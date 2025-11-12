Representantes demócratas publican correos electrónicos de Epstein en los que se menciona a Trump

Publicado por Just The News 12 de noviembre, 2025

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron públicos el miércoles correos electrónicos del financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein en los que se menciona al presidente Donald Trump.

Los correos electrónicos eran entre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, y el autor Michael Wolff, según informó la CNN.

Los demócratas de la Cámara de Representantes solicitaron los correos electrónicos al patrimonio de Epstein a principios de este año. Fueron publicados horas antes de que la representante demócrata electa de Arizona, Adelita Grijalva, jurara oficialmente su cargo en el Congreso. Se espera que entonces ella proporcione el voto decisivo en una petición bipartidista para forzar una votación para liberar los archivos de Epstein.

Ninguno de los correos electrónicos fue enviado a o recibido de Trump y eran en su mayoría de antes de que se convirtiera en presidente. Trump no ha sido acusado de ninguna infracción penal en relación con Epstein o Maxwell.

En un correo electrónico fechado el 2 de abril de 2011, Epstein escribió a Maxwell: "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump.. (ELIMINADO) pasó horas en mi casa con él ,, ni una sola vez ha sido mencionado. jefe de policía. etc im 75% allí ".

Maxwell respondió, escribiendo: "He estado pensando en eso ..."

El contexto del correo electrónico no está claro.

Los demócratas de Supervisión de la Cámara redactaron el nombre de la persona a la que Epstein se refería en su correo electrónico para proteger su identidad.

Maxwell dijo al fiscal general adjunto Todd Blanche en una entrevista a principios de este año que ella "nunca presenció al presidente en ningún entorno inapropiado de ninguna manera", y no recordaba haber visto nunca a Trump en casa de Epstein. Dijo que los vio juntos en entornos sociales.

"El presidente nunca fue inapropiado con nadie", dijo Maxwell. "En las veces que estuve con él, fue un caballero en todos los aspectos".

En un correo electrónico de enero de 2019 entre Epstein y Wolff, que fue durante el primer mandato de Trump y unos siete meses antes de que Epstein muriera en prisión, el delincuente sexual convicto aparentemente escribió sobre la afirmación de Trump de que le pidió a Epstein que renunciara a su membresía en Mar-a-Lago.

"Trump dijo que me pidió que renunciara", escribió Epstein, agregando: "Nunca fui miembro. . por supuesto que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que lo dejara".

La Casa Blanca ha dicho que Trump prohibió a Epstein la entrada a su club Mar-a-Lago "por ser un asqueroso", y Trump ha dicho que Epstein "robó" a mujeres jóvenes que trabajaban en el spa del club al explicar por qué terminó su relación. Maxwell le dijo a Blanche que no reclutaba en Mar-a-Lago.

En un correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2015, que era el día de un debate de la CNN sobre las primarias republicanas, Wolff habría escrito a Epstein: "He oído que la CNN planea preguntar a Trump esta noche sobre su relación contigo, ya sea en directo o en el scrum posterior."

Epstein respondió escribiendo: "Si pudiéramos elaborar una respuesta para él, ¿cuál crees que debería ser?".

Wolff respondió: "Creo que deberías dejar que se ahorque. Si dice que no ha estado en el avión o en la casa, entonces eso te da una valiosa moneda política y de relaciones públicas. Puedes ahorcarle de forma que potencialmente genere un beneficio positivo para ti, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarle, generando una deuda. Por supuesto, es posible que, cuando le pregunten, diga que Jeffrey es un gran tipo y que ha recibido un trato injusto y es víctima de la corrección política, que debe ser proscrita en un régimen de Trump."

La Casa Blanca y Wolff no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

© Just The News.