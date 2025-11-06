Erika Kirk asegura que no vive con miedo tras el asesinato de su marido

Publicado por Misty Severi 6 de noviembre, 2025

Erika Kirk declaró en una entrevista que emitió el miércoles que no vive con miedo tras la trágica pérdida de su marido Charlie Kirk, que fue asesinado en septiembre, y que su intrepidez proviene de comprender que todo el mundo muere.

Charlie Kirk, que creó Turning Point USA para llevar el movimiento conservador a colegios e institutos de todo el país, fue asesinado durante un mitin en Utah el 10 de septiembre. Desde entonces, Erika Kirk ha tomado el relevo de su marido al frente de Turning Point USA.

Erika Kirk habló con Jesse Watters de Fox News en su primera entrevista sentada desde la muerte de su marido y reflexionó sobre su legado y la influencia de la fe en sus vidas. También rechazó una pregunta sobre si temía por su propia seguridad.

"¿Con qué me van a amenazar?¿Con ir al Cielo antes para estar con mi marido?", dijo en el programa de televisión "Jesse Watters Primetime". "No lo digo por ser imprudente. No lo digo para salir a la calle en plan 'ven a por mí'.

"Es una intrepidez arraigada en el entendimiento de que tendré mi día y mi hora, cuando quiera que sea, cuando el Señor sepa que he completado mi misión, y no tengo miedo", continuó. "Charlie tampoco tenía miedo. Nunca vivimos con miedo. Si lo hiciéramos, no conseguiríamos nada".

Kirk también contó entre lágrimas que una de sus hijas todavía pregunta dónde está su padre y si pueden ir a visitarle.

"Le dije: 'Si alguna vez quieres hablar con papá, sólo tienes que mirar al cielo y empezar a hablar. Él puede oírte'". dijo Kirk. "Y le dije: 'Papá está en el cielo'. Me dijo: '¿Crees que podría ir alguna vez?' Yo le dije: 'Cariño, todos iremos algún día'".

La entrevista también incluía visitas entre bastidores a la sede de Turning Point USA en Arizona y a la parada de la gira "This is the Turning Point" en la Universidad de Mississippi, en Oxford.

El viernes 7 de noviembre se estrenará en Fox Nation una serie documental independiente de edición limitada que incluirá imágenes de Kirk entre bastidores.

