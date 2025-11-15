El 71% de los votantes está a favor de la propuesta de Trump de distribuir cheques de dividendos arancelarios por $2.000

Publicado por Just The News / Natalia Mittelstadt 15 de noviembre, 2025

El 71% de los votantes registrados está a favor de los cheques de dividendos arancelarios de 2.000 dólares sugeridos por Donald Trump a inicios de esta semana, según una encuesta publicada el sábado.

Sólo el 22% de los votantes se opone a los cheques, según el sondeo de Napolitan News Service.

El 88% de los republicanos está a favor de la idea, junto con el 56% de los demócratas.

La propuesta es popular entre los votantes de todos los rangos de ingresos, con al menos el 78% de los que ganan menos de 50.000 dólares a favor y el 69% de los que ganan más de 150.000 dólares.

Sólo el 37% cree probable que el Gobierno emita realmente el cheque a la mayoría de los estadounidenses, y el 55% opina que es poco probable.

El 52% de los republicanos opina que es probable que se emitan los cheques, frente a sólo el 21% de los demócratas.

La encuesta se realizó el 12 y 13 de noviembre a 1.000 votantes registrados, con un margen de error de +/- 3,1.

El lunes, Trump insistió en que los ingresos arancelarios federales se destinarían a pagar la deuda nacional después de que él hubiera distribuido los cheques de estímulo.

© Just The News