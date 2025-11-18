Florida: los US Marshal rescatan a 122 niños de entre 23 meses y 17 años durante una operación

Publicado por Just The News | Bethany Blankley | the center square 18 de noviembre, 2025

Una operación de los U.S. Marshall ha permitido rescatar a 122 niños en Florida, según el fiscal general del estado, James Uthmeier.

La operación de rescate en todo el estado, denominada Operation Home for the Holidays, fue una de las mayores operaciones de recuperación de niños en la historia de Estados Unidos, dijo Uthmeier en una conferencia de prensa el lunes.

También lanzó una advertencia a quienes se aprovechan de los niños. "A estas alturas deberías saber que si vienes a Florida y quieres poner un dedo sobre nuestros niños, si quieres aprovecharte de ellos, si quieres acicalarlos, si quieres abusar de ellos, todos los que estamos aquí arriba vamos a por ti con todo lo que tenemos".

"Vamos a encerrarte el mayor tiempo posible. En los casos en los que se pueda por agresión sexual a menores, sí que pediremos la pena de muerte", dijo.

Esta operación se extendió por Tampa Bay, Orlando, Jacksonville y Fort Myers.

Se llevó a cabo durante un periodo de dos semanas, con la participación de un grupo operativo multidisciplinar y multiinstitucional que buscaba a jóvenes vulnerables en Florida Central.

Los alguaciles localizaron y rescataron a 57 niños en la región de Tampa Bay, 14 en Orlando, 22 en Jacksonville y 29 en Fort Myers, según informaron las autoridades. Los niños rescatados tenían entre 23 meses y 17 años. Muchos "habían sufrido diversos niveles de abuso, negligencia, explotación o exposición a otras actividades delictivas", dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que hasta el momento han realizado seis arrestos por delitos graves; se esperan cargos adicionales. Las investigaciones continúan.

La operación "pone de relieve la fuerza y diligencia de las fuerzas del orden de Florida", dijo Uthmeier. "Muchos de estos niños han sido víctimas de formas indescriptibles. Perseguiremos a sus agresores con todo el peso de la ley".

El U.S. Marshal del Distrito Medio de Florida, Bill Berger, dijo que la operación se había construido "sobre los deseos y necesidades de nuestras comunidades. Es un honor para nosotros desempeñar un papel destacado en la respuesta a esas llamadas".

Los investigadores utilizaron información en tiempo real y operaciones sobre el terreno para localizar a los niños desaparecidos, dijo Uthmeier. Una vez localizados, emplearon "acceso rápido a servicios centrados en los niños", en los que participaron organismos estatales de servicios de protección de menores, defensores de las víctimas y especialistas en bienestar infantil que se coordinaron con las fuerzas del orden para proporcionar recursos inmediatos a los niños rescatados.

La Oficina del Fiscal General del Estado ha incoado múltiples procedimientos por delitos graves derivados de la operación, incluidos delitos de agresión sexual a un menor e interferencia en la custodia.

La operación fue la segunda en cuatro meses.

En junio, la Oficina de los U.S. Marshal dirigió la Operación Dragon Eye en la zona de Tampa Bay. La Oficina del Fiscal General del Estado proporcionó asesoramiento jurídico y participaron 20 organismos federales, estatales y locales.

La operación tuvo como resultado el rescate de más de 60 niños, informó The Center Square.

