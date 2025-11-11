Un tribunal de apelaciones prohíbe castigar a los alumnos por usar pronombres "biológicos": no es disruptivo ni acoso

Publicado por Just The News 11 de noviembre, 2025

Las universidades públicas de Ohio, Michigan, Kentucky y Tennessee llevan cuatro años avisadas de que no pueden obligar al profesorado a utilizar los pronombres preferidos por los estudiantes y pueden pagar una fuerte multa si lo intentan. La semana pasada,las escuelas K-12 de esos estados recibieron el mismo mensaje aplicado al discurso de los estudiantes.

El Tribunal de Apelación del 6º Circuito ordenó a un tribunal inferior que emitiera una "medida cautelar adecuadamente adaptada" que prohíba al Distrito Escolar Local de Olentangy, en Ohio, "castigar a los estudiantes por el uso habitual de pronombres biológicos," como distinto del "abuso de estudiantes transexuales"en violación de las políticas de acoso.

La mitad de la mayoría de 10 jueces también emitió opiniones concurrentes, mientras que siete jueces disintieron sobre la cuestión central del caso: si utilizar los pronombres correctos para los estudiantes que no se identifican con su sexo puede perturbar el entorno educativo.

"No hay pruebas de que el uso de pronombres biológicos perturbe las funciones escolares"

El Tribunal Supremo deja claro que un "distrito no puede restringir el discurso personal sobre asuntos de interés público a menos que el discurso perturbe material y sustancialmente las actividades escolares o infrinja los derechos legales de otros en la comunidad escolar", el juez Eric Murphy, nominado por el presidente Trump, escribió para la mayoría, citando el precedente Tinker de 1969.

El distrito "se ha quedado muy corto" al no introducir "ninguna prueba de que el uso de pronombres biológicos perturbaría las funciones escolares o calificaría como acoso bajo la ley de Ohio", y "no puede sesgar" el debate social más amplio sobre los derechos de los transexuales "forzando a una de las partes a cambiar la forma en que transmite su mensaje u obligándola a expresar un punto de vista diferente", escribió.

El voto en contra de la juez Jane Stranch, nominada por el presidente Obama, rebatió que los precedentes del 6º Circuito desde Tinker, que protegía los brazaletes antibelicistas llevados a la escuela, reconocen la "proverbial disyuntiva" a la que se enfrentan los administradores entre permitir la interrupción y violar los derechos constitucionales de los estudiantes.

"Los funcionarios de la escuela deben simplemente demostrar que la escuela prevé razonablemente que se producirá una perturbación basada en el discurso en cuestión", en lugar de "esperar a que se produzca un disturbio antes de regular el discurso" o incluso "estar seguros de que se producirá una perturbación", escribió.

"Vamos, Brandon"

Stranch comparó los pronombres correctos con las palabrotas cuando se pronuncian en la escuela, explicando que una chaqueta con la leyenda "F- the Draft" es constitucional cuando se lleva en las escalinatas de los tribunales -otro famoso precedente de la Primera Enmienda, Cohen - pero no en las escuelas, que pueden regular el lenguaje siempre que sea "no con el propósito de silenciar selectivamente un punto de vista particular."

Aunque no lo citó, un panel del 6º Circuito adoptó ese razonamiento el mes pasado al confirmar la prohibición de un distrito escolar de Michigan de que los estudiantes llevaran prendas de basándose en que el eufemismo contra el presidente Biden es una vulgaridad inferida.

El "torpe intento de anular el caso" fracasa ante la mayoría

Se trata de "la defensa más amplia de las protecciones de la Primera Enmienda de los estudiantes desde la década de 1960", afirmó el viernes en un correo electrónico Defending Education, que representó a padres que impugnaban tres políticas de Olentangy utilizadas para prohibir los pronombres biológicamente precisos.

Sarah Parshall Perry, vicepresidenta del grupo, dio las gracias a la mayoría por rechazar el "torpe intento del distrito de anular el caso" a través de cambios de política hace un año, cuando el tribunal en pleno estaba considerando una nueva audiencia, que redujo la definición de "acoso escolar" y afirmó la protección de un "intercambio razonado y civil de opiniones" durante "momentos y lugares apropiados"."

Esas políticas siguen dando margen al distrito para castigar a los estudiantes por crear un entorno educativo "ofensivo", "sin importar la audiencia del estudiante, la buena fe del estudiante o cualquier otra circunstancia", escribió la mayoría.

Murphy también hizo hincapié en que el distrito no dio pruebas de que "los estudiantes hayan participado alguna vez en el discurso en cuestión o de que algún estudiante transgénero o no binario haya alegado alguna vez que el discurso calificaba como intimidación o acoso", por lo que su falta de aplicación declarada en la década transcurrida desde que se añadieron las protecciones de identidad de género no demuestra que tolere tal discurso.

Los republicanos votaron con los estudiantes; los demócratas, con los distritos escolares

El profesor de Derecho de la Universidad George Washington Jonathan Turley señaló que se trató de una votación partidista, "en la que todos los designados republicanos votaron con los estudiantes y todos los designados demócratas votaron con el distrito escolar".

Dijo que las sentencias de los tribunales plenos "a menudo recibirán un escrutinio más minucioso por parte de los secretarios en las peticiones" de revisión de la SCOTUS, pero el distrito tiene que decidir si "arriesgarse a doblar la mano en una mano perdedora si el Tribunal Supremo afirma la sentencia" y sienta un precedente de pronombre a nivel nacional.

La declaración del distrito a The Columbus Dispatch parecía vaga sobre cómo respondería exactamente al fallo.

"Esperamos seguir participando en el proceso legal para encontrar el equilibrio adecuado entre la expresión protegida y garantizar la protección contra la intimidación y el acoso" en forma de "comportamiento dirigido o repetido que crea un entorno educativo hostil o abusivo", dijo el distrito.

Camiseta "Sólo dos géneros"

El fallo del jueves amplíauna aparente división entre el 6º Circuito, con sede en Cincinnati, y el 1º Circuito, con sede en Boston, que supervisa Massachusetts, Maine, New Hampshire y Rhode Island y que hasta la semana pasada no contaba con jueces nominados por los republicanos en activo, sobre cómo las instituciones educativas pueden tratar la identidad de género.

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas arremetieron contra sus colegas por rechazar la revisión de una decisión del 1er Circuito que confirmaba la prohibición de un distrito escolar a un estudiante que llevaba una camiseta de "Sólo dos géneros". También confirmó la práctica de un distrito escolar de ocultar a sus padres la identificación de los estudiantes como del sexo opuesto.

Un panel de tres jueces consideró la semana pasada siun distrito escolar de New Hampshire podía seguir prohibiendo a los espectadores de los partidos de fútbol femenino de instituto llevar pulseras "XX"para mostrar en silencio su apoyo a los deportes sólo femeninos, con dos jueces escépticos de que el gesto pasivo aislado fuera suficiente para justificar la intervención de las autoridades escolares.

No es lo mismo que decir a los hispanos "¡vuelve a México!"

Las políticas de Olentangy que impedían a los alumnos "usar repetida e intencionadamente pronombres no preferidos para referirse a sus compañeros" obtuvieron un indulto de un panel dividido del 6º Circuito un año antes, con el juez Stranch escribiendo la opinión mayoritaria, planteando la cuestión de si el tribunal en pleno distinguiría entre educación superior y K-12 en el discurso de los estudiantes.

La opinión de Murphy del jueves invoca repetidamente el precedente Meriwether de 2021 del tribunal para un profesor al que se le negó libertad de acción para dirigirse, o incluso referirse, a una alumna por su apellido para evitar usar los pronombres masculinos que la alumna exigía. La Universidad Estatal de Shawnee pagó a Nicholas Meriwether una indemnización de 400.000 dólares en 2022.

Casi un año después, el abogado de Olentangy le dijo a un padre que había preguntado sobre los pronombres que "referirse a propósito a otro estudiante [...] contrario a la identidad del otro estudiante" constituye discriminación bajo la política del distrito, pero que Olentangy estaría "feliz de discutir adaptaciones" para evitar los pronombres por razones religiosas, escribió Stranch.

"Tal vez en la escritura formal, uno puede esforzarse por eliminar todas las referencias a pronombres y aún así evitar una prosa desconcertante", pero "especialmente [en] conversaciones entre jóvenes estudiantes" esto es casi "imposible", escribió Murphy, citando a Meriwether.

No es lo mismo que decir a los hispanos "¡vuelvan a México!"



"Los estudiantes no utilizan este discurso para menospreciar a los demás", como alegó el distrito al comparar los pronombres correctos para los estudiantes transgénero y no binarios con "¡vuelve a México!" para los estudiantes hispanos, sino "porque no hay alternativa práctica más que expresar un punto de vista con el que podrían estar fundamentalmente en desacuerdo", dijo la mayoría.

Esto no impide que Olentangy prohíba a un alumno "ridiculizar abusivamente las 'características físicas' de un compañero transexual de la misma manera que podría prohibir a un alumno ridiculizar abusivamente las características físicas de un alumno más pequeño", escribió Murphy.

Tres miembros de la mayoría escribieron concurrencias individuales y un par escribió una cuarta, comenzando con la jueza Alice Batchelder, nominada por el presidente George H.W. Bush, el voto disidente en el panel original de tres jueces.

"Tinker no crea una excepción a las prohibiciones reforzadas -o más enfáticas- de la Cláusula de Libertad de Expresión contra la discriminación de puntos de vista y el discurso obligado", dijo, señalando que los jueces Alito y Thomas dijeron lo mismo cuando disintieron de denegar la revisión del caso "Sólo dos géneros".

