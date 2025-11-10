Hochul afirma que el presupuesto del estado no puede cubrir el plan de Mamdani de viajes gratuitos en autobús en NYC

Publicado por Just The News 10 de noviembre, 2025

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul afirma que el presupuesto estatal no puede cubrir el programa de autobuses gratuitos propuesto por su colega demócrata y alcalde electo Zohran Mamdani.

Hochul, que apoyó a Mamdani y celebró su victoria en la carrera por la alcaldía la semana pasada, dijo en una conferencia política en Puerto Rico el sábado que ella "no puede presentar un plan en este momento que saque dinero de un sistema que depende de las tarifas de los autobuses y el metro".

También dijo que el déficit presupuestario del estado también dificultará la aplicación del plan de Mamdani para la atención infantil gratuita y universal.

"¿Pero podemos encontrar una vía para que sea más asequible para la gente que necesita ayuda? Por supuesto que podemos", ha dicho Hochul, según informó POLITICO .

Mamdani ha propuesto un plan para que la Autoridad Metropolitana de Transporte, que supervisa Hochul, elimine la tarifa de los autobuses de Nueva York. La dirección de la MTA se ha mostrado escéptica ante el plan, incluso después de que Mamdani consiguiera un efímero programa piloto para un autobús gratuito en cada distrito de Nueva York en 2023.

Sobre la atención infantil gratuita y universal. Hochul también dijo que el proyecto llevaría tiempo para entrar en fase porque tiene que haber formación para los trabajadores de cuidado de niños y tener suficientes instalaciones.

La gobernadora también dijo que el estado estaba en un "curso de colisión" debido a los recortes de fondos federales de la administración Trump.

"Nuestras ambiciones son grandes, y creo en ellas, y quiero lograrlas. También tenemos que resolver -ahora estoy en el agujero $3 mil millones ya en Medicaid recortes", dijo Hochul. "Así que si los republicanos dejaran de hacer eso, y volviera a mi ciclo presupuestario normal, parece mucho más fácil".

