Jim Jordan afirma que la administración de Biden recopiló sus registros telefónicos durante dos años

21 de noviembre, 2025

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Jim Jordan reveló el jueves que la administración de Biden había solicitado sus registros telefónicos durante un periodo de dos años como parte de la investigación sobre Arctic Frost, lo que hace que sus registros sean más amplios que los de otros legisladores.

El anuncio se produce tras las recientes revelaciones según las cuales el FBI de Biden fisgoneó los registros telefónicos de miembros republicanos del Congreso, incluidos ocho senadores, durante su investigación del 6 de enero.

Jordan dijo que sus registros telefónicos fueron solicitados por el fiscal del Departamento de Justicia Timothy Duree, que trabajó con Thomas Windom, uno de los principales fiscales de Jack Smith, en abril de 2022. La solicitud buscaba sus registros telefónicos desde el 1 de enero de 2020 hasta abril de 2022.

Los registros de llamadas no incluían el contenido de las llamadas o mensajes telefónicos de Jordan, pero sí detalles sobre llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto, comunicaciones de conexión directa y mensajes de voz.

La citación también iba acompañada de una orden de no divulgación en la que se afirmaba que notificar a Jordan la citación podría "provocar la huida de la acusación, la destrucción o manipulación de pruebas, la intimidación de posibles testigos y poner en grave peligro la investigación."

"Como parte de nuestra investigación, descubrimos nueva información relativa al presidente Jordan y la compartimos con él lo antes posible", dijo el portavoz de Verizon Rich Young a Fox News. "Estamos comprometidos a restablecer la confianza a través de la transparencia y seguiremos trabajando con el Congreso y la administración mientras examinan estas cuestiones y consideran reformas para ampliar las protecciones de notificación."

