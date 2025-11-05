El FBI investiga pruebas clasificadas sobre Trump y Rusia, incluidas las de Comey, según revela un memorándum

Publicado por Je rry dunleavy 5 de noviembre, 2025

El FBI ha abierto una investigación tras encontrar información clasificada vinculada a la infundada saga de la colusión Trump-Rusia escondida en "bolsas para quemar", con el Departamento de Justicia liberando algunos de los registros antes ocultos como parte de su procesamiento del jefe de la oficina despedido James Comey.

El FBI inició la investigación preliminar sobre la saga de la bolsa de quemados en julio, según una comunicación electrónica inicial hecha pública en los archivos del DOJ en un tribunal federal el lunes como parte de la acusación contra Comey.

La oficina dijo que la información clasificada estaba escondida en una habitación de la sede del FBI y estaba relacionada con el huracán Crossfire y también con otras investigaciones del FBI sobre el presidente Donald Trump y sus aliados.

La investigación preliminar sobre la saga de las bolsas incendiadas está autorizada a utilizar "citaciones del gran jurado" y "exámenes poligráficos" para obtener respuestas.

Comey ha intentado jugar la carta de la víctima en su esfuerzo por desestimar su acusación por mentir y obstruir al Congreso, pero esa maniobra desató una avalancha de nuevas pruebas del Gobierno que muestran que el exdirector del FBI esperaba complacer a Hillary Clinton, animó filtraciones a los medios de comunicación que afirmó no haber sancionado y escribió a mano notas que entran en conflicto directo con su anterior testimonio ante el Congreso.

Parte de ese retrato poco halagüeño de Comey, según revelaron los fiscales el lunes, procedía de archivos ocultos que el nuevo director del FBI Kash Patel encontró en bolsas quemadas y almacenes secretos de la sede de la oficina.

Patel dijo a Just the News el martes que "este FBI ha trabajado día y noche para abrir los libros para el pueblo estadounidense y traer la tan necesaria transparencia a una institución armada que rompió la confianza con el público."

"Hemos encontrado varias bolsas que contenían pruebas críticas sobre Russiagate y el anexo Durham, y las hemos desclasificado para mostrar la verdad sobre las acciones de James Comey y otros altos dirigentes durante el vergonzoso escándalo del Huracán Crossfire", dijo Patel. "La transparencia continuará aún más agresivamente cada vez que los medios corporativos nos critiquen sin fundamento, mostrándoles más y más recibos".

Los fiscales federales dijeron en presentaciones judiciales que también han desenterrado un trozo de correos electrónicos personales que muestran que Comey habló abiertamente en los días previos a las elecciones de 2016 que esperaba estar trabajando pronto para la presidenta electa Hillary Clinton y que estaba siendo informado por su amigo y empleado especial del gobierno del FBI Daniel Richman sobre los aparentes esfuerzos para proporcionar información de forma anónima a los medios de comunicación.

El documento de lanzamiento del FBI para investigar la saga de la bolsa de basura, originado en la Sección de Corrupción Pública y Derechos Civiles de la División de Investigación Criminal del FBI, está fechado el 21 de julio de 2025.

Los agentes del FBI dijeron que habían hecho una "solicitud para abrir y asignar una Investigación Preliminar para investigar las actividades o la participación de los empleados actuales y / o anteriores del FBI por posibles violaciones del Título 18 U.S.C. 2071, Ocultación, Extracción o Mutilación Generalmente, y / u otros delitos relacionados, entre el 1 de julio de 2016 y el día de hoy."

El documento de investigación del FBI señala que, a mediados de abril, "el Equipo Asesor del Director fue informado del inusual descubrimiento de documentos altamente clasificados y sensibles encontrados dentro de cinco "bolsas quemadas" ubicadas en la sala 9582, una Instalación de Información Compartimentada Sensible (SCIF) certificada en el edificio de la sede del FB en Washington, DC."

El FBI dijo que los documentos que fueron desenterrados incluían documentos clasificados dentro de bolsas para quemar "que parecían haber sido colocados en el SCIF alrededor del marco de tiempo de la inauguración presidencial de 2025 - viernes, 17 de enero de 2025 hasta el miércoles, 22 de enero de 2025." Los agentes de la oficina escribieron que los documentos estaban "presumiblemente destinados a la destrucción"

El descubrimiento dio lugar a una "revisión interna de la gestión" para determinar si había un "propósito legítimo" para que los documentos estuvieran allí y para averiguar la "motivación subyacente" para ello, decía el documento de lanzamiento del FBI.

"Entre los registros encontrados había muchos relacionados con la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago, la brecha del Capitolio del 6 de enero, la investigación del huracán Crossfire, así como una copia del Apéndice Clasificado de la investigación del Asesor Especial John Durham", dijo el FBI.

El DOJ también mostró el lunes que, a pesar de que Comey dijo al Congreso que no lo recordaba, había tomado notas manuscritas en septiembre de 2016 que indicaban que había sido informado sobre el llamado Plan Clinton de Inteligencia que indicaba que la campaña de Clinton en 2016 planeaba vincular a Trump con Rusia.

El informe público 2023 del abogado especial John Durham reveló que "la Comunidad de Inteligencia recibió la inteligencia del Plan Clinton a finales de julio de 2016."

Esta inteligencia se refería a un supuesto plan de la campaña de Clinton para vincular a Trump con Rusia y Vladimir Putin en un esfuerzo por distraer de su escándalo del servidor privado de correo electrónico. El informe Durham mostró que Comey fue informado sobre la inteligencia del Plan Clinton por el entonces director de la CIA, John Brennan, a principios de agosto de 2016 y también se le envió un memorando de remisión de la CIA sobre la inteligencia del Plan Clinton a principios de septiembre de 2016.

Sin embargo, Comey dijo al Comité Judicial del Senado a finales de septiembre de 2020 que no recordaba este bombazo de memorando de remisión de la CIA. Los esfuerzos del Departamento de Justicia de Trump para acusar a Comey por ese fragmento de su testimonio fracasaron.

"Un registro adicional descubierto como parte de este proceso de revisión de la gestión fue una remisión original de la Agencia Central de Inteligencia al ex director del FBI James Comey", dijo el documento de lanzamiento recién desenterrado del FBI.

La pista operativa de contrainteligencia estaba fechada el 7 de septiembre de 2016 y "se creía que había estado desaparecida durante años", dijo el FBI, con agentes escribiendo que fue encontrada "en un armario de almacenamiento adyacente a la oficina del Director."

El DOJ relató algo de esto a la corte el lunes mientras empujaban hacia atrás en las afirmaciones de Comey de que estaba siendo procesado selectivamente y vengativamente.

"En la primavera de 2025, se reunió un equipo de investigadores del FBI para examinar la posible reforma de las políticas, los procedimientos, el cumplimiento y la cultura en el FBI. Durante su trabajo, los investigadores del FBI fueron alertados de un SCIF aparentemente sin usar en la sede del FBI (Sala 9582) que contenía una colección aleatoria de documentos clasificados. Una gran mayoría de los documentos estaban en el suelo en cinco bolsas para quemar", dijo el DOJ. "La sala 9582 fue entonces objeto de un inventario de los documentos que se encontraban en su interior. Los investigadores localizaron cientos de páginas relacionadas con Crossfire Hurricane ... y el apéndice entonces clasificado del Informe del Asesor Especial Durham de 2016 (ahora parcialmente desclasificado)."

Los fiscales federales escribieron que "los registros de acceso mostraron un largo período de inactividad, en el que rara vez o nunca se accedió a la sala 9582", pero que "luego, a finales de diciembre de 2024, el acceso a la sala 9582 comenzó a repuntar con un pico de actividad que ocurrió durante el fin de semana de la inauguración (del 19 al 22 de enero de 2025)."

El DOJ añadió: "Además, dentro de una caja fuerte cerrada con llave dentro de la habitación 9582, los investigadores localizaron copias de notas manuscritas del acusado cuando era Director del FBI. Las notas manuscritas del acusado no eran conocidas por ningún equipo de investigación anterior."

Los abogados de Comey intentaron a finales de octubre persuadir a un juez para que desestimara los cargos contra su cliente alegando que estaba siendo procesado de forma selectiva y vengativa.

"El gobierno ha señalado al Sr. Comey para su procesamiento debido a su discurso protegido y debido a la animadversión personal del presidente Trump hacia el Sr. Comey", dijeron los abogados de Comey al juez en presentaciones judiciales el mes pasado. "Tal enjuiciamiento vengativo y selectivo viola la Primera Enmienda, la Cláusula del Debido Proceso y los principios de igualdad de protección".

El Departamento de Justicia contraatacó el lunes en un escrito firmado por los fiscales adjuntos Tyler Lemons y Gabriel Díaz.

"La acusación no es vengativa. El acusado no ha presentado 'pruebas directas' de un motivo vengativo. Y no ha demostrado que el fiscal persiguiera este caso 'únicamente para castigarle' por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda. Por lo tanto, no ha soportado la pesada carga de demostrar una acusación vengativa", dijeron el lunes los abogados del DOJ. "La acusación tampoco es selectiva. El acusado no ha identificado a personas en situación similar que no hayan sido procesadas. Y no ha aportado pruebas de que la decisión de procesarle se tomara a causa de sus actividades protegidas. No ha aportado las "pruebas claras" necesarias para desestimar una acusación basada en un procesamiento selectivo".

El expediente judicial del DOJ añadía: "Un fiscal debidamente designado e imparcial presentó la acusación. Y un gran jurado debidamente constituido encontró causa probable de que cometió los delitos imputados". La moción de desestimación y la solicitud de descubrimiento deben ser denegadas, y el caso debe proceder a juicio."

Comey, despedido como director del FBI en 2017 por el presidente Trump, supervisó tanto la politizada investigación sobre el uso ilícito por parte de Hillary Clinton de un servidor privado de correo electrónico para enviar información clasificada como la infundada investigación sobre la colusión entre Trump y Rusia.

A pesar de ir tras Clinton por su uso indebido de un servidor de correo electrónico privado, el propio Comey utilizaba una cuenta de Gmail personal y anónima para discutir asuntos del FBI con Richman.

El senador Tommy Tuberville, republicano por Alabama, dijo el martes a Just the News, No Noise que "el presidente Trump ganó con el hecho de que, oye, vamos a averiguar lo que pasó" y argumentó que las nuevas pruebas cumplieron esa promesa.

"Hablamos de anarquía en las calles. Qué hay de la anarquía en el Gobierno federal?". dijo Tuberville.

