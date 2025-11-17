La incautación de registros telefónicos se convierte en un patrón central en el caso de instrumentalización de la Justicia

Publicado por Just The News 17 de noviembre, 2025

Cuando un respetado exfiscal se dirigió al Departamento de Justicia en 2018 con un testigo que afirmaba tener pruebas sobre las supuestas fechorías de Hunter Biden, desestimaron su oferta y más tarde citaron sus registros telefónicos privados.

El incidente vuelve a cobrar relevancia tras las recientes revelaciones de que el abogado especial del Departamento de Justicia Jack Smith lanzó una red de citaciones para los registros telefónicos de varios congresistas del Partido Republicano e incluso obtuvo teléfonos del Gobierno que habían pertenecido al presidente Donald Trump y su ex vicepresidente.

El Departamento de Justicia de Trump cree que este tipo de incidentes están interconectados. Los funcionarios abrieron discretamente una investigación este verano que trata la última década de "armonización" política de las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia como una conspiración criminal en curso. Según los informes, la agencia está investigando una década de esfuerzos del Partido Demócrata y de "estado profundo", que van desde urdir la narrativa de la colusión Trump-Rusia hasta examinar la persecución de Smith a Trump.

El hombre que originalmente llevó esa evidencia de Hunter Biden al Departamento de Justicia, el ex fiscal de los Estados Unidos Bud Cummins, dijo recientemente a Just the News que la historia ha reivindicado lo que el DOJ se negó a investigar y culpó a "un verdadero problema de cultura" dentro de la agencia y el FBI por la decisión.

Just the News informó por primera vez en 2023 de que Cummins, entonces abogado privado, se dirigió al Departamento de Justicia en otoño de 2018 en nombre de un testigo extranjero que afirmaba tener pruebas de que Joe Biden había "ejercido influencia para proteger" al empleador de su hijo en Ucrania a cambio de dinero para su familia.

La agencia no aceptó la oferta del ex fiscal, pero obtuvo en secreto sus registros telefónicos un año después en un aparente esfuerzo por identificar a sus contactos.

"Así que años después, empecé a recibir avisos de que había sido objeto de citaciones del Distrito Sur de Nueva York, presumiblemente relacionadas conmigo, tratando de ofrecer al gobierno federal información sobre Hunter Biden", dijo Cummins al programa de televisión Just the News, No Noise.

"Siempre he dicho que realmente no tengo ningún problema con que [el DOJ] intente echarme un vistazo y ver con quién hablo y qué me motiva a presentarme con esta extraordinaria oferta de pruebas", continuó. "Sí tengo un problema con que ignoren por completo la extraordinaria oferta de pruebas, que es lo que hicieron, y luego me investiguen, pero eso es lo que sucedió".

En octubre de 2018, Cummins escribió al entonces fiscal federal de Nueva York Geoffrey Berman que el entonces fiscal general de Ucrania Yuriy Lutsenko estaba dispuesto a viajar a Estados Unidos para presentar pruebas sobre los Biden y Burisma Holdings.

Lutsenko cree que "el vicepresidente Biden (y el secretario de Estado Kerry) ejercieron su influencia para proteger a Burisma Holdings a cambio de pagos a Hunter Biden, (socio comercial) Devon Archer y Joe Biden", envió Cummins un correo electrónico a Berman.

En una serie de correos electrónicos, Cummins dijo que Lutsenko podría presentar dos testigos "John Doe" que podrían corroborar las afirmaciones, incluyendo que parte del dinero que Burisma pagó a Hunter Biden como miembro del consejo de la empresa del oligarca ucraniano Mykola Zlochevsky benefició a Joe Biden.

"Se afirma que tienen pruebas de una transferencia de importantes fondos de Zlochevsky a Rosemont Seneca Partners LLC, que según ellos fue directamente en beneficio de Joe Biden", escribió Cummins. "Nunca he entendido por qué creen saber que fue a parar a sus manos. Creo que la entidad estaba asociada con Hunter Biden y Archer.

"Todo lo que me han dicho es que a la persona que hizo las transferencias le dijeron que 'una va para Joe Biden'. Un poco escaso", escribió Cummins en uno de los varios correos electrónicos en los que intentaba incitar a Berman a concertar una reunión, según informó anteriormente Just the News.

En una entrevista anterior con Just the News, Cummins dijo que estaba sorprendido de que el Departamento de Justicia no se comprometiera y tratara de determinar si lo que los funcionarios ucranianos estaban alegando era cierto.

"Realmente no puedo imaginar una razón legítima para que el DOJ no diera seguimiento a una oferta como esa", dijo. "Me sentí como si me hubieran dado largas".

Ahora, siete años después, Cummins dice que las pruebas que quería proporcionar al Departamento de Justicia han sido verificadas a través de reportajes de investigación, una investigación del IRS y las investigaciones del Congreso dirigidas a Hunter Biden.

Dos investigadores del IRS convertidos en denunciantes llevaron al Congreso en 2023 preocupaciones sobre los esfuerzos de los designados políticos del Departamento de Justicia para frustrar un caso fiscal de 2,2 millones de dólares que los agentes habían compilado contra Hunter Biden y que incluía la falta de pago de cantidades adeudadas sobre ingresos procedentes de Birmania. Esos denunciantes del IRS se enfrentaron más tarde a represalias de su agencia por plantear esas preocupaciones a los legisladores.

Más tarde, una investigación de la Cámara de Representantes sobre la destitución del padre de Hunter, el presidente Joe Biden, determinó que el presidente incurrió en conducta destituible al ayudar a enriquecer a su familia con millones de dólares en esquemas empresariales que comerciaban con su nombre, y luego defraudó a los votantes mintiendo para encubrir el escándalo.

La comisión citó pruebas de que Biden "participó activamente" en una conspiración de tráfico de influencias asistiendo a cenas con los socios extranjeros de su familia y hablando con ellos por teléfono. Estas interacciones fueron documentadas por pruebas de correo electrónico y testimonios de varios ex socios comerciales de Hunter Biden, incluido Devon Archer.

La comisión también dijo que las pruebas demuestran que Hunter Biden utilizó la posición oficial de su padre como vicepresidente para "obtener resultados favorables en tratos comerciales y procedimientos legales en el extranjero."

Un ejemplo clave citado por los investigadores de la Cámara es el papel de Hunter Biden en el consejo de administración de la asediada compañía energética ucraniana Burisma, cuyo propietario Mykola Zlochevksy se enfrentaba a acusaciones de corrupción en Ucrania. El Biden más joven recibía un salario de un millón de dólares al año por su papel en el consejo.

Tras recibir ese puesto, utilizaría su influencia en Washington, D.C., para ayudar a organizar una campaña de relaciones públicas para la empresa y trabajar para cerrar la investigación de corrupción sobre Zlochevsky, llegando incluso a reunirse personalmente con funcionarios del Departamento de Estado, informó Just the News.

"Cuando ofrecí las pruebas, no tenía ni idea de lo que eran ni de los antecedentes. Sólo sabía que había una persona de alto nivel en Ucrania que se ofrecía a venir a contar la historia y aportar pruebas documentales", dijo Cummins. "En aquel momento me pareció plausible. Fue bastante, bastante malo, pero se desarrolló exactamente como me lo presentaron en 2018."

El episodio parece ser uno de los primeros ejemplos de funcionarios del Departamento de Justicia que descartan pruebas potencialmente delictivas contra destacados demócratas al tiempo que vuelven sus herramientas de investigación contra los conservadores.

Por ejemplo, dos funcionarios de Justicia más tarde en el equipo de investigación del asesor especial Smith del 6 de enero dirigido al presidente Trump estuvieron antes vinculados al bloqueo de una investigación del FBI sobre la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton en 2016 sobre la financiación del Steele Dossier por violaciones de la financiación de la campaña, según nuevos registros publicados por el Senado.

El FBI finalmente pasaría de una investigación criminal sobre el ángulo de financiación de campaña, Just the News informó previamente. El senador republicano por Iowa Chuck Grassley, que hizo públicos los registros esta semana, señaló como responsables a dos futuros miembros del equipo de Smith.

Más tarde, Smith y su equipo habrían emitido amplias citaciones para registros telefónicos privados como parte de su investigación sobre el motín del Capitolio del 6 de enero de 2021, apodado "Arctic Frost". Entre ellos se encontraban los registros de ocho senadores republicanos y un miembro republicano de la Cámara de Representantes.

Smith también emitió casi 200 citaciones en su amplio caso vinculado a Arctic Frost, buscando registros de más de 400 personalidades y grupos republicanos, según los registros publicados anteriormente por Grassley.

Los correos electrónicos desenterrados también muestran que la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca de Biden se coordinó con un agente del FBI para entregar teléfonos que habían pertenecido a Trump y al ex vicepresidente Mike Pence.

© Just The News.