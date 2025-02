¿Qué está destruyendo realmente a Europa? La UE

8 de febrero, 2025

La idea inicial de la Unión Europea fue construir, a través de la prosperidad compartida, la solidaridad y un sentido de destino compartido entre los países de Europa. Por eso se formaron tres comunidades: la economía, el carbón y el acero, y la energía nuclear. Hasta alrededor del año 2000, en términos de crecimiento e innovación, la economía europea, año tras año, estaba a la par de la estadounidense.

De aquel gesto inicial -y bastante brillante- de "paz a través de la prosperidad", no queda literalmente nada. A ninguno de los actuales dirigentes de la UE le importa el bienestar económico de los europeos. El carbón se considera el combustible del diablo, y la energía nuclear es aborrecida por las élites europeas, que dicen preferir las ineficaces y erráticas turbinas eólicas. Desde el año 2000, la economía europea está sumida en un estancamiento, que se ha agravado desde 2008 y amenaza con alcanzar su punto álgido en los próximos años -- concluyendo en la destrucción de Europa.

Green Deal



La UE es un entramado de instituciones con el que un estadounidense no encontraría nada familiar, así que digamos que este entramado está dominado por una institución: la Comisión Europea. Es una especie de "gobierno'' europeo con un monopolio sobre las iniciativas legislativas. Nada se vota en la UE sin el visto bueno de la Comisión.

La Comisión no oculta que su prioridad absoluta es la Green Deal: convertir Europa en un "Sociedad neutra en carbono"para 2050. Esto significa lograr un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero producidas y las absorbidas por sumideros de carbono naturales o tecnológicos. Las principales estrategias de la UE para lograr este equilibrio pasan por reducir las emisiones aumentando masivamente el uso de fuentes de "energía renovable" como la solar, eólica, hidráulica y biomasa, mejorar la eficiencia energética de edificios, vehículos e industrias y avanzar hacia procesos industriales de bajas o nulas emisiones, sobre todo en acero, cemento y productos químicos. También pretenden desarrollar tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCS) para absorber y almacenar CO2 procedente de fuentes de combustión o del aire. El dióxido de carbono capturado suele almacenarse en formaciones geológicas como yacimientos de gas natural agotados o antiguas minas de carbón. En Europa, el lecho marino del Mar del Norte es un lugar ideal para el almacenamiento de carbono.

El problema es que estas tecnologías de CAC son extremadamente caras. Imponerlas de la forma gigantesca que requiere el carbono cero implica unos costes adicionales imposibles de digerir para cualquier economía desarrollada. Probablemente por eso estas fantásticas tecnologías de CAC desempeñan un papel tan marginal en Europa. La verdad es que la reducción de las emisiones de CO2 en Europa se debe casi exclusivamente a que la industria se ha ido de Europa. Ese es el pequeño y sucio secreto del Green Deal: Europa está reduciendo sus emisiones de CO2 en la medida y en proporción a la destrucción de su industria.

La industria destruida en Europa, sin embargo, renace inmediatamente en otras partes del mundo: en Asia Oriental, América del Sur y, por supuesto, en Estados Unidos. Esto significa que las emisiones de CO2 destruidas en Europa reaparecen como por arte de magia en otro lugar, antes de que los productos de esa industria concreta se reexporten a Europa. En la mayoría de los casos -porque transportar cualquier cosa emite CO2- el balance en términos de esta prestidigitación europea para reducir las emisiones globales de CO2 es negativo.

El motivo y la razón de ser declarados del Green Deal es salvar el clima, que en los círculos europeos suele escribirse con mayúscula - "Clima"-, lo que dice mucho de la religiosidad de todo el planteamiento. Para "salvar el planeta", se nos dice, tenemos que reducir las emisiones de CO2.

La única forma tecnológica que conocemos hasta ahora para reducir las emisiones de CO2 es la energía nuclear. Las "élites" de la UE, sin embargo, odian la energía nuclear: su verdadero objetivo no es mitigar el cambio climático y "salvar el planeta", sino forzar una salida del capitalismo y volver a la economía de subsistencia que siempre ha sido la ambición, el sueño y el horizonte de los ecologistas, mucho antes de que se hablara de calentamiento global. "El capitalismo está matando el Planeta", escribió The Guardian.

Libertad de expresión



Si hay una realidad que aborrecen los líderes cuyo poder se fundamenta en mitos, es la transparencia. Mientras que en 2020, el poder de los medios heredados estadounidenses aún le permitía hacer creer a la gente que el portátil de Hunter Biden era una operación rusa de desinformación, en los últimos años, este poder se redujo a jirones. El mismo cambio está ocurriendo en Europa, bajo la influencia no de las redes sociales europeas, porque no existen, sino de las estadounidenses, como X. La élite de la UE ha perdido el control de la narrativa. Los europeos se están apartando de las mentiras y mitos del Green Deal en masa.

Esto es lo que la UE no puede tolerar. Al aprobar la Ley de Servicios Digitales (DSA), la UE quiso dotarse de un instrumento con el que someter a las plataformas estadounidenses, y se ven obligadas a financiar hordas de censores para cazar los contenidos que discrepen de la Reina-Comisión Europea. La UE ha estado exigiendo una multa del 6% de los ingresos mundiales a las empresas de medios sociales, lo que acabaría inevitablemente con las plataformas.

Se supone que estos cazadores de censores sin rostro, que no tienen que rendir cuentas a nadie, deben eliminar todo contenido odioso, discriminatorio o transfóbico. Ninguno de estos vagos términos puede definirse con rigor. Ante la ausencia de definiciones precisas, los censores hacen lo que quieren. La arbitrariedad es total. En la práctica, estos censores reprimen masivamente los contenidos llamados "de derechas", mientras que dejan intacta la abundante literatura antisemita, islamista y marxista.

De eso, al parecer, se trata. La izquierda europea, al igual que la estadounidense, dedica un antagonismo ilimitado a todo lo que no piense como ella, hable como ella, sueñe, coma o trabaje como ella.

Al introducir legislaciones como la DSA, Europa se está afirmando como uno de los principales actores en el campo de la censura, siguiendo el ejemplo de China, Irán, Rusia y los países islamistas, y contribuyendo a la descivilización del continente europeo. Después de todo, ¿no es la libertad la definición, la razón de ser y el único criterio distintivo de la civilización occidental?

Fronteras abiertas

No pasa una semana en Europa sin que un inmigrante ilegal, un recién emigrado, un solicitante de asilo o un afgano que está aquí sin que nadie sepa en calidad de qué, acribille deliberadamente a los peatones, apuñale a mujeres jóvenes o masacrando bebés y niños pequeños en una cuna. Europa vive la peor crisis de anarquía migratoria desde las invasiones normandas e islámicas de la Alta Edad Media.

Esta anarquía no es una calamidad natural. Es el resultado de una serie de decisiones políticas, compartidas entre la UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Estados miembros. La UE en particular, al ser un mercado sin fronteras, ha creado y desarrollado un servicio de guardia de fronteras exteriores, FRONTEX. El problema es que, tal y como está redactado actualmente el derecho europeo (UE + TEDH), estos guardias fronterizos proporcionan esencialmente un servicio de transbordador gratuito entre África y Europa. La legislación europea les prohíbe expresamente devolver a los inmigrantes ilegales cuando son interceptados. Están obligadas a llevarlos a la Unión Europea para que puedan ejercer todos sus "derechos".

En Europa, incluso más que en EEUU, una vez que un inmigrante ilegal está en el país, en la inmensa mayoría de los casos, se quedan -- millones de ellos. Los europeos ven con asombro cómo sus orgullosas ciudades -París, Berlín, Bruselas, Roma, Londres- sufren metamorfosis demográficas en tiempo real, mientras multitudes llenas de odio desfilan regularmente por sus calles gritando consignas antisemitas, "muerte a los judíos" y otras bendiciones tomadas prestadas de su amable cultura nativa.

¿Puede salvarse la UE?

Una de las razones de ser de la democracia es permitir un cambio pacífico de liderazgo y política. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, los europeos votaron masivamente a la derecha, evidentemente como reacción y furia contra las políticas de la Comisión Europea bajo Ursula von der Leyen. ¿Qué enfureció a los votantes el Green Deal, que hace inasequible la energía, y el caos migratorio, ahora fuertemente teñido de islamismo y odio a los judíos.

¿Qué salió de esas elecciones? ¡Una nueva Comisión Von der Leyen! ¿Con un programa diferente? No, con un programa aún más radical, ecologista y censor que la primera Comisión Von der Leyen. Es como si los estadounidenses votasen a un 60% de republicanos, y el presidente nombrado entonces fuese un socialista. ¿Cómo puede ser esto, cuando Europa dice jurar por la "democracia"?

Por dos factores, al parecer. El primero: el grupo más numeroso en el Parlamento Europeo es el de centro-derecha Partido Popular Europeo (EPP). Este grupo está dominado numéricamente por la CDU/CSU alemana, el partido de la ex canciller Angela Merkel. Su partido, sin embargo, está a la izquierda del Partido Demócrata estadounidense en la mayoría de las cuestiones. Su apoyo al ecologismo más obtuso, y al Green Deal en particular, parece total. Por eso, a la hora de imponer un nuevo presidente de la Comisión Europea tras las elecciones de junio de 2024, la CDU/CSU eligió a alguien de entre sus filas que mantiene fuertes convicciones ecologistas: Ursula von der Leyen.

El segundo factor, y el más importante, es que la UE es, en realidad, una democracia Potemkin. Parece una democracia, pero en realidad es una burocracia autoritaria. No hay elección por los ciudadanos de un parlamento digno de ese nombre, no hay transparencia, no hay recursos y, al parecer, no hay forma de eliminar la organización o parte de ella. Los ciudadanos europeos pueden votar lo que quieran, pero es una élite autoproclamada dentro de las instituciones europeas la que decide el futuro de Europa. Estas "élites" harán lo que sea para mantenerse a sí mismas y a su ideología en el poder. La semana pasada, el diario holandés De Telegraaf reveló que la primera Comisión Von der Leyen había financiado masivamente a ONG ecologistas para presionar a los miembros del Parlamento Europeo --¡viva la separación de poderes! -- y a los ciudadanos a favor del Green Deal.

Además, Qatar se ha infiltrado masivamente en el Parlamento Europeo, comprando parlamentarios para promover sus intereses y su visión islamista del mundo. Da igual si la gente vota a la izquierda o a la derecha: von der Leyen y su programa ecologista de extrema izquierda siguen en el poder. ¿Puede medirse el sentimiento de alienación que deben sentir los europeos, obligados a financiar una burocracia corrupta que trabaja en contra de sus intereses?

Cuando se trata de migración, economía, libertad de expresión y democracia, la UE no es la solución a ningún problema. La UE es el problema.

© Gatestone Institute