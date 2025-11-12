Trump enfrenta críticas por su postura sobre las visas H-1B en una polémica entrevista

Publicado por Just The News / Ben Whedon 12 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump se enfrenta a un considerable reacción negativa por su postura sobre los visados H1-B, un programa para traer inmigrantes de forma temporal.

Durante una entrevista, Trump insistió en que el programa era necesario para traer inmigrantes especializados. "Tenemos mucha gente con talento", replicó la presentadora Laura Ingraham, a lo que Trump respondió: "No, no la tenemos. No la tenemos".

"No puedes tomar a alguien de la cola del paro y decirle 'te voy a meter en una fábrica y vamos a hacer misiles", dijo.

Las declaraciones provocaron inmediatamente la reacción de los conservadores.

"Incluso si fuera cierto que no tenemos suficiente gente con talento en este país, que no lo es, aquel sería un motivo más para dejar de importar extranjeros", escribió Matt Walsh, del Daily Wire. "Tenemos que formar a nuestra propia gente. Dar una oportunidad a los estadounidenses de verdad. Estados Unidos es para los estadounidenses".

"Qué cosa más atroz. Esto les costará a los republicanos las midterms", escribió el actor Kevin Sorbo.

"¿Por qué Trump insulta a su base? No es la primera vez", sostuvo el encuestador Mark Mitchell.

El programa ha atraído escrutinio por presuntos abusos. El año pasado, el ahora candidato del Partido Republicano a gobernador de Ohio, Vivek Ramaswamy, defendió el programa en una sonada polémica en las redes sociales que también provocó reacciones en contra.