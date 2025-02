El plan de Trump para Gaza amenaza a Israel

7 de febrero, 2025

Digan lo que quieran sobre las políticas del expresidente Joe Biden, pero era el presidente estadounidense más informado sobre Oriente Próximo. Donald Trump, en cambio, puede estar entre los menos informados. Irónicamente, ahora propone la única medida que Biden debería haber tomado tras los ataques terroristas de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 -reubicar a los civiles de Gaza en Egipto y Jordania- que podría haber salvado miles de vidas palestinas y evitado los problemas humanitarios.

¿El problema? El plan de Trump llega demasiado tarde y, de aplicarse ahora, podría suponer una grave amenaza para la seguridad de Israel.

Trump no tiene ni idea de qué hacer con la cuestión palestina. Dice que no le importa si es un Estado, dos Estados o lo que sea. Es dudoso que haya leído su propia propuesta de paz, que establecía una hoja de ruta para la creación de un Estado palestino con barandillas para la seguridad israelí. Ese plan murió en su primer mandato; Israel se opuso a la independencia palestina y los palestinos rechazaron su tamaño y las condiciones para su creación. Trump no se ha comprometido a resucitar ese plan. En su lugar, quiere afirmar que sus políticas han puesto fin a los combates en Oriente Próximo al tiempo que elude la cuestión palestina.

Su última idea parece estar sólo tangencialmente relacionada con la paz: dice que quiere sacar a los palestinos de la Franja de Gaza para facilitar su reconstrucción. Incluso suponiendo que se mantenga el alto el fuego (lo que es poco probable dado el deseo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de reanudar los combates), trasladar ahora a los civiles no deshará la devastación ni mejorará la imagen global de Israel. Peor aún, en lugar de permitir a los palestinos elegir adónde ir o alojarlos en campamentos aislados en el Sinaí para evitar desestabilizar Egipto, el plan de Trump arrojaría a cientos de miles de personas al corazón de Egipto y Jordania. Esta imprudente medida amenaza a dos socios de paz fundamentales y podría crear una inestabilidad que los miopes partidarios de la despoblación de Gaza no saben apreciar.

Los gobiernos árabes, que respaldan a Jordania y Egipto, rechazaron inmediatamente la propuesta. Insisten en que ello se debe a su lealtad a la causa palestina, pero lo que más les preocupa es su conocimiento de que allí donde se asientan los palestinos, causan problemas a los regímenes. (¿Alguien recuerda cuando Kuwait expulsó a 300.000 por apoyar a Sadam Husein?).

El Cairo convenció a Biden para que aceptara en las primeras semanas de la guerra mantener a los palestinos en el enclave costero porque el presidente egipcio Abdul Fattah el-Sisi sabe que los gazatíes (en contra de todas las proclamas de su inocencia) apoyan a Hamas, que es una rama de la organización terrorista Hermandad Musulmana que lleva más de un siglo tratando de imponer en Egipto una teocracia al estilo iraní. Además de su ideología, estos civiles palestinos serían un problema porque llegarían como refugiados indigentes que Egipto no podría permitirse mantener. La paz con Egipto cambió las reglas del juego para la seguridad israelí, ya que sacó del conflicto al país árabe más grande y poderoso. Lo último que quiere Israel es la introducción de una amenaza potencial para el régimen.

Algunos israelíes de derechas están más entusiasmados con la idea de transferir a los palestinos a Jordania porque es coherente con su antiguo argumento de que "Jordania es Palestina" y evita la necesidad de negociar sobre Judea y Samaria. Sin embargo, más que una solución, es mucho más peligroso para Israel que conceder la independencia a los palestinos de Cisjordania.

En primer lugar, la introducción de cientos de miles de refugiados palestinos supondría una amenaza aún mayor para la estabilidad de Jordania que para Egipto, donde incluso varios cientos de miles de palestinos serían un porcentaje minúsculo de la población total de 113 millones de habitantes. Los palestinos ya constituyen una mayoría -algunos estiman que hasta el 70%- de los 11 millones de habitantes de Jordania. Históricamente, Jordania formaba parte del territorio palestino bajo control británico; sin embargo, el rey Abdullah está decidido a garantizar que siga siendo un reino hachemí bajo el dominio dinástico de su familia. Tenía 8 años cuando la OLP intentó derrocar a su padre durante el Septiembre Negro de 1970 y no desea tentar a la suerte. Curiosamente, los palestinos no reconocen su potencial en Jordania o temen el fracaso, por lo que también se oponen al plan de Trump.

Tener un tratado de paz con Jordania es vital para la seguridad de Israel. Una razón por la que siempre me ha desconcertado el entusiasmo por convertir a Jordania en el Estado palestino es la incapacidad de reconocer cuánto más amenazador sería eso que un diminuto Estado en Cisjordania. Si se estableciera un Estado en Cisjordania, estaría rodeado por Israel, lo que permitiría a las FDI libertad de acción y la capacidad de controlar lo que entra y sale de la entidad.

Por el contrario, los palestinos que controlaran Jordania tendrían acceso inmediato y sin restricciones a un ejército altamente entrenado y armado por Estados Unidos. Podría forjar alianzas con los enemigos de Israel. Incluso sin la afluencia de palestinos, Jordania tiene un problema con los extremistas musulmanes. Importar partidarios de Hamás podría facilitar su toma del poder. Jordania podría aliarse con el nuevo régimen sirio, e Irán y Hamás tendrían una posición estratégica para lanzar ataques contra Israel desde una base mucho mayor y más poderosa. Trasladar a los gazatíes tampoco contribuye a aliviar la presión sobre Israel para que "ponga fin a la ocupación", a menos que Israel permita a Jordania anexionarse partes de Cisjordania para que se convierta realmente en el Estado palestino. Esto crearía una situación nueva y más peligrosa para Israel.

En lugar de presionar a Egipto y Jordania para que acojan refugiados -poniendo en riesgo su estabilidad y la seguridad de Israel-Trump debería priorizar el fortalecimiento de las alianzas de Israel con sus socios de paz. Debe permitir que Israel destruya a Hamás y asegurarse de que sea sustituido por un régimen que ofrezca a los gazatíes las libertades que se les han negado y a Israel la seguridad que requiere.

©️JNS