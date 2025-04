EEUU amenaza con abandonar la mediación si Rusia y Ucrania no presentan 'propuestas concretas'

Publicado por Carlos Dominguez 30 de abril, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este martes que Estados Unidos dejará de mediar para poner fin a la guerra de Ucrania, si Moscú y Kiev no presentan "propuestas concretas".

"Estamos en un momento en el que las dos partes deben presentar propuestas concretas sobre cómo poner fin a este conflicto", declaró en rueda de prensa Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, en lo que dijo ser un mensaje de Marco Rubio.

"Se ha estado trabajando para lograr un cese el fuego. Un completo, full y durable cese el fuego. No un momento de tres días para celebrar algo. Un cese el fuego completo, durable, y un fin del conflicto".

"Cómo procedemos a partir de aquí, es una decisión que pertenece al presidente. Si no hay progreso, nos apartaremos como mediadores de este proceso", explicó Bruce.

La portavoz del DOS resaltó que "el secretario y el presidente, son hombres muy transparentes y que los americanos han podido ver este proceso abiertamente, lo que en si es una experiencia nueva".

El Kremlin responde a Rubio

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró este miércoles que el acuerdo final de paz se firmará con Ucrania, no con Estados Unidos. Peskov dijo que Putin está dispuesto a negociar con el Gobierno ucraniano, pero concluyó que no saben si Kiev estaría dispuesto, ya que Ucrania no ha respondido.

Donald Trump: "Creo que si no fuera por mi, Putin habría conseguido toda Ucrania"

En una entrevista con ABC, Trump dijo que cree que Putin quiere todo el país, refiriéndose a Ucrania, y que el Kremlin habría tenido éxito en esa misión si él no hubiera ganado las elecciones en 2024.

"Creo que Putin quería toda Ucrania, una vez que entró. Creo que si no hubiera ganado las elecciones, habría conseguido toda Ucrania", afirmó Trump, culpando a Joe Biden por la invasión rusa de Ucrania.