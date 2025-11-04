Trump critica la "enorme estafa" de la redistribución de distritos en California e insinúa acciones legales

Publicado por ben whedon 4 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump arremetió el martes contra una iniciativa de redistribución de distritos de los demócratas de California e insinuó que podría emprender acciones legales a nivel federal.

"El voto inconstitucional de redistribución de distritos en California es una ESTAFA GIGANTE en el sentido de que todo el proceso, en particular la votación en sí, está amañado", publicó Trump en Truth Social. "Todas las Votaciones 'Por Correo', en las que los Republicanos en ese Estado son 'Excluidos', está bajo una muy seria revisión legal y criminal".

Los californianos votarán el martes sobre la Proposición 50, una medida de redistribución de distritos que redibujaría los mapas del Congreso para dar a los demócratas una mayor ventaja en el estado.

La medida forma parte de un esfuerzo del gobernador Gavin Newsom, demócrata de California, por anular los avances republicanos en la redistribución de distritos en otros estados.

