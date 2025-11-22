El FBI dice que el tirador que intentó asesinar a Trump en Butler actuó solo

Publicado por Just The News | nicholas ballasy 22 de noviembre, 2025

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha concluido que el intento de asesinato de Donald Trump en Butler, Pennsylvania, fue llevado a cabo únicamente por un solo autor, sin indicios de co-conspiradores, según los funcionarios.

En una entrevista detallada en la sede del FBI, el director Kash Patel y el director adjunto Dan Bongino dijeron que la investigación fue designada como una "prioridad absoluta" después del incidente del tiroteo de 2024, informó Fox News.

El buró dijo que lanzó una investigación global intensiva, entrevistando a miles de personas tanto en el país como en el extranjero, con el fin de determinar si el ataque en el mitin al aire libre de Trump fue parte de un complot más amplio.

Durante la investigación, el FBI afirmó que mantuvo plenas líneas de comunicación con la Casa Blanca e informó al presidente del resultado de la pesquisa.

Patel señaló que a pesar de que Trump era un objetivo de alto perfil, fue tratado bajo las mismas directrices de protección de víctimas que cualquier otra víctima de un crimen violento.

El caso pasa a la siguiente fase, en la que se abordarán las decisiones de enjuiciamiento, la sentencia y las revisiones de seguridad más amplias.

