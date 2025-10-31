El programa SNAP está plagado de fraude, desigualdad y problemas de salud para los participantes, según afirman agencias gubernamentales

Publicado por Just The News 31 de octubre, 2025

Se acerca la fecha límite del 1 de noviembre, cuando expirarán los beneficios del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) para aproximadamente 42 millones de estadounidenses. Sin embargo, han surgido problemas en todo el programa y, quizás a raíz de una serie de videos virales —de origen incierto— en las redes sociales, se cuestiona qué porcentaje de los beneficios del programa llega a quienes realmente lo necesitan.

Las cifras de la Fundación Pew

Un estudio del Pew Research Center publicado en 2023 reveló que, en el año fiscal 2021, aproximadamente 41,5 millones de personas, el 12,5 % de la población estadounidense, participaron en el SNAP, una cifra inferior al máximo de 47,6 millones alcanzado en 2013. El programa benefició a 22,9 millones de hogares, lo que representa el 17,3 % del total de hogares estadounidenses, con una participación significativa de grupos vulnerables. Entre los participantes se encontraban casi 17 millones de niños (el 23 % del total de niños estadounidenses), 9,4 millones de adultos en edad laboral con discapacidades y personas que viven en hogares con adultos mayores.

Aproximadamente el 36% de los hogares beneficiarios del SNAP vivían por debajo del umbral de pobreza en 2021, con un beneficio mensual promedio de $231 por persona o $427 por hogar. En cuanto a la raza, el 39% de los participantes eran blancos, el 26% negros y el 17% hispanos (de cualquier raza), aunque las tasas de participación fueron mayores entre las personas negras (27%) e hispanas (23%) en comparación con las blancas (8%).

Estas cifras ponen de relieve tanto las dificultades económicas que aborda el SNAP como el papel desproporcionado del programa en el apoyo a las comunidades de color.

El fraude en todo el programa asciende a miles de millones

En el año fiscal 2023, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estimó que el 11,7% de los beneficios del SNAP , que ascienden a aproximadamente 10.500 millones de dólares, se pagaron indebidamente, y que el fraude contribuyó a una parte de estas pérdidas a través de violaciones por parte de los beneficiarios y los minoristas.

Cada dólar de beneficios SNAP perdido por fraude genera un costo adicional de $3.72 para las agencias, principalmente por fraude de identidad, usurpación de cuentas, tergiversación de la elegibilidad y tráfico de tarjetas EBT.

Tan solo en el primer trimestre de 2024, se reportaron casi 177 000 incidentes de fraude en 46 estados, con Nueva York registrando más de 16 000 casos, a menudo relacionados con el skimming y la clonación de tarjetas EBT. A pesar de un aumento del 350 % en el gasto federal destinado a la integridad de los minoristas y a la lucha contra el tráfico de personas entre 2012 y 2023, los errores en los pagos excesivos del programa SNAP superaron el 10 % en 2023, lo que pone de manifiesto los persistentes desafíos para frenar el fraude en las prestaciones sociales.

Esfuerzos estatales para mejorar el SNAP

El SNAP es un programa federal financiado en su totalidad por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) a través del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS). Sin embargo, la administración del programa recae en los estados, incluso a nivel local, quienes se encargan de tareas como determinar la elegibilidad , emitir beneficios mediante tarjetas EBT, procesar solicitudes y realizar controles de calidad. El gobierno federal establece las normas básicas, los montos de los beneficios y la financiación, mientras que los estados tienen flexibilidad en ciertos procedimientos administrativos y pueden cubrir parte de los costos administrativos (generalmente al 50% con el Gobierno federal ). Esta estructura compartida implica que, si bien las políticas de prevención del fraude se rigen por el gobierno federal, los estados son los principales responsables de detectar, investigar y abordar el fraude cometido por beneficiarios y comercios dentro de sus jurisdicciones.

Varios estados han obtenido con éxito exenciones del USDA para restringir el uso de los beneficios del SNAP para la compra de bebidas azucaradas y dulces; Nebraska se convirtió en el primero, en mayo de 2025, en prohibir los refrescos y las bebidas energéticas, seguido de aprobaciones para Iowa, Indiana y otros que también prohíben los dulces y artículos similares no nutritivos.

En agosto de 2025, un total de 12 estados —entre ellos Arkansas, Idaho, Florida, Texas y Virginia Occidental— habían implementado o estaban a punto de implementar estas restricciones a partir de 2026, con el objetivo de promover opciones alimentarias más saludables ante la preocupación por enfermedades crónicas como la diabetes.

El programa SNAP no está exento de problemas de salud

Los datos de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y de la Oficina del Censo de EEUU correspondientes al período 2024-2025 revelaron que los beneficiarios del SNAP siguen enfrentando tasas desproporcionadamente altas de obesidad y diabetes, particularmente en áreas de bajos ingresos donde la participación supera el 20% de los hogares.

Por ejemplo, en los códigos postales de Staten Island con mayor participación en el programa SNAP, las tasas de obesidad alcanzan entre el 35 % y el 40 %, y la prevalencia de diabetes entre el 14 % y el 18 %, en comparación con los promedios del distrito, que son del 28 % y el 10 %, respectivamente. Esto demuestra cómo la inseguridad alimentaria agrava estas enfermedades crónicas. El Informe sobre el Estado de la Obesidad de 2025, basado en datos de los CDC de 2024, destaca que, si bien la obesidad en adultos disminuyó ligeramente a nivel nacional, situándose en el 41,1 %, los grupos de bajos ingresos que dependen de los programas SNAP, como los de 19 estados con tasas superiores al 35 %, son los más afectados, lo que ha generado llamados a mejorar los incentivos nutricionales para reducir los riesgos de diabetes .

Además, un análisis de NHANES de 2023 de adultos de bajos ingresos con diabetes tipo 2 (muchos de ellos elegibles para SNAP) muestra una prevalencia de obesidad del 63,4 % y un control glucémico deficiente del 55 %, lo que subraya los vínculos persistentes entre la participación en programas, los factores de estrés socioeconómicos y las disparidades en la salud metabólica.

Se acabó el estigma social

Durante la época de los cupones de alimentos en papel, los usuarios reportaron sentirse avergonzados en las cajas de los supermercados, donde los cajeros manipulaban y clasificaban cupones distintivos frente a otros clientes, lo que generaba un sentimiento de vergüenza que disuadía a muchas personas elegibles de solicitarlos. El cambio a las tarjetas EBT —indistinguibles de las tarjetas de débito o crédito comunes y procesadas con un simple deslizamiento— eliminó toda señal externa del uso del SNAP, evitando a los beneficiarios el juicio que, según se informa, se asociaba con el uso de cupones de alimentos.

Los estudios demuestran que esta pérdida del estigma visible desempeñó un papel importante en la rápida expansión del programa, elevando la participación mensual promedio de aproximadamente 17 millones en 2000 a más de 42 millones en 2023.

