Publicado por Ben Whedon - Just The News 7 de noviembre, 2025

El anuncio de la jubilación de la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi el jueves allanó el camino para unas primarias en las que probablemente el Área de la Bahía enviará a Washington a una figura sustancialmente más progresista, aprovechando el impulso de la extrema izquierda dentro del partido.

Pelosi -a veces casi un legendario látigo- ha representado el área de San Francisco desde 1987. Pero a pesar del estatus histórico de la zona como semillero de izquierdas, la propia Pelosi representaba a un ala relativamente moderada del partido y a menudo luchaba por mantener al "Escuadrón" bajo su control. Su anuncio de jubilación, sin embargo, pareció hacer un guiño al poder del distrito para dar forma al partido en el futuro.

Posibles reemplazos más abiertamente y agresivamente progresistas

"Mi mensaje a la ciudad que amo es el siguiente: San Francisco, conoce tu poder. Hemos hecho historia. Hemos progresado. Siempre hemos abierto camino", dijo. "Y ahora debemos seguir haciéndolo participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que tanto apreciamos".

Con Pelosi fuera de juego, dos destacadas figuras de extrema izquierda se disputarán su escaño en unas primarias muy concurridas. Aunque al menos seis candidatos han declarado su candidatura hasta el momento, dos se sitúan muy por encima de los demás en términos de prominencia: Saikat Chakrabarti y el senador estatal Scott Wiener.

Chakrabarti fue jefe de personal de la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, cuando llegó a Washington y fue una figura fundamental en la organización de su sorprendente victoria sobre el entonces diputado Joe Crowley, demócrata de Nueva York, en 2018. Es ampliamente visto como uno de los principales arquitectos de la insurgencia socialista en el Partido Demócrata.

"Este momento exige líderes que no se limiten a gestionar un sistema roto, sino que estén dispuestos a reconstruirlo", dijo Chakrabarti tras el anuncio de Pelosi.

Wiener, por su parte, es una figura conocida a nivel nacional debido a su patrocinio de legislación emblemática relacionada con el colectivo LGBT en California.

Ambos candidatos han señalado el aumento del coste de la vivienda y la asequibilidad en general como temas clave de sus campañas, haciéndose eco de las declaraciones del alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani.

"La crisis de la vivienda está expulsando a los jóvenes y a las familias trabajadoras de San Francisco", afirmó Wiener en un reciente video de campaña. "He dedicado mi vida a resolver nuestra crisis de vivienda, y en el Congreso lucharé por construir millones de viviendas, especialmente viviendas asequibles, para que los sanfranciscanos puedan permitirse vivir aquí."

Todavía no hay datos de encuestas reales

El anuncio de Pelosi es lo suficientemente reciente como para que aún no existan datos de encuestas sin ella como candidata, aunque en San Francisco, ganar la nominación demócrata equivale a ganar la carrera y es probable que el nominado sea Wiener o Chakrabarti.

Ambos candidatos son, sobre todo, décadas más jóvenes que Pelosi, y la apuesta por líderes más progresistas se produce en un momento en el que los votantes más jóvenes se han decantado claramente por los republicanos, tras su victoria sobre el presidente Donald Trump en 2024.

El encuestador de Rasmussen Reports Mark Mitchell publicó el viernes datos que muestran que la aprobación neta de Trump entre los hombres de 18 a 29 años cayó un 35% de marzo a noviembre. Entre las mujeres de la misma franja de edad, su aprobación cayó un 36%.

"Esto es asombroso. Sí, a las mujeres jóvenes es a quienes menos les gusta Trump. Pero la historia aquí es que ha perdido completamente a los jóvenes", dijo. "Eran más felices cuando se estaba desmantelando el sistema. Republicanos: cambiar o desvanecerse (aún más) en la irrelevancia".

Victorias aisladas basadas en narrativas anti-Trump y anti-Israel

En el período previo a las elecciones de fuera de año de Virginia que vieron al GOP rotar en todas las contiendas estatales, Mitchell, junto con Richard Baris, advirtió ampliamente de que los jóvenes se habían desilusionado con la marca Trump debido a la percepción de que se centraba demasiado en asuntos exteriores. Sus datos mostraban que el 52% de los encuestados expresaba la opinión de que Trump estaba "demasiado centrado" en los asuntos exteriores, mientras que el 30% afirmaba que había equilibrado adecuadamente esas cuestiones con las prioridades domésticas, y el 18,3% decía que estaba demasiado centrado en las cuestiones domésticas.

Virginia eligió a una mujer blanca y acomodada, Abigail Spanberger, frente a la vicegobernadora Winsome Earle-Sears, una republicana negra que presentó su candidatura como una continuación de la gestión del gobernador republicano Glenn Youngkin, a pesar de que su papel en la política diaria no estaba claro.

"Es muy sencillo: Israel se ha convertido en un apoderado de la indignación generalizada porque nuestros líderes trabajan para intereses distintos a los de la gente que los eligió", escribió el historiador y podcaster Darryl Cooper. "El GOP está actualmente en el poder porque Trump declaró abiertamente lo que todo el mundo sabía: su gobierno no estaba trabajando para ellos, sino para otros intereses. America First fue el principio y el fin del llamamiento".

© Just The News