Utah anuncia planes para construir dos plantas de energía nuclear en Brigham City

Publicado por Just The News | Misty Severi 22 de noviembre, 2025

Funcionarios de Utah anunciaron esta semana planes para construir dos pequeñas centrales nucleares en Brigham City, y convertir la zona en un centro de desarrollo de la energía nuclear en el Oeste.

El gobernador republicano Spencer Cox dijo que el estado construirá las centrales, que serán de gran ayuda en la carrera de la IA, un centro de formación y una planta de fabricación en Brigham City.

El proyecto, que también es una asociación entre Hi Tech Solutions y Holtec International que posicionará a la ciudad como un centro para el renacimiento de la energía nuclear de Utah, también se espera que traiga miles de nuevos puestos de trabajo a la zona.

"La seguridad energética es seguridad nacional, y Utah está dando un paso al frente", dijo Cox en un comunicado. "Mientras competidores globales como China y Rusia compiten por dominar la energía de próxima generación, Utah está demostrando que Estados Unidos sigue liderando a través de la innovación y la fuerza."

"Este proyecto trata de asegurar el futuro de nuestra nación y mostrar al mundo cómo es el liderazgo energético estadounidense", añadió.

El anuncio forma parte de la Operación Gigawatt de Cox, que pretende duplicar la capacidad energética de Utah.

