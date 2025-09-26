Reino Unido: Keir Starmer creará una ID digital con la excusa de luchar contra la inmigración ilegal

Publicado por Carlos Dominguez 26 de septiembre, 2025

El Gobierno laborista de Keir Starmer anunció este viernes su intención de crear un documento de identidad digital para ciudadanos y residentes del Reino Unido, con el presunto objetivo de combatir el trabajo clandestino y la inmigración ilegal.

Este documento, sin soporte físico, estará almacenado en los teléfonos móviles y será obligatorio a partir de 2029 para demostrar el derecho a trabajar en el país, precisó el Gobierno.

Keir Starmer defendió que esto hará "más difícil el hecho de trabajar ilegalmente en el país", y "ofrecerá numerosas ventajas a los ciudadanos, como la posibilidad de probar su identidad para acceder rápidamente a servicios esenciales".

"Lo diré sin rodeos: si no tienes la ID digital, no podrás trabajar en el Reino Unido", dijo Starmer este viernes. "La gente decente y pragmática quiere que afrontemos los problemas que ven a su alrededor", enfatizó.

"Esta medida impedirá que quienes carecen del derecho a estar aquí puedan encontrar trabajo, y frenará sus perspectivas de ganar dinero, lo cual es uno de los factores que atraen a gente a venir al Reino Unido ilegalmente", agregó.

De acuerdo a los laboristas, el plan ayudará a "combatir las redes criminales que prometen acceso al mercado de trabajo británico".

Los conservadores, en contra del ID digital

La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, aseguró este mismo viernes en X que su partido se posicionará en contra de "cualquier intento (...) de imponer un documento de identidad obligatorio a los ciudadanos honestos".

Por su parte, Nigel Farage, líder del partido Reform UK, dijo en X:

"No veo ningún beneficio en que el Gobierno disponga de un documento de identidad digital, más allá de controlar lo que hacemos, lo que gastamos y a dónde vamos".

Asimismo, durante una entrevista para GB News, Farage advirtió contra las ID digitales, reflexionando sobre el pasaporte de vacunación contra el COVID-19 que creó una "sociedad de dos clases", y afirmó que está "rotundamente en contra" de ellas.

El diario británico The Spectator expresó su preocupación en cuanto a la capacidad de los laboristas para gestionar un proyecto tecnológico de tal magnitud y considera que cualquier sistema de identificación debe ser a prueba de piratas informáticos, sin fallos y fácil de actualizar, sin llevar al contribuyente a la bancarrota.

Preocupaciones por la privacidad de datos

El 57% de los británicos apoya la instauración de un ID físico, de acuerdo con un sondeo realizado en julio por el instituto Ipsos. Sin embargo, ese apoyo cae al 38% en cuanto a la ID digital, por temores en cuanto a la seguridad de los datos personales.

De acuerdo al sitio oficial del Parlamento británico, más de un millón de personas ya han firmado en contra de la imposición del ID digital.