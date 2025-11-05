Trump reanuda su presión para acabar con el filibusterismo en el Senado tras el batacazo electoral del GOP

Comparecencia de Donald Trump en la Casa Blanca el 5 de noviembre de 2025 AFP .

Publicado por ben whedon 5 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump retomó el miércoles los llamamientos para que el Senado ponga fin al filibusterismo para aprobar leyes clave tras la derrota electoral del martes por la noche.

"Es hora de que los republicanos hagan lo que tienen que hacer: acabar con el filibusterismo", dijo Trump en la Casa Blanca. "¿Si no lo hacéis? Os va a ir MAL. No aprobaremos NINGUNA legislación. Ninguna legislación durante 3 años y cuarto".

El Senado actualmente mantiene un umbral de 60 votos para la legislación clave que ha impedido a los republicanos aprobar temas clave en la agenda de la administración, incluida la identificación de votantes y otras reformas electorales.

Los demócratas pidieron anteriormente eliminar el filibusterismo bajo la presidencia de Joe Biden y Trump ha advertido de que lo harán de todos modos cuando vuelvan al poder.

