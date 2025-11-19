Legisladores demócratas instan a los militares a ignorar las órdenes "ilegales" de Trump

Publicado por Just The News | ben whedon 19 de noviembre, 2025

Un grupo de legisladores demócratas publicó esta semana un vídeo en el que instan a los miembros de las fuerzas armadas a ignorar las "órdenes ilegales" del presidente Donald Trump y prometen apoyar a quienes lo hagan.

Los senadores Elissa Slotkin (Michigan) y Mark Kelly (Arizona) y los representantes Chris Deluzio (Pensilvania), Maggie Goodlander (New Hampshire), Chrissy Houlahan (Pensilvania) y Jason Crow (Colorado) participaron en el vídeo. Cada uno destacó su servicio militar o su pasada pertenencia a una agencia de inteligencia.

"Pueden rechazar órdenes ilegales", dijeron. "Deben rechazar órdenes ilegales".

"Esta administración está enfrentando a nuestros militares uniformados y a los profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses", dijeron. "Como nosotros, hicieron un juramento".

"Sabemos que esto es duro... su vigilancia es crítica", dijeron.

"Queremos hablar directamente a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Comunidad de Inteligencia".

"El pueblo estadounidense necesita que defiendan nuestras leyes y nuestra Constitución".

"No abandonen el barco", dijo Slotkin en un post que incluía el vídeo.

El secretario de Guerra Pete Hegseth respondió al vídeo calificándolo de "TDS en fase 4", aunque muchos usuarios de X le instaron a tomarse el vídeo en serio.

"Diez años después del Deep State Russia Hoax, los principales demócratas apelan abiertamente a los oficiales de la CIA y militares para que se rebelen contra su Comandante en Jefe. No subestimen lo peligrosamente radicalizado que se ha vuelto el Partido Demócrata", escribió el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

© Just The News.