conversaciones con Estados Unidos no resolverían ninguno de los problemas pendientes de Irán. "Debemos entender esto correctamente y no dejarnos engañar pensando que sentándonos en la mesa de negociaciones con ese Gobierno se resolverán ciertos asuntos. No, las negociaciones con Estados Unidos no resolverán ningún problema".

El líder iraní habló después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara el martes una orden ejecutiva para reimponer "máxima presión" sanciones a la República Islámica.

El presidente dijo que estaba "indeciso" sobre la firma de la orden."Es muy dura con Irán", dijo Trump. "Con suerte, no vamos a tener que usarla mucho.

"Me disgusta hacerlo", añadió.

Jamenei, en aparente respuesta, dijo: "Hacen declaraciones sobre nosotros, expresan opiniones y lanzan amenazas. Si nos amenazan, les amenazaremos. Si actúan en consecuencia con esas amenazas, haremos lo mismo. Si socavan la seguridad de nuestra nación, sin duda responderemos de la misma manera."

