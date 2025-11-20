Congresistas republicanos buscan en las cuentas de ahorro sanitario una alternativa a los créditos fiscales de Obamacare

Publicado por Just The News / Thérèse Boudreaux / The Center Square 20 de noviembre, 2025

Ante la previsión de que las primas de los seguros médicos de millones de estadounidenses aumenten en 2026, debido en parte a que expiran los subsidios del Obamacare, los republicanos contemplan las cuentas de ahorro sanitario como una solución.

"Ambas partes están de acuerdo en que el coste de la atención sanitaria es demasiado alto. Pero enviar miles de millones de dólares a las compañías de seguros mientras las primas siguen aumentando y el déficit sigue creciendo no es una solución", dijo el senador Mike Crapo, republicano por Idaho y presidente del Comité de Finanzas del Senado, en una audiencia el miércoles.

Crapo reiteró la opinión general de los republicanos de que la renovación de los créditos fiscales para las primas (Obamacare Premium Tax Credits o PTC), que volverán a los niveles originales anteriores a la pandemia el 31 de diciembre, no hará nada para hacer frente al aumento de los costes sanitarios.

El PTC financiado por los contribuyentes -establecido en virtud de la Ley de Asistencia Asequible y ampliado temporalmente durante la pandemia de covid-19- es un subsidio que va directamente a las compañías de seguros de salud, que lo utilizan para reducir las primas mensuales de los inscritos en el mercado de la ACA.

Los republicanos argumentan que las subvenciones benefician a las aseguradoras en detrimento de los pacientes, y que la ampliación de la PTC provocó un aumento del fraude y de las primas infladas.

El presidente de Paragon Health Institute, Brian Blase, a quien los republicanos llamaron como testigo, calificó los subsidios como "mal diseñados e inflacionistas".

"Más subsidios establecen un sistema de alto coste y permiten que las grandes aseguradoras y los sistemas hospitalarios sigan siendo ineficientes", dijo Blase a los legisladores. "Cuando los afiliados pagan sólo una pequeña parte de la prima, o no pagan prima alguna, las aseguradoras casi no se enfrentan a la disciplina de los precios. Las aseguradoras pueden subir las primas sabiendo que los contribuyentes absorberán casi todo el aumento".

También dijo que la propia estructura de los subsidios -particularmente con las adiciones por el covid-19 que incluyeron la cobertura del 100% de las primas mensuales de algunos inscritos y elevaron el tope del subsidio a cuatro veces el Nivel Federal de Pobreza- incentiva la declaración errónea y el fraude.

El Instituto Paragon estima que el número de inscritos no elegibles en planes de seguro de salud totalmente subvencionados aumentó de un estimado de 5 millones a 6,4 millones de 2024 a 2025, probablemente costando a los contribuyentes $27.000 millones solo en 2025.

"Extender los subsidios temporales de emergencia profundizaría un sistema roto en lugar de arreglarlo", dijo Blase. "Estos subsidios han sobrealimentado el fraude, beneficiado a las aseguradoras más que a los pacientes y aumentado el gasto de los contribuyentes".

En lugar de extender el PTC mejorado, el Congreso debería expandir las cuentas de ahorro de salud (HSA) y permitir opciones más flexibles al relajar los umbrales deducibles, dijo.

El senador republicano Bill Cassidy ha presionado para que los legisladores exploren la sustitución de los créditos PTC, que van directamente a las aseguradoras, por HSA o cuentas de ahorro flexibles (FSA) que darían el dinero directamente a los pacientes.

Señaló que, en virtud de la proporción de pérdidas médicas de la ACA, las compañías de seguros pueden utilizar hasta el 20% de las subvenciones para gastos generales y beneficios, en lugar de para la atención médica directa.

"Con el statu quo que proponen mis colegas demócratas, el 20% va a la aseguradora para gastos generales y beneficios y el 80% para la atención sanitaria que la aseguradora cree que necesita el paciente", dijo el médico Cassidy. "Lo que proponemos nosotros es que el 100% vaya a una cuenta gestionada por el paciente, que puede utilizar para ir al médico, al dentista o para comprar medicamentos".

Si los pacientes y las familias recibieran el dinero directamente, podrían subvencionar las primas de cualquier plan de seguro que elijan, o utilizarlo para pagar directamente los servicios sanitarios, dependiendo de la forma que adopten las cuentas de ahorro.

En cualquier caso, esto aumentaría las posibilidades de elección de los pacientes y reduciría los costes de los planes de seguro médico al impulsar la competencia entre las aseguradoras en el mercado, argumentó Cassidy.

Pero los legisladores demócratas, que cerraron el Gobierno federal durante 43 días para exigir la renovación de los subsidios prontos a vencer, dicen que permitir que expire la ampliación temporal de los subsidios obligará a millones de personas a abandonar su seguro médico. También podría empujar a las personas sanas a abandonar el mercado, lo que aumentaría las primas para quienes no lo hacen.

Jason Levitis, del Urban Institute, a quien los demócratas de la comisión recurrieron como testigo en la audiencia, dijo que el Congreso debería ampliar la PTC del Obamacare independientemente de cualquier otra reforma sanitaria.

"Sin duda merece la pena considerar opciones a más largo plazo para reducir los costes de la atención sanitaria. Lamentablemente, el calendario ha superado la oportunidad de aplicar tales cambios para 2026", dijo. "Poner en marcha una nueva política requeriría meses o años de tiempo de implementación... En este momento, la única opción viable es una extensión limpia de las mejoras existentes".

Cassidy respondió que el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria de los republicanos ya ha establecido por ley que las personas con planes Bronce son elegibles para las HSA.

"Pido que nos movamos de nuestras posiciones. Ahora mismo, es como una guerra de trincheras", dijo Cassidy. "Si un republicano lo propone, reflexivamente los demócratas se oponen, y viceversa".

