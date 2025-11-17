La Administración Trump anuncia un descenso de nuevos estudiantes extranjeros

Publicado por Just The News 17 de noviembre, 2025

La Administración Trump divulgó este lunes datos del Financial Times en el que se muestran que el número de nuevos estudiantes extranjeros en el país había caído un 17% respecto al año anterior.

La cuenta Rapid Response 47 publicó un gráfico que mostraba una caída considerable respecto al año pasado. La publicación se produjo en medio de la reacción del presidente Donald Trump al renovar su apoyo a permitir que estudiantes chinos estudien en Estados Unidos.

Desde que regresó a su cargo a principios de este año, el presidente Donald Trump ha protagonizado varias broncas de alto perfil con importantes instituciones de educación superior, en gran parte por presunto antisemitismo y sesgo contra los conservadores.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, suspendió en un momento dado la posibilidad de que Harvard recibiera visados de estudiante, lo que desembocó en una batalla judicial.

