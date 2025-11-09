Casi 200 millones de dólares en subvenciones federales relacionadas con la salud beneficiaron a inmigrantes ilegales desde 2021

Publicado por Just The News 9 de noviembre, 2025

Han aparecido más pruebas que demuestran que -a pesar de las afirmaciones de los demócratas- los inmigrantes ilegales se han beneficiado de millones de dólares de los impuestos federales. El grupo de vigilancia gubernamental Open the Books publicó un nuevo análisis que encontró que casi 197 millones de dólares en subvenciones federales relacionadas con la atención médica han beneficiado a inmigrantes ilegales desde el año fiscal 2021.

Según el informe, las subvenciones incluyen tanto servicios directos como investigación académica destinada a ampliar el acceso a la atención médica para las poblaciones inmigrantes. Los investigadores de Open the Books dijeron que buscaron en las bases de datos federales descripciones de subvenciones que mencionaran explícitamente términos como "indocumentado" o "no autorizado", lo que sugiere que la cantidad total real de financiación de los contribuyentes podría ser mayor.

"Iniciativas de "equidad sanitaria

Aproximadamente 18 millones de dólares del gasto identificado se destinaron a investigación científica y de salud pública financiada con fondos federales. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) proporcionaron millones de dólares a universidades como Stanford, UCLA, la Universidad de Miami y UC Irvine para proyectos que estudiaban el acceso a la atención sanitaria y los resultados conductuales entre las poblaciones inmigrantes.

Según los NIH, estos proyectos se diseñaron para fomentar la "equidad sanitaria" y abordar las barreras sistémicas a la atención sanitaria. Los críticos sostienen que desvían recursos escasos de los ciudadanos estadounidenses. Citando a la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de la Salud define la "equidad sanitaria" como "Equidad sanitaria significa que todo el mundo debe tener una oportunidad justa de alcanzar su pleno potencial de salud, y nadie debe estar en desventaja para alcanzar este potencial. Las inequidades son desigualdades evitables en salud entre grupos de personas dentro de los países y entre países."

La Universidad de Stanford recibió 4,3 millones de dólares para estudiar cómo el programa piloto de renta básica universal de California -que incluye a participantes indocumentados- afecta al riesgo de cáncer entre los residentes con bajos ingresos.

La UCLA recibió 2,4 millones de dólares para investigar el acceso a la atención sanitaria reproductiva entre las mujeres inmigrantes asiáticas,incluidos los grupos indocumentados.

La Universidad de Miami recibió un millón de dólares para un estudio sobre intervenciones culturalmente adaptadas para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol en las comunidades inmigrantes, según el informe..

Programas directos de salud y servicios humanos



La mayor parte del gasto que descubrió Open the Books -unos 185 millones de dólares- se destinó a servicios de salud pública. La mayor parte de la financiación procedía del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), principalmente a través de su Administración de Recursos y Servicios Sanitarios (HRSA) y el Programa Ryan White contra el VIH/sida.

Estas subvenciones ayudan a los pacientes con bajos ingresos a recibir atención médica, asesoramiento y medicación. En algunos casos, los beneficiarios de la financiación informaron de que entre el 5% y el 7% de sus pacientes eran indocumentados. La HRSA también concedió fondos para abordar los trastornos por consumo de sustancias y las necesidades de salud mental en comunidades que incluyen poblaciones inmigrantes.

Otros 2,5 millones de dólares procedían de la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario (AmeriCorps), según el informe.

Estos fondos estaban destinados a "ayudar con la divulgación en todo el estado de Colorado" a las personas que serán "recientemente elegibles para la cobertura de seguro de salud subsidiado por el estado a través de Colorado's Health Insurance Affordability Enterprise," incluyendo aquellos que son indocumentados, a través de un programa llamado OmniSalud.

California lidera los fondos federales para inmigrantes ilegales, el gasto continúa



California recibió la mayor parte del dinero -aproximadamente 65,5 millones de dólares-, seguida de Florida, con 26 millones de dólares, y Washington, D.C., con 22 millones de dólares. La mayor parte de la financiación de California parece proceder de subvenciones que apoyan el tratamiento del VIH y servicios de salud conductual en regiones con grandes poblaciones de inmigrantes, como el condado de Los Ángeles.

Open the Books argumenta que tales programas podrían "fomentar la inmigración ilegal" al extender las prestaciones a quienes carecen de estatus legal. Los partidarios de estos programas han dicho que los esfuerzos de salud pública deben llegar a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, para prevenir la transmisión de enfermedades y reducir los costes sanitarios a largo plazo..

Open the Books dijo que el total de 197 millones de dólares no incluye "el gasto indirecto en inmigrantes ilegales a través de Medicaid, que fue estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en alrededor de 27 mil millones de dólares del año fiscal 2017-2023, ni tampoco contabiliza el gasto en educación que beneficia a los inmigrantes ilegales y sus hijos, que asciende a un estimado en 70.000 millones de dólares anuales."

Open the Books identificó unos 13 millones de dólares en nuevas adjudicaciones desde febrero de 2025, tras el inicio del segundo mandato de Trump. Bajo Trump, los encuentros fronterizos han disminuido significativamente en medio de una mayor aplicación federal. Según U.S. Customs and Border Protection, "26.197 encuentros totales en todo el país" ocurrieron bajo Trump - un 93% por debajo del pico de la administración Biden de 370.883.

© Just The News