El boomerang de Comey: el exdirector del FBI se enfrenta a correos electrónicos personales y notas tras jugar la carta de la víctima

Publicado por John Solomon | jerry dunleavy 4 de noviembre, 2025

James Comey jugó la carta de la víctima en la lucha contra su acusación por engañar al Congreso, pero esa estrategia tuvo un efecto bumerán cuando los fiscales y su antigua agencia publicaron una avalancha de nuevas pruebas que demuestran que el exdirector del FBI esperaba complacer a Hillary Clinton, alentó filtraciones a los medios de comunicación que él afirmaba no haber sancionado y escribió correos electrónicos y notas que chocan directamente con su anterior testimonio ante el Congreso.

Parte de ese retrato poco halagüeño de Comey, según revelaron los fiscales el lunes, procedía de archivos ocultos durante mucho tiempo que el nuevo director del FBI Kash Patel encontró en bolsas quemadas y almacenes secretos de la sede de la oficina.

Las evidencias incluían pruebas de que Comey utilizó una cuenta de correo electrónico privada para llevar a cabo asuntos del FBI -incluida una estrategia mediática con un alto lugarteniente- al mismo tiempo que su agencia investigaba a Clinton por usar indebidamente su propio correo electrónico privado para asuntos gubernamentales.

"Tal vez tú puedas hacerlo más inteligente", escribió Comey en uno de esos correos electrónicos al empleado especial del gobierno del FBI Daniel Richman en el que ambos discutían sobre tratar de influir en un reportero del New York Times sobre su cobertura del escándalo de los correos electrónicos de Clinton.

Los fiscales dejaron claro que esas pruebas se utilizarán para tratar de demostrar en el juicio que Comey engañó al Congreso cuando negó haber autorizado a su personal a filtrar información de forma anónima o a hablar con periodistas.

"En consonancia con la correspondencia descrita anteriormente, Richman mantuvo una amplia correspondencia con miembros de los medios de comunicación en relación con el acusado o en su nombre, incluso de forma anónima", argumenta el Departamento de Justicia.

El alijo de documentos también incluye notas manuscritas de septiembre de 2016 en las que Comey parece referirse a interceptaciones de la inteligencia estadounidense sobre Clinton planeando fabricar un escándalo de Rusia contra Trump, algo que dijo a los senadores que no recordaba saber.

Comey no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios que se le envió a través de sus abogados.

La politización de Comey ejecutada para quedar bien con Hillary

Los fiscales federales dijeron en presentaciones judiciales que han desenterrado un trozo de correos electrónicos personales que muestran que Comey habló abiertamente en los días previos a las elecciones de 2016 que esperaba estar trabajando pronto para la presidenta electa Hillary Clinton y que estaba siendo mantenido informado por su amigo Richman sobre aparentes esfuerzos para proporcionar anónimamente información a los medios de noticias.

El DOJ también mostró el lunes que, a pesar de que Comey dijo al Congreso que no lo recordaba, había tomado notas manuscritas en septiembre de 2016 que indicaban que había sido informado sobre el llamado Plan de Inteligencia Clinton que indicaba que la campaña de Clinton en 2016 planeaba vincular a Trump con Rusia.

Los abogados de Comey presentaron a finales de octubre escritos para persuadir a un juez de que desestimara los cargos contra su cliente, que se ha declarado inocente, alegando que estaba siendo procesado de forma "selectiva y vengativa".

"El Gobierno ha señalado al señor Comey para ser procesado debido a su discurso protegido y debido a la animadversión personal del presidente Trump hacia el señor Comey", dijeron los abogados de Comey al juez en las presentaciones judiciales del mes pasado. "Tal enjuiciamiento vengativo y selectivo viola la Primera Enmienda, la Cláusula del Debido Proceso y los principios de igualdad de protección. El remedio adecuado para esta acusación inconstitucional es la desestimación con perjuicio. Cualquier remedio menor sería insuficiente a la luz de la flagrante mala conducta del gobierno y la necesidad de disuadir al gobierno de iniciar nuevos procesos inconstitucionales."

DOJ: "Un gran jurado debidamente constituido encontró causa probable de que cometió los delitos imputados"

El Departamento de Justicia contraatacó en una presentación judicial del lunes firmada por los fiscales federales adjuntos Tyler Lemons y Gabriel Díaz.

"La acusación no es vengativa. El acusado no ha presentado 'pruebas directas' de un motivo vengativo. Y no ha demostrado que el fiscal persiguiera este caso 'únicamente para castigarle' por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda. Por lo tanto, no ha soportado la pesada carga de demostrar una acusación vengativa", dijeron el lunes los abogados del DOJ. "La acusación tampoco es selectiva. El acusado no ha identificado a personas en situación similar que no hayan sido procesadas. Y no ha aportado pruebas de que la decisión de procesarle se tomara a causa de sus actividades protegidas. No ha aportado las "pruebas claras" necesarias para desestimar una acusación basada en un procesamiento selectivo".

El expediente judicial del DOJ añadía: "Un fiscal debidamente designado e imparcial presentó la acusación. Y un gran jurado debidamente constituido encontró causa probable de que cometió los delitos imputados. La moción de desestimación y la solicitud de descubrimiento deben ser denegadas, y el caso debe proceder a juicio."

Comey usó una cuenta de correo personal y anónima para asociarse/leaker

Comey, despedido como director del FBI en 2017 por el presidente Donald Trump, supervisó tanto la politizada investigación sobre el uso ilícito por parte de Hillary Clinton de un servidor privado de correo electrónico para enviar información clasificada como la infundada pesquisa sobre la colusión entre Trump y Rusia.

A pesar de investigar a Clinton por su uso indebido de un servidor privado de correo electrónico, el propio Comey utilizaba una cuenta personal y anónima de Gmail para discutir asuntos del FBI con Richman.

Comey hizo un discurso público exonerando a Clinton de criminalidad en julio de 2016, pero alertó al Congreso en octubre de 2016 de que se habían encontrado más correos electrónicos de Clinton después de que el FBI registrara un portátil perteneciente al caído en desgracia ex diputado demócrata Anthony Weiner, entonces marido de la principal asesora de Clinton, Huma Abedin.

"Algún día se darán cuenta. Y como [Individuo 1 e Individuo 2] señalan, mi decisión será una que un presidente electo Clinton agradecerá mucho (aunque no fue por eso por lo que lo hice)", escribió Comey a Richman en un correo electrónico recién publicado a finales de octubre de 2016.

Richman admitió previamente a los agentes en entrevistas que se comunicaba rutinariamente en nombre de Comey, su amigo de toda la vida, con el reportero del New York Times Michael Schmidt, cuyo trabajo estuvo entre los reportajes del periódico sobre la injerencia rusa en las elecciones que ganaron el Pulitzer en 2018. El objetivo, dijo Richman al FBI, era "corregir historias críticas con Comey, el FBI y dar forma a la futura cobertura de prensa" fuera de la oficina de prensa oficial del buró, según memorandos internos del FBI.

"Richman estaba bastante seguro de no haber confirmado la información clasificada. Sin embargo, Richman dijo a los agentes entrevistadores que estaba seguro 'con descuento' de que no le había hablado a Schmidt de la Información Clasificada", relataba una nota del FBI.

Los correos electrónicos indican una clara intención y colaboración entre Comey y el filtrador Richman

"Asegúrate de mantener los ojos cerrados. Parece que el país no puede soportar que encuentres cosas", escribió Richman a Comey el 29 de octubre de 2016. Comey respondió: "Gracias por la batalla que has librado contra la sinrazón. Son tiempos extraños. Pero seguimos adelante".

Al día siguiente, Richman envió a Comey un correo electrónico sobre un artículo de opinión que le habían pedido que escribiera para The New York Times acerca de la carta de Comey al Congreso. Richman declaró que "no estaba inclinado" a "escribir algo", pero que "lo haría" si Comey pensaba que "ayudaría a las cosas explicar que [Comey] le debía a [C]ong[ress] absoluta franqueza" y que la "credibilidad de Comey con [C]ong[ress] sería particularmente importante en los próximos años de investigaciones [c]ong[resionales] amenazadas."

"No es necesario. En este momento [sería] gritar al viento. Algún día se darán cuenta. Y como [Individuo 1 e Individuo 2] señalan, mi decisión será una que un presidente electo Clinton agradecerá mucho (aunque no fue por eso por lo que lo hice)", dijo Comey en su respuesta del 30 de octubre de 2016.

El DOJ dijo el lunes que Comey "parece haber reconsiderado esa opinión poco después" y señaló el extenso correo electrónico de Comey a Richman al día siguiente.

"Cuando leo los tiempos [New York Times] cobertura que involucra [Reportero 1], me quedo con la sensación de que no entienden la importancia de que yo haya hablado sobre el caso en julio [de 2016]. Cambia todo el análisis. Quizá puedas hacerlo más inteligente", dijo Comey a Richman el 1 de noviembre de 2016.

Richman respondió al día siguiente, diciendo: "Este es precisamente el caso que les expuse y que pensé que entendían. Estaba muy equivocado. De hecho, fui más allá y dije que la lealtad sin sentido a la política (y el reconocimiento de que podrían llegar más pruebas) habría aconsejado el silencio en julio para dejar que HRC [Hillary Clinton] se retorciera en el viento."

Richman no tardó en añadir: "Acabo de explicárselo a [Reportero 1]. Probablemente fue más duro de lo que tú habrías sido".

Comey envió entonces un correo electrónico a Richman poco después, diciendo "bastante bien" y enviando un enlace a un artículo del New York Times sobre las supuestas opciones de Comey a finales de octubre de 2016 en relación con la investigación de los correos electrónicos de Clinton. Comey le dijo a Richman: "Alguien mostró algo de lógica. Yo pintaría las contras de forma más oscura, pero no mala". Richman respondió entonces: "Ves yo *puedo* enseñar".

La acusación del DOJ contra Comey, aprobada por un gran jurado federal en septiembre, se deriva de las acusaciones de que Comey engañó al Senado durante su testimonio a finales de septiembre de 2020, cuando reiteró su negación de mayo de 2017 de que alguna vez había autorizado una filtración de información a los medios sobre la investigación Trump-Rusia o las investigaciones relacionadas con Clinton. La acusación también alegaba que Comey había obstruido al Congreso mintiendo al Senado.

"Después de que el acusado enviara la carta de octubre de 2016, el acusado se comunicó por correo electrónico extensamente con Daniel Richman", dijo el DOJ en su presentación judicial del lunes. "Gran parte de la correspondencia se produjo a través del uso del acusado de una cuenta de correo electrónico personal y el uso del Sr. Richman de una cuenta de correo electrónico asociada con la Universidad de Columbia".

El DOJ el lunes también dijo que, en la primavera de este año, "un equipo de investigadores del FBI se reunió para examinar la posible reforma de las políticas, procedimientos, cumplimiento y cultura en el FBI" y que "los investigadores del FBI fueron alertados de un SCIF aparentemente sin usar en la sede del FBI (Sala 9582) que contenía una colección aleatoria de documentos clasificados."

DOJ: "El procesamiento de Comey" implica intereses sociales de primer orden"

"Una gran mayoría de los documentos estaban en el suelo en cinco bolsas para quemar. La habitación 9582 fue entonces objeto de un inventario de los documentos que se encontraban en su interior. Los investigadores localizaron cientos de páginas relacionadas con Crossfire Hurricane (...) y el apéndice entonces clasificado del Informe del Asesor Especial Durham de 2016 (ahora parcialmente desclasificado)", dijo el DOJ. "Además, dentro de una caja fuerte cerrada con llave dentro de la habitación 9582, los investigadores localizaron copias de notas manuscritas del acusado cuando era director del FBI".

El DOJ dijo que las notas manuscritas de Comey "no eran conocidas por ningún equipo de investigación anterior."

Los abogados del DOJ insistieron en su presentación judicial del lunes que "hay una historia de enjuiciamiento de funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo que han mentido al Congreso sobre sus acciones oficiales" y que "no es de extrañar que el Ejecutivo diera prioridad al enjuiciamiento de funcionarios de alto nivel de la agencia que han mentido a los investigadores del Congreso sobre sus acciones oficiales."

"Los intereses sociales en este enjuiciamiento son fácilmente evidentes y abrumadores", añadió el DOJ sobre sus cargos contra Comey. "El acusado es un ex director del FBI que mintió al Congreso sobre su conducta mientras estaba al frente de la principal agencia federal de aplicación de la ley del país. Su procesamiento implica intereses sociales del más alto orden".

