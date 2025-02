Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 7 de febrero, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) por investigar supuestos "crímenes de guerra" de Israel en Gaza y por su decisión de emitir órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu.

La orden incluye una declaración de emergencia nacional para responder a lo que describe como la "amenaza inusual y extraordinaria de la corte a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos."

"Las recientes acciones de la CPI contra Israel y Estados Unidos sientan un peligroso precedente, poniendo directamente en peligro al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en activo de las Fuerzas Armadas al exponerlos a acoso, abuso y posibles detenciones", señala la orden.

Ni Estados Unidos ni Israel son miembros del tribunal, que es una entidad independiente en La Haya y no forma parte de las Naciones Unidas. Tanto Washington como Jerusalén han alegado que están fuera de la jurisdicción del tribunal.

En noviembre, el tribunal dictó órdenes de detención contra Netanyahu y Yoav Gallant, entonces ministro de Defensa israelí.

La orden de Trump impone "consecuencias tangibles y significativas" al personal del tribunal, incluido el bloqueo de propiedades y bienes, y la prohibición de entrada en Estados Unidos a las personas sancionadas y sus familias.

La centralidad del dólar estadounidense en la banca y la frecuencia con la que los bancos extranjeros realizan transacciones con sus homólogos estadounidenses hacen que la imposición de sanciones estadounidenses congele incluso, con frecuencia, las cuentas de ciudadanos extranjeros con depósitos en divisas mantenidos en bancos extranjeros si esos bancos están conectados al sistema financiero mundial.

La orden de Trump no enumera a ninguna persona que vaya a ser sancionada, aunque menciona a una "persona incluida en el anexo de esta orden". La Casa Blanca aún no ha publicado ese anexo.

La medida también pide a los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y de Estado, Marco Rubio, que proporcionen una lista de personas adicionales a sancionar en un plazo de 60 días.

"Una organización canalla con un fiscal corrupto"

"Es desafortunado que Chuck Schumer decidiera proteger a la CPI de las sanciones, ya que este tribunal canguro tiene como objetivo a soldados estadounidenses y hace la voluntad de Hamás. Pero estoy agradecido de que el presidente Trump esté actuando", dijo el senador Tom Cotton (republicano de Arkansas). "Otra promesa hecha y cumplida por el presidente".

El senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) afirmó que la "audaz acción ejecutiva" sanciona a "una organización canalla con un fiscal corrupto, que ha violado el espíritu de la ley en lo que respecta a los procesos contra el primer ministro y el ex ministro de Defensa de Israel."

"Israel no es miembro del tribunal. La CPI ha descarrilado al ejercer su jurisdicción sobre un país que no es parte del Estatuto de Roma. Me temo que no se detendrán en Israel", añadió Graham. "Bajo la teoría legal que se está utilizando contra Israel, es muy concebible que la CPI vaya algún día a por un presidente y un secretario de Defensa estadounidenses por acusaciones de crímenes de guerra hechas por adversarios."

La orden ejecutiva es "un elemento disuasorio necesario para proteger al personal militar estadounidense y a otros", declaró Graham. "Estas sanciones serán una fuerte señal para el mundo sobre la legitimidad de las acciones del tribunal contra Israel".

Yinam Cohen, cónsul general de Israel en el Medio Oeste, presentó el jueves en Chicago un panel sobre el tribunal de La Haya.

"Este tribunal ha equiparado falsamente a Israel, un Estado democrático con su propio y sólido sistema jurídico, con Hamás, una organización reconocida globalmente como terrorista", declaró Cohen. "Estamos satisfechos con el apoyo de la actual Administración en estas cuestiones".

La orden rubricada por el republicano es similar a las sanciones descritas en la Ley de Contrarresto de Tribunales Ilegítimos, que no fue aprobada por el Senado en enero después de que todos los demócratas menos uno votaran en contra.

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, argumentó entonces que el paquete era demasiado amplio y podría afectar negativamente a las empresas estadounidenses que contratan con el tribunal de La Haya.

Sin embargo, una serie de leyes de emergencia de larga data otorga al presidente una amplia autoridad para imponer sanciones sin necesidad de una nueva legislación.

En 2020, Trump sancionó a dos funcionarios de la CPI por la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán. El expresidente Joe Biden retiró esas sanciones en 2021.

