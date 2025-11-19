El principal grupo de recaudación de fondos para los demócratas solicitó donaciones a Epstein años después de que éste se declarara culpable en Florida

Publicado por Steven Richards 19 de noviembre, 2025

Desesperado por ligar al presidente Donald Trump con el financiero caído en desgracia y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, los demócratas están ignorando sus propios vínculos mostrados en documentos recientemente publicados con el difunto delincuente sexual registrado.

Un correo electrónico de los más de 20.000 documentos obtenidos del patrimonio de Epstein y hechos públicos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes muestra que una consultora que trabajaba para el ahora líder de la minoría en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, poco después de ser elegido por primera vez al Congreso en 2012, solicitó a Epstein una donación. Esto ocurrió mucho después de que Trump expulsara a Epstein de su propiedad de Florida en 2007, cuando dijo que había cortado lazos con el financiero.

"Querido Jeffrey - Estamos encantados de anunciar que estamos trabajando con el congresista Hakeem Jeffries, una de las estrellas emergentes de la delegación del Congreso de Nueva York", escribió a Epstein un equipo de Dynamic SRG, una firma de recaudación de fondos políticos y asuntos públicos, en un correo electrónico de mayo de 2013.

'El Barack de Brooklyn'

"A veces conocido como el Barack de Brooklyn, es un firme partidario del presidente Obama y una voz progresista para la gente de la ciudad de Nueva York", dijo la firma, homenajeando a Jeffries en el correo electrónico. El nombre de Jeffries aparece en Dynamic SRG en una base de datos de "clientes actuales y antiguos seleccionados".

El correo electrónico se produjo aproximadamente cinco años después de que Epstein se convirtiera en un delincuente sexual registrado en Florida y se declarara culpable de delitos estatales de prostitución relacionados con su supuesta relación con chicas menores de edad.Evitó los cargos federales gracias a la consecución del polémico acuerdo ysólo cumplió 13 meses en la prisión estatal.

Un año antes, varias chicas menores de edad le habían acusado de solicitar masajes y actos sexuales previo pago en su mansión de Palm Beach. Un gran jurado de Palm Beach acusó oficialmente a Epstein en julio de 2006.

Epstein fue invitado a una cena de recaudación de fondos con el mismísimo presidente Obama

Sin embargo, apenas cuatro años después de que Epstein saliera de prisión, la empresa de recaudación de fondos de Jeffries invitó al delincuente registrado a acompañar al nuevo congresista en una cena de recaudación de fondos del Comité Demócrata de Campaña del Congreso con el mismísimo presidente Barack Obama.

"Hakeem está comprometido con la elección de una mayoría demócrata en 2014 y está animando a sus amigos a participar en la cena de recaudación de fondos DCCC/DSCC con el presidente Obama este próximo lunes por la noche", escribió el equipo de Dynamic SRG. Esa recaudación de fondos tuvo lugar en Chicago.

Puede ver el correo electrónico a continuación:

El caso se ha vuelto contra los demócratas

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que los nuevos documentos sobre el patrimonio de Epstein publicados por su comité muestran cómo el caso se ha vuelto en contra de los demócratas, que han tratado de culpar a Trump por el escándalo del financiero y agresor sexual.

"Así que la evidencia, la nueva evidencia que salió de la finca, era que los demócratas estaban trabajando con Epstein, que muchos periodistas estaban trabajando con Epstein, todo con un propósito, tratar de avergonzar a Donald Trump," dijo Comer al programa Just the News, No Noise TV el martes.

"Y también nos enteramos de que Hakeem Jeffries, el principal demócrata de la Cámara -ahora el nuevo Nancy Pelosi-, que en realidad estaba solicitando dinero a Epstein", continuó. "Así que nada malo sobre Trump, sólo cosas malas sobre los demócratas".

Just the News no pudo localizar ningún registro que indicara si Epstein asistió a la cena o donó al Comité Demócrata de Campaña del Congreso ese año ni Jeffries respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico.

Dynamic SRG no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico.

El "bulo" de los demócratas contra el presidente Trump

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han lamado a los demócratas por filtraciones selectivas con "redacciones selectivas" para crear un "bulo" dirigido contra el presidente Trump por su asociación en una ocasión con Epstein.

La semana pasada, los demócratas de la Cámara de Representantes divulgaron tres correos electrónicos entregados al Congreso por el patrimonio de Epstein en los que se nombraba al presidente. Sin embargo, los republicanos de la Cámara de Representantes se opusieron a la publicación, diciendo que habían sido redactados a propósito para crear una "narrativa anti-Trump".

En uno de los correos electrónicos que Demócratas de la Cámara de Representantes publicó la semana pasada, Epstein dijo: "La Víctima 1 pasó muchas horas en mi casa con él", refiriéndose a Trump. Sin embargo, los demócratas del Comité de Supervisión añadieron una nueva redacción que ocultó el nombre de la víctima, identificada como la acusadora de Epstein Virginia Giuffre. Antes de su muerte a principios de este año, Giuffre dijo que nunca fue testigo de que Trump hiciera nada malo.

Los archivos de Epstein plantean preguntas incómodas a los propios demócratas

"Desafortunadamente, durante esta investigación, los demócratas del Comité de Supervisión... intencionalmente han caracterizado erróneamente el testimonio de testigos y selectivamente han publicado información con redacciones selectivas en un esfuerzo por crear otro engaño que involucra al presidente Trump," el personal republicano del Comité de Supervisión escribió en un memorando, obtenido por Just the News e informado el lunes.

Los demócratas dijeron que el nombre de la víctima fue redactado como parte de la práctica permanente en el comité de no nombrar a las víctimas de abuso sexual.

Los archivos Epstein publicados por el Comité de Supervisión están planteando preguntas incómodas para los propios demócratas más allá del líder Jeffries.

Los archivos revelan varias comunicaciones entre Epstein y Larry Summers, secretario del Tesoro del presidente Bill Clinton y director del Consejo Económico Nacional del presidente Barack Obama.

Summers siguió en comunicación con Epstein mucho después de su condena a prisión

Los correos electrónicos muestran que Summers siguió en comunicación con Epstein mucho después de su condena a prisión en Florida. El correo electrónico más reciente que Summers envió a Epstein se produjo en marzo de 2019, apenas cuatro meses antes de que Epstein fuera acusado por un gran jurado federal en Nueva York por tráfico sexual de menores. Mientras esperaba el juicio, Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel y su muerte fue declarada suicidio.

En otro intercambio anterior, Summers compartió detalles de un viaje a Arabia Saudí en 2017 con Epstein y dijo que los funcionarios saudíes veían a Trump como "un payaso". En otro, Summers comentó a Epstein que "observé que la mitad del coeficiente intelectual en el mundo lo poseían las mujeres sin mencionar que son más del 51% de la población."

El martes, Summers emitió un comunicado en el que se disculpaba por su asociación con Epstein y anunciaba que se apartaría de los compromisos públicos.

"Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado. Asumo toda la responsabilidad por mi equivocada decisión de seguir comunicándome con el señor Epstein", dijo Summers.

La representante Stacey Plaskett, demócrata, también ha sido objeto de críticas tras la revelación de mensajes de texto

La delegada del Congreso por las Islas Vírgenes estadounidenses Stacey Plaskett, demócrata, también ha sido objeto de críticas después de que se revelaran mensajes de texto que muestran que la legisladora se comunicó con Epstein en 2019 durante una audiencia del Congreso con el exabogado de Trump Michael Cohen.

Los textos, que también fueron parte del volcado de documentos del Comité de Supervisión, parecen mostrar que la delegada estuvo en contacto con Epstein antes y durante la audiencia. Después de mensajearse de ida y vuelta esa mañana, Plaskett le dijo a Epstein, "Rápido, soy la siguiente" a las 2:25 pm, minutos antes de que ella comenzara a interrogar a Cohen, informó el Washington Post .

Cuando Cohen hizo referencia a la ex asistente ejecutiva de Trump, Rhona Graff, durante su testimonio, Epstein dijo "Cohen sacó a colación a RONA - guardiana de los secretos", escribiendo mal su nombre.

"¿RONA?" respondió Plaskett. "Rápido, soy el siguiente. ¿Es eso un acrónimo?", indicando que pronto haría una pregunta.

"Es su asistente,", respondió Epstein.

Plaskett dijo que "agradece la información que le ayude a llegar a la verdad"

En respuesta a la revelación de los mensajes de texto, la oficina de Plaskett emitió un comunicado.

"Durante la audiencia, la congresista Plaskett recibió mensajes de texto del personal, los electores y el público en general ofreciendo consejos, apoyo y, en algunos casos, vitriolo partidista,incluido el de Epstein", decía el comunicado.

Como ex fiscal, agradece la información que le ayuda a llegar a la verdad y se enfrentó al Partido Republicano que estaba tratando de enterrar la verdad". La congresista ha dejado claro anteriormente su largo historial luchando contra la agresión sexual y el tráfico de personas, su repugnancia por el comportamiento desviado de Epstein y su apoyo a sus víctimas", continuaba.

Una investigación de Business Insider de 2023 descubrió que Epstein hizo donaciones a Plaskett y a otros políticos de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, incluso después de ser condenado y encarcelado en Florida. Los registros muestran que contribuyó con 5.400 dólares a las campañas de Plaskett en el ciclo de 2016 y maximizó una donación a su campaña sin oposición de 2018.

En 2018, Plaskett envió un correo electrónico a la asistente de Epstein, Leslie Groff, invitando al delincuente convicto a una recaudación de fondos, descubrió Business Insider. En algún momento de ese otoño, Plaskett visitó a Epstein en su mansión de Nueva York.

