Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

La FAA permite a las aerolíneas comerciales reanudar sus horarios normales

Los horarios normales podrán comenzar el lunes a las 6 a.m. EST, según una declaración conjunta del Secretario de Transporte Sean P. Duffy y el Administrador de la FAA Bryan Bedford.

La FAA depende del Departamento de Seguridad Nacional/ Jason Redmond.

La FAA depende del Departamento de Seguridad Nacional/ Jason Redmond.AFP

Just The News Just The News
Publicado por
Just The News

La Administración Federal de Aviación anunció el domingo que permite a 40 grandes aeropuertos volver a sus horarios normales tras su orden de reducir los vuelos durante el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos.

Los horarios normales podrán comenzar el lunes a las 6 a.m. EST, según un comunicado conjunto del secretario de Transporte Sean P. Duffy y el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

© Just The News

Recomendaciones

tracking