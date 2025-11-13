La Administración refuerza las operaciones contra los túneles de los carteles en la frontera suroeste

Publicado por Just The News / Bethany Blankley / The Center Square 13 de noviembre, 2025

La Administración Trump está tomando medidas enérgicas contra los túneles excavados por carteles mexicanos en la frontera suroeste. Las autoridades han descubierto que los túneles se construyen y utilizan para el contrabando de drogas, armas, personas y otros tipos de contrabando ilícito.

Dos de los principales hallazgos de este año se produjeron en las zonas de alto tráfico de El Paso, Texas, y San Diego, California, donde algunos carteles operan desde hace años.

Además de los actuales esfuerzos por reforzar la frontera, la Administración Trump está ampliando su Sistema de Vigilancia y Detección Persistente (PDS, por sus siglas en inglés) para fortalecer las capacidades de detección de túneles a lo largo de las áreas de alto riesgo de la frontera suroeste. El PDS está gestionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza (USBP).

El lunes, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una convocatoria para un contrato de 100 millones de dólares para ampliar el PDS como parte de su programa Cross Border Tunnel Threat (CBTT).

El PDS está diseñado para "proporcionar capacidades de detección continua en zonas de alto riesgo", incluyendo la búsqueda de infraestructuras existentes y la localización con cierto grado de precisión del punto en el que un túnel cruza la frontera, según explica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los agentes de la Patrulla Fronteriza también lo utilizan para "prever la trayectoria de un túnel hasta la presunta entrada en el lado mexicano o canadiense de la frontera, y para estimar la trayectoria subterránea hasta el punto de salida en el lado estadounidense de la frontera", señala el DHS.

El contrato, gestionado por el CBP, se adjudicaría en el primer trimestre del año fiscal 2026 para ampliar las operaciones del PDS en California y en varios puntos de la frontera suroeste con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2026.

La ampliación de las operaciones PDS se basará en las investigaciones ya en curso derivadas de dos importantes hallazgos a principios de este año.

Operaciones previas contra 'narcotúneles'

En abril, agentes del Equipo de Túneles de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego descubrieron e inutilizaron un túnel de contrabando de narcóticos a gran escala que unía Tijuana, México, con San Diego.

El pasadizo discurría bajo parte del puerto de entrada Otay Mesa de la CBP San Diego. Aunque sin terminar, medía casi 914 metros (3.000 pies) de largo, 106 centímetros (42 pulgadas de alto) de alto, 71 centímetros (28 pulgadas) de ancho y corría aproximadamente 15 metros (50 pies) bajo tierra en su punto más profundo, encontraron las autoridades.

Cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza entraron por primera vez, encontraron múltiples barricadas improvisadas, colocadas al azar "en un aparente esfuerzo por impedir el avance de los uniformados hacia el sur y la eventual identificación del origen del túnel".

Descubrieron que se extendía más de 1.000 pies dentro de los EEUU, "era altamente sofisticado" y estaba "equipado con cableado eléctrico, iluminación, sistemas de ventilación y un sistema de vías diseñados para transportar grandes cantidades de contrabando".

En California, la Patrulla Fronteriza estimó que el punto de salida estaba cerca o dentro de un almacén comercial. En México, trabajando con funcionarios mexicanos, determinó que su entrada se encontraba dentro de una residencia en el barrio de Nueva Tijuana. Las autoridades mexicanas presentaron una orden judicial en el lugar e identificaron la entrada, que estaba oculta por tejas.

El jefe interino del sector San Diego, Jeffrey Stalnaker, dijo que a medida que se adentraban en el túnel, sus agentes enfrentaban una situación peligrosa y que no era sorprendente que organizaciones terroristas extranjeras recurrieran al uso de rutas subterráneas.

El Cartel de Sinaloa, que controla la región mexicana al sur de San Diego desde hace décadas, hace tiempo utiliza un sistema de túneles para llegar a Estados Unidos, según han informado las autoridades a The Center Square. Desde 1993, los agentes han encontrado más de 95 túneles en la zona y los han destruido vertiendo miles de galones de hormigón en su interior.

En enero, los agentes en el sector El Paso también descubrieron un túnel artificial que se extendía desde Ciudad Juárez, México, hasta el sistema público de drenaje pluvial en El Paso.

Según informaron, estaba reforzado con vigas de madera, medía casi dos metros de alto (seis pies) y más de un metro de ancho (cuatro pies), y estaba equipado con iluminación artificial y un sistema de ventilación.

"Nuestros agentes son implacables en la búsqueda e inspección de cada milla cuadrada del sector El Paso", dijo el jefe de patrulla del sector, Anthony Scott Good. Las autoridades estadounidenses y mexicanas también colaboraron para destruir el túnel.

El descubrimiento y disrupción del túnel por parte de la Patrulla Fronteriza "subraya la importancia vital de la coordinación y colaboración entre nuestras agencias... para combatir la actividad criminal ilegal y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional", dijo el agente especial a cargo de la Oficina de Campo de El Paso del FBI, John Morales. El buró viene advirtiendo desde hace tiempo que El Paso es un centro clave de contrabando, conocido por secuestros, violencia de pandillas y terrorismo extranjero, informó The Center Square.

La Patrulla Fronteriza está solicitando la ayuda del público para combatir el crimen fronterizo. Alienta a los residentes de El Paso a reportar actividades sospechosas o posibles operaciones de contrabando llamando al 1-800-635-2509 o escribiendo por WhatsApp (915) 314-8194. A los residentes de San Diego, los invita a llamar al 619-498-9900. Las denuncias son anónimas.

© Just The News.