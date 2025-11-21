Aber Kawas: el partidario del terrorismo respaldado por Mamdani que es un protegido de Linda Sarsour y un admirador de Siraj Wahhaj

Publicado por Just The News | Jerry Dunleavy 21 de noviembre, 2025

El alcalde electo Zohran Mamdani prestó su apoyo a un candidato a la asamblea estatal de Nueva York respaldado por los Socialistas Demócratas de América que ha expresado su apoyo a terroristas convictos y que, como Mamdani, es protegido de la controvertida activista Linda Sarsour y admirador del imán radical Siraj Wahhaj.

Aber Kawas -estadounidense de origen palestino y activista musulmana desde hace mucho tiempo que ha hecho polémicas declaraciones sobre el terrorismo y el 11-S - buscó recientemente el respaldo de la DSA de Nueva York para su candidatura en el Distrito 34 de la Asamblea en Queens, y al parecer recibió un respaldo mayoritario en una votación del Grupo de Trabajo Electoral de la DSA la semana pasada después de que un miembro de la campaña de Mamdani le transmitiera que contaba con su apoyo.

Mamdani, miembro del DSA, se apoyó en gran medida en el respaldo del grupo socialista y de grupos de activistas musulmanes para ganar tanto las primarias demócratas de junio como las elecciones generales de noviembre. Kawas dejó claro este mes en su página personal de Instagram que había colaborado en la exitosa campaña de Mamdani, e incluso publicó una foto de ambos juntos.

Una revisión de Just the News descubrió previamente que Mamdani mantuvo una asociación de casi una década con Sarsour, una activista antiisraelí y propalestina de alto perfil, mientras ascendía de activista a asambleísta del estado de Nueva York y ahora a ganadora respaldada por el Partido Demócrata para ser alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos. Los comentarios y opiniones de Sarsour sobre Israel han suscitado años de polémica y acusaciones de antisemitismo, acusación que ella niega.

Kawas tenía una cuenta de Twitter, ya eliminada, con el nombre de "Zapatista Hijabi", y una búsqueda de los tuits archivados y del etiquetado de la propia Sarsour en la cuenta ya desaparecida muestra que Sarsour se deshacía en elogios hacia Kawas mientras que Kawas le devolvía los cumplidos. Kawas también llamó a Sarsour "mi chica" en un post de junio de 2013 en Instagram.

Las biografías en línea y las publicaciones en las redes sociales muestran que Kawas también trabajó con y para la Asociación Árabe Americana de Nueva York (AAANY) durante años, coincidiendo con el período en el que Sarsour fue directora ejecutiva del grupo.

Mamdani había hablado en la mezquita de Brooklyn del imán Siraj Wahhaj en octubre y lo elogió en X como "uno de los líderes musulmanes más destacados de la nación y un pilar de la comunidad de Bed-Stuy durante casi medio siglo".

El imán tiene un largo historial de comentarios incendiarios y apareció como testigo de carácter para el jeque egipcio Omar Abdel-Rahman -conocido comúnmente como el "Jeque Ciego"-, que fue condenado por conspiración sediciosa en 1995 por su implicación en el atentado contra el World Trade Center de 1993 y otros complots para poner bombas en los principales monumentos de Nueva York.

Wahhaj y Mamdani se elogiaron mutuamente durante los discursos pronunciados en la mezquita de Brooklyn en octubre.

Kawas dijo en un post de junio de 2013 en Instagram: "La leyenda en persona [cara de guiño] Imam Siraj Wahaj en la hizzouse. Ooozing con la inspiración".

Kawas no respondió a una solicitud de comentarios que se le envió a través de su Instagram personal. Mamdani no respondió a una solicitud de comentarios enviada a través de su campaña. Sarsour no respondió a una solicitud de comentarios enviada a través de su grupo MPower Change. Wahhaj no respondió a una solicitud de comentarios que se le envió a través de su mezquita.

Mamdani respalda a Kawas en su intento de obtener el apoyo de la DSA

El New York Daily News informó a principios de esta semana de que "el apoyo de Mamdani al activista palestino-estadounidense Aber Kawas -transmitido durante una reunión a puerta cerrada de los Socialistas Demócratas de América el pasado miércoles- marca la primera vez que el alcalde entrante ha puesto su pulgar en la balanza en una carrera local desde su propia victoria electoral del 4 de noviembre".

Las fuentes transmitieron al medio que el asesor político del equipo de transición de Mamdani, Sam McCann, dijo a los miembros de la DSA presentes en la reunión que el alcalde electo apoyaba a Kawas. "Mamdani] me dijo que, aunque respeta enormemente a todos los participantes en esta carrera, ha dicho que apoyará a Aber en todo lo que haga", declaró McCann.

"Tenemos que presentar a un árabe palestino en esta carrera porque tenemos que atraer el fuego del lobby israelí, y tenemos que vencerles", dijo Joe Stanton, asesor político de Kawas, en la reunión de la DSA. "Lo hicimos con Zohran, y la gente ha empezado a darse cuenta de que ellos no dirigen las cosas".

El medio informó de que "tras la intervención de Mamdani, el Grupo de Trabajo Electoral del DSA respaldó a Kawas, votando por ella [...] por un margen de 69%-18%".

También Politico informó de que el "visto bueno" de Mamdani "la ayudó a asegurarse el apoyo" de la DSA.

La conexión con Queens

A principios de noviembre, Kawas publicó en Instagram un post sobre sus "mejores momentos en Queens la semana pasada", celebrando la victoria de Mamdani. Dijo que asistió a "otro sondeo ... organizado por" el Club Democrático Musulmán de Nueva York - también un grupo donde Mamdani había sido miembro de la junta y donde Sarsour había sido cofundadora y presidenta también. Dijo que estaba "terminando con el último turno de la campaña para la alcaldía de Mamdani en nuestro distrito con mis compañeros de la DSA antes de ir a esperar los resultados".

"Momentos/movimientos como éste no tienen que ver con una figura o unas elecciones, sino con la gente que encuentra esperanza en la lucha por una vida más digna", afirmó Kawas. "Tuve la bendición de estar entre tantos de ellos y llevaré esa energía a lo que viene InshaAllah [si Alá quiere]".

Kawas también publicó en Instagram a principios de mes una foto de ella y otros simpatizantes con Mamdani.

"La histórica victoria de Zohran la semana pasada no fue un momento espontáneo; se construyó a lo largo de años de organización comunitaria sostenida", dijo Kawas. "Para mí, este momento comenzó en 2017 cuando el padre Khader El-Yateem lanzó su carrera aspiracional en la carrera primaria demócrata del Distrito 43 para un nuevo representante del Consejo Municipal. Mientras trabajaba como voluntaria en esta campaña, conocí a Zohran".

Sarsour ayudó a dirigir la fracasada carrera de El Yateem y Mamdani también desempeñó un papel clave de liderazgo en ella.

Kawas añadió a principios de este mes: "Aunque El Yateem perdió la carrera, inspiró un movimiento político masivo en Bay Ridge, empujando a una nueva generación de perspectivas políticas a presentarse sin complejos con plataformas intransigentes. Esto nos incluyó a Zohran y a mí, que nos reunimos tomando un café más tarde ese mismo año para hablar de centrar Palestina en la política electoral; es lo que nos unió años después para construir la campaña Not on Our Dime".

"Si no tenemos candidatos que luchen por Palestina, tenemos que presentarlos. Si tenemos miedo de que un sistema político corrupto se los reste, tenemos que construir una base de apoyo, a todos los niveles, que los sostenga", dijo Kawas, y añadió: "Por Gaza, por los trabajadores, por el sufrimiento, sigamos adelante". De Bay Ridge a Astoria, de Albany al Ayuntamiento. Yalla [¡Vamos!]".

La conexión Kawas-Sarsour

Kawas aparece trabajando en el proyecto Creating Law Enforcement Accountability & Responsibility (CLEAR) desde julio del año pasado. El grupo dice que su "mandato es apoyar a los musulmanes y a todos los demás clientes [sic], comunidades y movimientos en el área de la ciudad de Nueva York y más allá que son blanco de las agencias gubernamentales locales, estatales o federales bajo el pretexto de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo".

La biografía de Kawas en la página web de CLEAR dice que "tras ser testigo de los efectos de las injustas políticas de la Guerra contra el Terrorismo dirigidas contra amigos cercanos y familiares, Aber se ha estado organizando con las comunidades árabe y musulmana de Nueva York en torno a cuestiones como la vigilancia policial, los perfiles raciales y los derechos de los inmigrantes". La biografía dice que "anteriormente trabajó como especialista en defensa de la ciudad de Nueva York en la Campaña contra el Odio de la Red Nacional de Comunidades Árabes Americanas" y que "antes de eso, trabajó como directora de defensa de la Asociación Árabe Americana de Nueva York", el grupo que había sido dirigido por Sarsour.

Kawas también publicó repetidamente sobre su apoyo y participación en la AAANY en publicaciones de Instagram entre 2015 y 2017. Kawas fue etiquetada como "organizadora líder juvenil" de la AAANY en un vídeo de 2017.

La AAANY también etiquetó varias veces la cuenta de Twitter de Kawas, que desde entonces ha sido eliminada.

"@ZapatistaHijabi hablando en #BlackLivesMatter con ... @ArabAmericanNY en #BarclaysCenter #ThisStopsToday", tuiteó el grupo en diciembre de 2014.

La AAANY también dijo en noviembre de 2015 que "@ZapatistaHijabi [is] repping and joining the #FightFor15 #solidarity."

Sarsour también fue efusiva en sus elogios a Kawas en Twitter, aunque gran parte de lo que Kawas pudo haber dicho en respuesta no fue archivado antes de que la cuenta de Twitter de Kawas fuera eliminada.

Sarsour: "Aquí viene la revolución"

"Mientras pasan algunas hermanas, el viento dice suavemente: 'Es ella. Aquí viene la revolución'. Esa eres tú... @ZapatistaHijabi", tuiteó Sarsour en septiembre de 2013.

En noviembre de 2013, Sarsour tuiteó sobre Kawas y otras personas que "muchas de mis inspiraciones son más jóvenes que yo" y que con la "picardía, el talento, la belleza y la dedicación de... @ZapatistaHijabi, ¿qué necesitas de mí?" En un tuit de febrero de 2014, Sarsour dijo a sus seguidores que siguieran a "activistas de los derechos civiles de Nueva York", incluida Kawas.

Llamó a Kawas una de las "#EmpoweredMuslimWomen" en marzo de 2014. Etiquetando las cuentas de Kawas y otras, tuiteó ese mes que "[os] quiero mucho".

"@ZapatistaHijabi remember all the nights we stayed up tweeting re: #endnypdspying more 2 come", tuiteó Sarsour en abril de 2014.

Sarsour también tuiteó ese mes que "[I] miss you all [heart]" y etiquetó a Kawas y otros. También tuiteó que "[yo] "espero ver a... @ZapatistaHijabi" pronto.

Kawas pareció utilizar su cuenta, ya borrada, para tuitear en respuesta a Sarsour: "De vuelta a ti. Era necesario un reencuentro".

Sarsour también tuiteó en noviembre de 2014: "Thanks 4 sharing @ZapatistaHijabi - Why Muslims Need to Get Out the Vote... #MuslimVote #RockTheVote #MuslimVotesMatter".

Sarsour estaba compartiendo un blogpost desde entonces borrado por Kawas para la Sociedad Musulmana Americana.

"@ZapatistaHijabi declarando #BlackLivesMatter en una acción hoy. #ThisStopsToday #11days #ericgarner", tuiteó Sarsour en diciembre de 2014, compartiendo una foto de Kawas. También tuiteó: "Gracias ... @ZapatistaHijabi por tu liderazgo en nombre de nuestra comunidad. #BlackLivesMatter".

Sarsour etiquetó a Kawas y a otras en un tuit de marzo de 2015 sobre "#FierceWomen #InternationalWomensDay". También dijo que veía a Kawas y a otras "como líderes, no como mi competencia. Me inspiran a ser mejor. Ellas son nuestro ahora".

"Orgullosa de nuestras jóvenes líderes", tuiteó Sarsour en junio de 2015. "@ZapatistaHijabi para testificar en nombre de @ArabAmericanNY en apoyo de #RightToKnowAct. #changetheNYPD".

Sarsour etiquetó a Kawas en un tuit de agosto de 2015 sobre su asistencia a la convención de la Sociedad Islámica de Norteamérica en NYC.

Kawas compartió una foto de sí misma con Sarsour en agosto de 2015 en una protesta, diciendo: "Lo que esta semana se sintió en imagen. #FreeMuhammadAllan", un palestino detenido por el gobierno israelí, que afirmaba que era miembro de la terrorista Yihad Islámica.

Otras biografías en línea de Kawas también señalan que ha trabajado con el Council on American-Islamic Relations (CAIR) de Nueva York. Kawas compartió un folleto de CAIR "Conoce tus derechos" en Instagram en enero de 2014. El CAIR, que mantiene una estrecha relación con Sarsour y la hace aparecer en repetidas ocasiones en actos como conferenciante u oradora principal, también aportó dinero a la candidatura de Mamdani a la alcaldía este año, según los registros financieros de la campaña.

El gobernador republicano de Texas Greg Abbott calificó esta semana a los Hermanos Musulmanes y al CAIR de "organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales". CAIR ha negado la etiqueta y ha demandado al gobierno de Texas.

Kawas muestra simpatía por los Cinco de Tierra Santa y Al Qaeda - y parece culpar a EE.UU. del 11-S

Kawas se refirió al condenado financiero de Al Qaeda Fahad Hashmi como un "héroe encarcelado" en un post de Tumblr de 2015, ya borrado, desenterrado por primera vez por el influencer de las redes sociales Drew Pavlou.

"Un juez federal de Nueva York condenó el miércoles a Syed Fahad Hashmi, estadounidense de 30 años nacido en Pakistán, a 15 años de prisión. Hashmi se había declarado culpable anteriormente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista", informó Voice of America en 2010. "Syed Fahad Hashmi se había declarado culpable en abril de un cargo por dar lo que los fiscales describieron como equipo militar a operativos de Al Qaeda en Londres. La sentencia de 15 años había sido negociada entre los fiscales estadounidenses y los abogados defensores y, en el tribunal en abril, Hashmi admitió su culpabilidad."

Kawas -al igual que Mamdani había hecho en sus propias letras de rap en el pasado- también mostró simpatía en el post de Tumblr por "los Cinco de Tierra Santa", que habían sido condenados por el Departamento de Justicia por apoyar al grupo terrorista Hamás.

Kawas dijo de Hashmi, los Cinco de Tierra Santa y otros: "A veces me sorprende lo poco que nos separa a todos de estos héroes encarcelados. ... Cada día que pasan encerrados es un día que nuestros corazones no pueden estar tranquilos. No podremos descansar hasta que todos y cada uno sean libres. Sus vidas son una fuente de inspiración para nosotros, pues son mártires vivientes que nos enseñan lecciones de paciencia, sacrificio e integridad".

También compartió páginas de recaudación de fondos, ya eliminadas, de personas vinculadas a la Fundación Tierra Santa.

El Departamento de Justicia anunció en 2004 una acusación contra la Fundación de Tierra Santa para la Ayuda y el Desarrollo (HLF) y siete de sus altos dirigentes "por proporcionar y conspirar para proporcionar apoyo material a Hamás". En 2001, el gobierno estadounidense incluyó a HLF en la lista de terroristas globales designados (SDGT). Cinco de los dirigentes de la Fundación Tierra Santa -más tarde conocidos como "Los Cinco de Tierra Santa"- fueron declarados culpables en 2008 y condenados a décadas de prisión en 2009.

En marzo de 2017, Mamdani publicó un tema de rap electrónico titulado "Salaam", que permanece en su página de SoundCloud. La canción fue desenterrada por primera vez por Canary Mission, entre otros, que han señalado que Mamdani cantó sobre los Cinco de Tierra Santa -con elogios- y que Mamdani les envió su "amor". Tuiteó en marzo de 2017 que la canción era "sobre ser musulmán en América hoy".

Kawas también publicó en 2015 en Tumblr sobre el conspirador convicto nacido en Argelia del atentado contra la sinagoga Ahmad Farhani, llamándolo su "hermano ... cuya familia conozco.''

"Después de ser perseguido durante años por la policía de Nueva York y finalmente atrapado en un caso de trampa, el fin de semana pasado intentó suicidarse para escapar de su circunstancia", dijo Kawas. "No veía otra salida que la muerte. Este es el estado en el que se encuentra nuestro pueblo".

"Al atentar contra una sinagoga ... pretendía crear el caos y enviar un mensaje de intimidación y coacción a la población judía de Nueva York, advirtiéndoles de que dejaran de maltratar a los musulmanes", admitió Farhani en 2012 según ABC Nueva York.

Kawas también hizo polémicas declaraciones sobre el terrorismo islámico y el 11-S en un vídeo de febrero de 2017 publicado por el Asian American Writers Workshop y titulado "Islamofobia más allá del 11-S con Aber Kawas." En el vídeo, Kawas aparecía como líder en la AAANY dirigida por Sarsour.

Los sospechosos habituales: Islamofobia, colonialismo, capitalismo, supremacía blanca

"La islamofobia es algo de lo que empezamos a hablar en el marco del 11-S, el marco temporal del 11-S, pero la islamofobia forma parte de un proceso sistemático histórico muy, muy largo, ¿verdad? Y este proceso tiene mucho que ver con el colonialismo", dijo Kawas, lamentando a continuación la reconquista española de tierras arrebatadas por los imperios islámicos. "Empecé a estudiar Andalucía y esta idea de que con, como, la conquista europea de esta, como, la civilización musulmana en Europa, luego conduce al colonialismo en las Américas".

Kawas añadió: "El sistema del capitalismo y el racismo y la supremacía blanca, etcétera, todos - y la islamofobia - todos han sido utilizados, ya sabes, para colonizar tierras, a la derecha, para tomar los recursos de otros pueblos, y por lo que este es, como, una larga trayectoria. Y estamos viendo las manifestaciones de que la continuación, a la derecha, con el 9/11 ".

"Cuando la gente nos pide que respondamos, ya sabes, a un ataque, cuando si miras atrás históricamente, ya sabes, muchos de nosotros venimos de tierras que fueron colonizadas, tierras donde se están librando guerras, ya sabes, y muchas veces debido a la política de EE.UU. o las políticas en Europa", dijo también Kawas. "La idea de que tengamos que disculparnos por un atentado terrorista que cometieron un par de personas y que no haya disculpas ni reparaciones por los genocidios y la esclavitud, etc., es algo que me parece censurable".

Queda por ver si el controvertido apoyo de Mamdani a Kawas será suficiente para conseguirle un escaño en la Asamblea del Estado de Nueva York, el mismo puesto que Mamdani ocupó en su camino a dirigir la ciudad de Nueva York.

