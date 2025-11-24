El Comité de Inteligencia de la Cámara advierte sobre agentes extranjeros que conspiran con estadounidenses para "sembrar discordia" en el país

Publicado por John Solomon 24 de noviembre, 2025

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, republicano por Arkansas, está presionando para que se lleven a cabo importantes reformas de contrainteligencia en todas las agencias de espionaje, advirtiendo crudamente de que actores extranjeros están conspirando con estadounidenses para desestabilizar y dividir a Estados Unidos.

"Creo que hay toda una red de actores estatales y no estatales que se dedican a eso aquí en Estados Unidos; es decir, a explotar cualquier tipo de división política que pueda existir, o cisma que pueda existir, incluso dentro de un mismo partido político", dijo Crawford a Just the News en una amplia entrevista.

"Así que en cierto modo ayudan a sembrar la discordia. Hemos visto la influencia maligna de actores estatales como China, Rusia e Irán, pero también existen actores no estatales que pueden estar a las órdenes de un Estado nación", explicó.

"Por ejemplo, ¿qué pasaría si Rusia estuviera pagando por ciberataques contra ciertos objetivos, o si China estuviera haciendo lo mismo?", añadió. "China podría estar movilizando a la diáspora que vive aquí en Estados Unidos, incluso, tal vez, personas ya nacionalizadas estadounidenses pero que mantienen lealtad a la madre patria y China busca explotar eso".

Un "esfuerzo más robusto" en contrainteligencia



La creciente colaboración de influencias malignas extranjeras en suelo estadounidense, dijo Crawford, hace que urgir reformas de contrainteligencia sea un asunto apremiante para la seguridad nacional. Destacó al director del FBI, Kash Patel, por hacer un "trabajo tremendo" dentro de la comunidad de inteligencia al proponer nuevas ideas y estructuras, e imploró a otras agencias que sigan su ejemplo.

"Tenemos que saberlo. Tenemos que estar en condiciones de interceptar ese tipo de amenazas y proteger a nuestros ciudadanos aquí en casa. Podemos ampliar nuestro alcance y aportar un montón de experiencia que ayude al FBI a aumentar sus operaciones", dijo Crawford durante una entrevista en el programa de televisión Just the News, No Noise.

"Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es adoptar una visión que aúne la Comunidad de Inteligencia y la aplicación local de la ley. Si unimos estas dos, reforzaríamos la contrainteligencia", añadió.

Crawford citó un episodio reciente en el que se vieron implicadas figuras chinas en suelo estadounidense en Michigan como ejemplo del tipo de enfoque cambiante que están adoptando los adversarios extranjeros.

"Conocimos recientemente amenazas en una base militar de Michigan, donde había algunos propietarios chinos adyacentes a una instalación militar", sostuvo. "Vimos otro asunto similar en que el Servicio Secreto interceptó un intento de piratear sistemas telefónicos en la Asamblea General de la ONU, y hay toda una serie de otros asuntos en los que el FBI realmente ha dado un paso adelante y ha realizado esas aprehensiones".

"Pero donde en serio creemos que podemos ayudar es en las etapas previas al arresto, en la contrainteligencia. Tenemos agencias que son muy, muy buenas en el contraespionaje", aseguró y continuó:

"No tienen la autoridad necesaria para hacer cumplir la ley aquí, pero son realmente buenas en la explotación de redes y tal vez podrían servir incluso para convertir activos, proteger secretos militares, cosas de esta naturaleza. Eso también nos da una mejor visión de cómo esas naciones están posicionadas aquí en casa, aunque no necesariamente termine en un arresto, todo esto podría ayudarnos a explotar una red existente y mejorar nuestros conocimientos".

Operatividad del Departamento del Tesoro



Los comentarios de Crawford se producen en un momento en que el Departamento del Tesoro, el IRS y el FBI han intensificado las operaciones para rastrear la influencia extranjera en organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan el código tributario estadounidense y las exenciones fiscales para financiar disturbios y violencia en suelo estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, promocionó la iniciativa durante un reciente episodio del podcast del difunto Charlie Kirk.

"La muerte de Charlie es como un 11S doméstico", dijo Bessent. "Al igual que después del 11S, Osama bin Laden, el máximo culpable, fue capturado, estamos poniendo en funcionamiento el Tesoro y vamos a rastrear quién fue el responsable. No sabemos qué parte de la ayuda procede del extranjero, qué parte está siendo apoyada por organizaciones sin ánimo de lucro estadounidenses", dijo. "Esto es una misión crítica para nosotros ahora".

Patel: "Trazar el mapa del dinero"



Patel, el director del FBI, ha avanzado rápidamente en el rastreo de la financiación y las estructuras de mando de grupos anarquistas como Antifa que han fomentado disturbios en ciudades estadounidenses, ataques a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, redadas de inmigrantes ilegales y movimientos antisemitas en campus universitarios. Patel dijo a Just the News el mes pasado que hay indicios de que parte del apoyo puede provenir de enemigos en el extranjero y de grupos estadounidenses sin ánimo de lucro que gozan de exenciones fiscales del IRS.

"Mira, lo que puedo decirte es que el dinero no miente, y lo que estamos haciendo en el FBI es seguir el dinero", explicó Patel. "Y gracias al presidente Trump, ahora tenemos a Antifa designada, con razón, como organización terrorista doméstica. Tenemos múltiples investigaciones en curso".

El jefe del buró dijo que esas investigaciones están "mapeando el dinero, y estamos utilizando las redes sociales y las personas influyentes que el presidente tuvo aquí justo esta última semana, porque ellos son los que están sobre el terreno, consiguiéndonos inteligencia en el terreno, porque las fuerzas del orden no son capaces de entrar en estos espacios, y estas personas son lo suficientemente valientes como para hacerlo".

© Just The News