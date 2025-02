Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 10 de febrero, 2025

Hamás afirmó que retrasará la liberación de un rehén israelí prevista para el 15 de febrero hasta nuevo aviso debido a las supuestas violaciones por parte de Israel del acuerdo de alto el fuego, declaró un portavoz del grupo terrorista.

Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Al-Qassam de Hamás, publicó en Telegram que el grupo terrorista había "monitoreado" las violaciones israelíes durante las últimas tres semanas, acusándolo específicamente de retrasar el regreso de los gazatíes que huyeron del norte de la Franja de Gaza, de atacar a los gazatíes con bombardeos y disparos, y de no permitir la entrada de suministros.

"En consecuencia, la entrega de los prisioneros sionistas cuya liberación estaba prevista para el próximo sábado se pospondrá hasta nuevo aviso, y hasta que la ocupación se comprometa a compensar retroactivamente por las últimas semanas", manifestó.

Hamás afirmó que había cumplido "todas sus obligaciones".

El ministro de Defensa israelí Israel Katz calificó el anuncio de Hamás de "violación flagrante del alto el fuego".

"He dado instrucciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) para que se preparen al máximo nivel de alerta para cualquier escenario posible en Gaza y para que protejan a las comunidades [fronterizas]. No volveremos a la realidad del 7 de Octubre", declaró Katz.

La declaración del grupo terrorista se produce dos días después de que Hamás liberara a tres prisioneros israelíes: Or Levy, de 34 años; Eli Sharabi, de 52; y Ohad Ben Ami, de 56. Se encontraban en un estado frágil y demacrado tras 491 días de cautiverio después de su secuestro durante la masacre del 7 de Octubre, en 2023.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se mostró conmocionado el domingo por su estado y los comparó con sobrevivientes del Holocausto.

"En algún momento, vamos a perder la paciencia" con Hamás, advirtió. "Parece que [los rehenes] no han comido en un mes. No hay razón para ello. No sé cuánto tiempo más podremos soportarlo".

Una delegación israelí llegó a Doha, Qatar, el pasado 8 de febrero para continuar las negociaciones con Hamás sobre la segunda fase del alto el fuego. El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo Steve Witkoff está mediando en la última ronda de conversaciones.

Según estimaciones israelíes, aún hay 76 rehenes cautivos de Hamás en Gaza, incluidos 73 secuestrados durante los ataques del 7 de Octubre.