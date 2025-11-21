Publicado por Just The News 21 de noviembre, 2025

"Los estudios han demostrado que no hay relación entre recibir vacunas y desarrollar un trastorno del espectro autista (TEA). No se han encontrado vínculos entre ningún ingrediente de las vacunas y el TEA."

Durante los primeros 10 meses de la administración Trump, estos "puntos clave" basados en investigaciones gubernamentales abrieron la página sobre autismo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en su portal de seguridad de las vacunas, un remanente de administraciones anteriores.

Eso cambió el miércoles, cuando los CDC actualizaron discretamente la página con un mensaje contundente: Las pruebas no están ni mucho menos asentadas.

"La afirmación que dice que las vacunas no causan autismo no es una afirmación basada en pruebas porque los estudios no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo", comienzan ahora los puntos clave, alegando que los CDC y otros componentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos violaron la Ley de Calidad de Datos al promover afirmaciones infundadas para "prevenir las dudas sobre las vacunas".

"Los estudios que apoyan un vínculo han sido ignorados por las autoridades sanitarias. El HHS ha puesto en marcha una evaluación exhaustiva de las causas del autismo, incluyendo investigaciones sobre mecanismos biológicos plausibles y posibles vínculos causales", dicen los puntos clave.

Las revisiones de los CDC recuerdan los argumentos semánticos de los defensores de las mascarillas contra la idea de que "las mascarillas no funcionan" contra la propagación del COVID-19, ocultando que la investigación rigurosa sobre las mascarillas ha encontrado sistemáticamente pruebas de baja calidad de su eficacia.

El grupo de investigación Cochrane puso una letra escarlata en su propia revisión sistemática de la investigación sobre mascarillas durante 15 meses porque el estudio había sido "ampliamente malinterpretado" como "las mascarillas no funcionan", pero finalmente aprobó el estudio sin exigir a los autores que actualizaran el "resumen y abstract en lenguaje sencillo", que decía que las mascarillas hacen "poca o ninguna diferencia".

Los escépticos de las vacunas aplaudieron el cambio de los CDC y se apresuraron a atribuirse el mérito.

"Esta es la culminación de más de 6 años de trabajo" de la Red de Acción para el Consentimiento Informado (Informed Consent Action Network, ICAN), escribió su director ejecutivo, Del Bigtree, en The Highwire, en X, refiriéndose a la demanda de ICAN en 2021 para obligar al HHS a eliminar las afirmaciones sobre el autismo debido a "la falta de estudios científicos que respalden tal afirmación", una supuesta violación de la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles de 1986.

"Esto representa una reivindicación para el 40-70% de los padres autistas de Estados Unidos que han sido marginados debido a esa afirmación sin fundamento", dijo The Highwire.

La organización Children's Health Defense, fundada por el Secretario del HHS Robert F. Kennedy Jr. escribió en X: "Este es el mayor revés de salud pública de nuestra vida. Y confirma lo que los padres llevan décadas gritando".

El epidemiólogo y administrador de la Fundación McCullough, Nicolas Hulscher, escribió en la X: "Están en lo cierto. Se han ignorado 107 estudios que relacionaban las vacunas con el autismo y los trastornos del neurodesarrollo."

El presidente de la Fundación y cardiólogo Peter McCullough dijo a Just the News, No Noise, en un episodio que se emitirá la próxima semana, que el momento era "muy, muy coherente con la lectura por parte de los CDC del informe de la Fundación McCullough" publicado hace un mes, que según él ha acumulado "más de 200.000 descargas y lecturas del servidor de preimpresión de la Comisión Europea."

Describió el cambio de los CDC en X como una "capitulación".

"El bloqueo a los padres terminó gracias a nuestro alcance y al gran trabajo de muchos activistas y organizaciones. Hicieron falta pruebas y un informe para impulsar este cambio", escribió también McCullough.

"BOMBSHELL", exultó el abogado especializado en lesiones causadas por vacunas Aaron Siri, cuya presentación del libro Vaccines, Amen contó con la presencia de la leyenda de Saturday Night Live Rob Schneider. Los cambios confirman que "los CDC simplemente les han estado mintiendo".

El fraude en la asistencia social puede explicar en parte el repunte del autismo

Otra posible explicación del repunte de las tasas de autismo surgió el miércoles en una investigación del City Journal sobre el fraude desenfrenado a la asistencia social en Minnesota, que en "muchos casos" fue presuntamente perpetrado por inmigrantes somalíes. El titular, citando a una fuente confidencial: "El mayor financiador de [el grupo terrorista] Al-Shabaab es el contribuyente de Minnesota".

El 24 de septiembre, la fiscalía de Minnesota presentó los primeros cargos por una "trama de fraude en el autismo" que tenía como objetivo la prestación de Intervención Temprana Intensiva en el Desarrollo y el Comportamiento, un "programa de atención sanitaria de Minnesota financiado con fondos públicos que ofrece servicios médicamente necesarios a personas menores de 21 años con trastorno del espectro autista".

Asha Farhan Hassan "y sus socios necesitaban niños que tuvieran un diagnóstico de autismo y un plan de tratamiento individual", por lo que "se pusieron en contacto con padres de la comunidad somalí para reclutar a sus hijos en Smart Therapy", una empresa con participaciones secretas de la que Hassan decía ser la única propietaria, según la USAO.

"Los servicios de tratamiento de EIDBI deben prestarse bajo la supervisión de un profesional supervisor cualificado (o "QSP", por sus siglas en inglés) contratado por el proveedor de EIDBI", y Smart Therapy trabajó con un QSP para conseguir que todos los niños a los que trataban estuvieran cualificados para recibir servicios de autismo, según la USAO.

Las reclamaciones de autismo a Medicaid en Minnesota se dispararon de $ 3 millones en 2018 a $ 399 millones en 2023, mientras que los proveedores de autismo en el estado saltaron de 41 a 328, muchos establecidos en la comunidad somalí en nombre de la "programación culturalmente apropiada", informó City Journal. Según los informes, la tasa de diagnóstico de los niños somalíes de 4 años es "más del triple de la media estatal".

De 5 a 25 dosis al año desde 1986

Las actualizaciones de los CDC no son una sorpresa, dado el escepticismo de Kennedy durante décadas sobre las vacunas y, específicamente, su afirmación de una conexión entre el autismo y el timerosal en las vacunas, el tema de su ensayo de 2005, desde entonces retractado, para Rolling Stone. Como candidato presidencial para 2024, dijo a Fox News: "Creo que el autismo sí viene de las vacunas".

Kennedy se comprometió a encontrar las causas profundas del autismo para este otoño, y el HHS aprobó posteriormente la eliminación del compuesto a base de mercurio de las vacunas y aconsejó a las mujeres embarazadas que limitaran el uso de Tylenol basándose en investigaciones que correlacionaban su ingrediente activo con el autismo. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también aprobó un tratamiento para el autismo que antes no estaba indicado en la etiqueta, la leucovorina.

Lo inesperado es que ni los CDC ni el HHS anunciaron el cambio del miércoles por la noche, detectado por The Hill, dado que ambos suelen compartir actualizaciones importantes, incluida la versión final del informe sobre medicina de género juvenil encargado por el HHS y el giro de los CDC hacia la "toma de decisiones basada en el individuo" sobre la vacunación COVID-19.

El portavoz del HHS, Andrew Nixon, dijo a The Hill que la página se actualizó "para reflejar el estándar de oro, la ciencia basada en la evidencia", señalando la "evaluación exhaustiva" del departamento.

La página actualizada todavía incluye el título de la versión anterior "Las vacunas no causan autismo", pero un asterisco señala que esto fue "debido a un acuerdo con el presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de EE.UU. de que permanecería en el sitio web de los CDC", como condición para la confirmación de Kennedy.

El presidente Bill Cassidy, republicano de Luisiana y médico, es uno de los principales receptores de donaciones de la campaña farmacéutica y rechaza fervientemente que exista un vínculo entre las vacunas y el autismo. Ha llegado a exigir que Jay Bhattacharya, en su audiencia de confirmación como director de los Institutos Nacionales de Salud, se niegue a estudiar una posible conexión entre la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola y el aumento de las tasas de autismo.

La página actualizada sobre el autismo subraya que la inmunización infantil de los CDC se ha disparado, pasando de "cinco dosis totales" de dos vacunas para lactantes en 1986, a tres dosis de cada una de seis vacunas a los 6 meses, dos dosis contra la gripe a los 7 meses y dosis únicas de otras cinco vacunas a los 12 meses.

"El aumento de la prevalencia del autismo desde la década de 1980 se correlaciona con el aumento del número de vacunas administradas a los bebés", y aunque la causa es probablemente "multifactorial", las vacunas no pueden descartarse como "un posible contribuyente", dice.

La página cita un estudio de Salud Ambiental que descubrió que "los adyuvantes de aluminio de las vacunas tenían la mayor correlación estadística con el aumento de la prevalencia del autismo entre las numerosas causas ambientales sospechosas", lo que no prueba la causalidad pero "merece un estudio más profundo".

Múltiples revisiones de la relación entre autismo y vacunas realizadas por el HHS y el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias "han concluido sistemáticamente que aún no hay estudios que respalden la afirmación específica de que las vacunas infantiles, DTaP, HepB, Hib, IPV y PCV, no causan autismo", dice la página, dando una cronología de las revisiones exigidas por la ley de 1986.

Una revisión de 2021 por la Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Sanitaria del HHS "no identificó nuevos estudios" para cambiar los informes de 2012 del IOM y 2014 de la AHRQ que encontraron "pruebas insuficientes ... para apoyar o rechazar una relación causal entre esas vacunas y el autismo", dice.

Sin embargo, los CDC siguen haciendo declaraciones extrañamente seguras sobre las vacunas contra la gripe.

La primera imagen de su página de inicio dice "Prevenir la gripe estacional", y enlaza a una página de "prevención" que recomienda a todas las personas a partir de los 6 meses "vacunarse contra la gripe cada temporada", pero en realidad no afirma que la vacuna pueda prevenir la gripe, sino sólo reducir el "riesgo de gripe y sus consecuencias potencialmente graves" y "reducir la carga" del sistema sanitario.

La página no dice a los lectores que la eficacia de la vacuna contra la gripe puede oscilar salvajemente de un año a otro, alcanzando solo el 16% en la temporada de gripe 2021-2022, o que la vacunación puede aumentar el riesgo de infección por gripe, como concluyó el estudio de la Clínica Cleveland de sus propios empleados esta primavera, varios meses antes de que los CDC de la administración Trump actualizaran la página de prevención de la gripe.

El HHS no respondió a las consultas sobre por qué su página de vacunas contra la gripe afirma que pueden prevenir la infección, omite que pueden aumentar el riesgo de infección y hace recomendaciones de talla única que contradicen su enfoque COVID-19.

© Just The News.