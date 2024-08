El debate presidencial en ABC News bajo la lupa tras descubrirse la amistad entre la copresidente de Disney y Kamala Harris

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 13 de agosto, 2024

El futuro debate que tendrá lugar en ABC News entre Donald Trump y la vicepresidente Kamala Harris está en el punto de mira. ¿La razón? Se ha descubierto la "estrecha amistad" que existe entre una de las copresidentes de Walt Disney Corporation, Dana Walden, y la demócrata semanas antes de que tenga lugar el encuentro.

Walden no sólo es una copresidente más. Ella es la encargada de ABC News y los demás canales de televisión de la compañía así como de la plataforma en streaming y es uno de los nombres fuertes que suenan para sustituir a Bob Iger cuando el CEO esté listo para jubilarse.

Ese es, realmente, el motivo del problema. Ella controla la división de noticias y se ha descubierto que podría existir un conflicto de intereses por parte de la compañía, ya que su amistad data del año 1994.

Fue The New York Times quien reveló la existencia de esta relación. Lo hizo mediante un artículo en el que también aseguró que los respectivos esposos de ambas, Matt Walden y Doug Emhoff, se conocen incluso de antes, de la década de 1980.

De hecho, el periódico comenzó una extensa investigación y desveló que Walden había colaborado en varias campañas de Harris entre 2003 y 2022, llegando incluso a organizarlas.

Tras esto, Walden dejó de colaborar tan activamente en las recaudaciones de fondos de la vicepresidente aunque el año pasado donó 20.000 dólares para apoyar al presidente Biden y al Partido Demócrata en las próximas elecciones presidenciales, según se puede ver en los documentos que ha publicado el Times.

Pero la relación llega aún más lejos. Según Harris, los Walden fueron unos de los artífices de su matrimonio con Doug Emhoff:

"En muchos sentidos, Dana y Matt son responsables de mi matrimonio". Kamala Harris, vicepresidente y candidata demócrata a las elecciones presidenciales 2024.

Todo esto ha puesto en duda el desempeño y la posición que tomará ABC News durante el debate que, moderado por los presentadores David Muir y Linsey Davis, tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en el horario de máxima audiencia.

Pero la cadena de televisión aseguró que no habrá ningún conflicto de interés durante el debate. Por el contrario aseguró que el evento será organizado por los periodistas y no por Dana Walden, quien no tendrá decisión editorial de ningún tipo.

"ABC News ha construido su reputación de larga data sobre la base de la integridad periodística. Todas las decisiones editoriales están en manos de la gerencia de ABC News y de los periodistas y productores experimentados de ABC, quienes se rigen por los más altos estándares periodísticos", detalló la cadena mediante un comunicado.