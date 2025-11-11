Trump afirma que el Día de los Veteranos ahora es el "Día de la Victoria" en su discurso en el Cementerio Nacional de Arlington

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda al término de una ceremonia por el Día de los Veteranos AFP

El presidente Donald Trump anunció este martes que el Día de los Veteranos se conocerá también como "Día de la Victoria de la Primera Guerra Mundial" -citando el papel de América en la rendición de Alemania el 11 de noviembre de 1918-.

Hablaba en honor del Día de los Veteranos en una ceremonia de colocación de coronas en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.

"Hoy no es sólo el Día de los Veteranos, sino que es mi proclamación de que ahora vamos a decir y llamar [a este día] Día de la Victoria de la Primera Guerra Mundial", dijo Trump, según el New York Post.

"Vi que Francia celebraba el 'Día de la victoria', pero nosotros no. Y vi que Francia celebraba otro 'Día de la victoria' por la Segunda Guerra Mundial, y otros países lo celebraban. Todos lo celebraban. Nosotros somos los que ganamos las guerras".

"A partir de ahora, diremos Día de la Victoria por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y podríamos hacerlo por muchas otras guerras, pero empezaremos por esas dos. Quizá algún día alguien añada un par más, porque ganamos muchas buenas", dijo Trump.

"Pero cuando veo a otros países celebrando el día de la victoria, lo vi. Vi a Reino Unido. Vi a Rusia. Celebraban el día de la victoria... y dije: 'Tenemos que tener un Día de la Victoria'. Nadie hablaba de ello en nuestro país".

Otros que hablaron en la ceremonia fueron el vicepresidente JD Vance, un veterano de la guerra de Irak, y el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins.

