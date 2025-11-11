Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, separa la realidad de la ficción en las historias sobre el ICE y las redadas

Publicado por Just The News 11 de noviembre, 2025

La secretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, rebatió el lunes algunas noticias recientes que han enfurecido a la izquierda, incluidas las acusaciones de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizaron gas pimienta contra niños.

McLaughlin se ha esforzado por contrarrestar algunas de las afirmaciones que los medios de izquierda han reportado desde que Donald Trump asumió el cargo en enero, que han resultado en un aumento de 8.000% en amenazas de muerte a oficiales de ICE, según el DHS.

El secretario adjunto destacó informes en Los Angeles y Chicago, donde las historias afirmaban que los agentes federales secuestraron a niños, cuando los padres supuestamente estaban atacando a los agentes de inmigración. En su lugar, los agentes federales de la ley estaban sacando a los niños de situaciones peligrosas. Otras noticias afirmaban que los agentes del ICE usaban gas pimienta contra los niños y "secuestraban" a inmigrantes ilegales de los juzgados donde supuestamente asistían a audiencias de inmigración.

Mentiras en Los Ángeles, argucias en Chicago

En uno de esos casos, en Los Angeles, se denunció que un agente del ICE supuestamente había arrebatado a una niña de sus padres y se la había entregado a unos familiares con sarpullidos, moratones y el pañal sucio.

McLaughlin dijo que lo que ocurrió en realidad fue que un ciudadano estadounidense atacó con un martillo a las fuerzas del orden y les lanzó piedras mientras llevaba a un niño en su vehículo. También tenía ilegalmente un arma.

"Estas son sólo continuas difamaciones contra nuestras fuerzas del orden, y eso es lo que realmente nos hierve la sangre, es que continuamente tenemos a los políticos de ciudades santuario y a los medios de comunicación yendo tras nuestras fuerzas del orden mientras se enfrentan a un número histórico de agresiones contra ellos", dijo McLaughlin en el John Solomon Reports Podcast.

Otro caso de Chicago afirmaba que agentes del ICE usaron gas pimienta contra un niño en un estacionamiento del Sam's Club, lo que McLaughlin negó y afirmó que la gente había atacado a los agentes federales en su lugar.

"Aquí están los hechos: durante una operación, los alborotadores empezaron a lanzar objetos a los agentes y a bloquear la carretera", dijo el DHS en un comunicado. "Esto no ocurrió en un estacionamiento del Sam's Club. La Patrulla Fronteriza desplegó medidas de control de multitudes y despejó la zona de forma segura. Cuando los alborotadores impiden las operaciones de aplicación de la ley, están poniendo a los oficiales, a ellos mismos y a otros en peligro."

El DHS condena a los funcionarios estatales que alientan los ataques contra los agentes del ICE

El secretario adjunto también condenó al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, por decir "mentiras" sobre el niño y sus padres, y al gobernador de Illinois, JB Pritzker, por guardar silencio ante la oleada de ataques contra agentes de inmigración.

"¿Dónde está Brandon Johnson, el alcalde de Chicago?". dijo McLaughlin. "¿Dónde está JB Pritzker condenando esto? ¿Por qué vemos una y otra vez que cuando hay violencia contra las fuerzas del orden, los políticos de ciudades santuario como Pritzker se excusan por ello o guardan completo silencio? ¿Cuándo se convirtió el Partido Demócrata en un partido que estaba de acuerdo con el asalto y el ataque a las fuerzas del orden? ¿Dónde se equivocan tanto?"

Después de que una instalación de Dallas, Texas, del ICE fuera objeto de un ataque armado en septiembre de este año, la Casa Blanca emitió una declaración llamando a los políticos -en su mayoría de extrema izquierda- titulada "La cruzada desquiciada de los demócratas contra el ICE alimenta el derramamiento de sangre".

El comunicado afirma que "el gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó al ICE de "Gestapo moderna"; la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington, llamó "trastornados" a los agentes del ICE, los acusó de "secuestrar" y dijo que la "resistencia" al ICE es "inspiradora".

La alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, llegó a decir a los ciudadanos que el ICE "secuestró" a una mujer que se dirigía al trabajo. Resultó, según el Washington Free Beacon, que Bass cayó en "un elaborado engaño" perpetrado por un inmigrante ilegal que buscaba "generar simpatía pública y solicitar donaciones" afirmando falsamente haber sido secuestrada por agentes enmascarados del ICE.

El 1 de julio, Bass promocionó las afirmaciones de Yuriana Julia Peláez Calderón, una mexicana de 41 años cuya familia aseguraba que había sido secuestrada días antes en el aparcamiento de un Jack in the Box cuando se dirigía a su trabajo. En una rueda de prensa celebrada el 30 de junio, la familia de Calderón afirmó que "la llevaron a la frontera y la presionaron para que firmara papeles de autodeportación". Posteriormente, fue acusada por la fiscalía federal de conspiración y de hacer declaraciones falsas a agentes federales. Calderón se declaró inocente.

Los demócratas callan cuando los agentes del ICE amenazan o atacan

McLaughlin señaló que el silencio de los funcionarios demócratas es particularmente notable dado el aumento de doxxing de agentes federales y las recompensas que supuestamente se han colocado sobre las cabezas de las fuerzas de seguridad federales.

"Están siendo acosados donde sus hijos van a la escuela. El lugar de trabajo de sus cónyuges se pone en la web oscura para que puedan ser objetivo", dijo. "Es asombroso. El hecho de que estos políticos demócratas [estén callados]. Tienen organizaciones terroristas extranjeras que ponen objetivos en las cabezas de nuestras fuerzas del orden, y sin embargo no se oye nada de gente como JB Pritzker o el alcalde Brandon Johnson. No debería ser una cuestión partidista, debería ser una cuestión estadounidense, respaldar a nuestras fuerzas del orden y protegerlas contra los terroristas extranjeros".

El secretario adjunto indicó que a pesar de la desinformación de los medios liberales y dominantes que se inyecta en la narrativa a través de las redes sociales, un área que está mejorando es el apoyo y los índices de aprobación para el DHS y los oficiales federales de inmigración.

"El presidente Trump finalmente ha permitido que nuestros agentes de la ley hagan su trabajo, para hacer cumplir realmente las reglas que el Congreso aprobó, y eso es lo que el pueblo estadounidense ordenó en las elecciones de 2024", dijo.

© Just The News.